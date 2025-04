Mi experiencia con los Dark Souls

Cuan equivocada estaba cuando me rehusaba a jugar esta gran Saga, por ello, he aquí mi grata experiencia, sabe mas a gloria por el hecho de cambiar de opinión en cuanto a este tipo de juegos. Dark Souls 1, 2 y 3.

Desde que salieron juegos como Zelda, Mario u otros de ese tiempo, la definición de un juego difícil para mi era absoluta, esos juegos (los que logre jugar sola) ya venían con poca guía y sin que te llevase de la mano a cada objetivo, claro; ni se pensaba en usar internet para avanzar, era solo volver a recorrer la zona y hablar con todos los NPC posibles. Avanzado el tiempo, a nuestro tiempo actual, con un sinfín de juegos (¿cuántos juegos existirán en total?), como un lamentable Mad Max tan fácil pero épico, un Skyrim que lo valoro mas por su extensa historia que por lo difícil.

Está bien que muchos entiendan que los Videojuegos son para divertirse, para disfrutar, la cuestión es cuando para lograr en mi un disfrute total, debe ser difícil o exigente, es allí que entra un Souls, hace un par de años que un tal Juan me recomendó jugarlos, al menos el remastered y si no me gustase que lo dejase, de tanto fastidio el mismo instalando en mi hermosa pero no tan cara PC (i5 2400, HD 5750, 8Ram), ni modo, ya había recién pasado el Mod Enderal de Skyrim y me apetecía jugar uno parecido, a jugar Dar Sol como le dije… Baiaa 1 min y ya morí, OK 5 min y he muerto 3 veces más!! ¿¿¡¡Que pasa!!?? ¿¡Y donde está la historia!? Ohhh que glorioso es vencer al que te ha reventado como 10 veces! 5 horas después y se me había esfumado ese vacío que deja cuando uno recién termina un juego, el Enderal.

Meses después, veo el Skyrim como un juego de bebes, me pase el remastered en 95horas según Steam, el 2 que según todos es el peor Souls unas 102 horas, y por último por ahora unas 87hras, ¡¡el Online es lo más delicioso que han creadoooo!! Nunca pensé que me gustaría esa temática, ayudar a los demás a pasar jefes, ¡es perfecto!









Pase de temer la dificultad a amarla, ¿que si se preguntan si me los pase con guía? Las primeras vueltas No, aunque eso significase dejarse barios quests incompletos, luego de pasar un souls completo por primera vez, allí si iba a leer en guías y saber que me falto, un 40% casi nada!!

Los Bosses, perdí la cuenta de a cuantos me enfrente, sin duda me hizo plantearme dejar el juego unas cuantas veces al no poder superar unas 10 veces el mismo jefe, pero pasaba unos minutos y alli volvía, confiada de que esta ves si estaba preparada, mejorando armas, set y por sobre todo mis movimientos, leer el escenario era vital, incluso sorprendida me veía obligada a huir hasta comprender que era mejor que me dejase atacar primero y ver su set de movimiento. Lo admito, me saco de quicio mas de 10 jefes en total de entre los 3 Souls, ahora que los vuelvo a pasar ayudando a aliados veo cuanto he progresado, sobre todo al ver morir al aliado, que tontamente se enfrentaba a el sin medir su estamina, sin medir sus movimientos, tan yo al principio, que satisfactorio ver tu progreso reflejado en eso.









La historia, esto ha sido lo que mas me ha dado dolor de cabeza, un juego creado para los curiosos, aun leyendo cada objeto, se me ha vuelto un laberinto, hasta que oyes al gran youtuber Acre, explicando sin confundir, solo allí aprecie como se debe su Lore, el mejor Lore fue el 2do Dark souls, fue tan fascinante que iba al trabajo escuchando, me abrió la mente en cuanto a valorizar los lores, no ajuro te lo cuentan en una cinemática, lo especial esta cuando lo descubres tu solo leyendo o encontrando un NPC y prestándole atención.

En fin, Gracias Juan por instalarme sin mi consentimiento el remastered, allí comenzó el camino de esta ser no muerto, latente y ser de ceniza. ¡Por más gente como Juan! ¡¡Y por más juegos como los SOULS!!

PD: me falta el Demon Souls, que empezare a lo que termine el 3, y el Bloodborne, ¡¡que me caiga una ps4 del cielo como me cayó la GPU!!