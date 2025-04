Manuganu (reseña y opinión)

Hola chicos y chicas de Gamehag sé que estamos en el siglo XXI y que éste es un nuevo año, pero hoy vamos a tener que viajar muy atrás en el tiempo para conocer a nuestro amigo Manuganu. De los creadores de Gravity Project les presento un juego del tipo runner y como bien he dicho su nombre es Manuganu. Bien dicho todo esto comenzemos!! Aunque claro no con tanto entusiasmo porque de por sí el juego no es gran cosa.

Este juego no tiene historia. Aunque su secuela sí cuenta con una (más o menos) y es que debemos ayudar a este chico de la era de los cavernícolas a encontrar a su amigo. En Manuganu lo que tenemos que hacer es superar un montón de niveles recogiendo monedas cavernícolas y reliquias, evitar morir por las trampas que nos encontremos y llegar a la meta. Dependiendo de cómo nos haya ido superando un nivel determinado es que conseguiremos las estrellas de cada nivel. Su secuela mejora en muchos aspectos algunas cosas de su predecesor pero por ahora me centraré en hablar sólo de Manuganu. Ya luego tal vez haga otro artículo de Manuganu 2.La forma de jugar éste juego es bastante sencillo y más porque se trata de un runner. Naturalmente como pasa en este tipo de juegos el personaje corre automáticamente, pero en el caso de Manuganu eso no significa que no podamos frenarlo cuando queremos. Al principio sólo tendremos el botón de flecha arriba el cual nos sirve para saltar mientras el personaje corre. Luego de un par de niveles dispondremos de un nuevo botón X el cual nos sirve para frenar el personaje. Al usar este botón hacemos que el personaje deje de correr y así nos evitamos algunas trampas, luego debemos volver a presionar la X para seguir avanzando.En cuanto a los niveles, el juego cuenta con 3 mundos de 10 niveles cada uno. En cada deberemos recoger estrellas las cuales son necesarias para desbloquear los siguientes mundos, por ejemplo para desbloquear el segundo mundo se necesita un mínimo de 25 estrellas. Por lo que he podido ver en los niveles podemos ganar las estrellas si recolectamos la cantidad de monedas que nos piden, las tres reliquias de cada nivel y una última estrella por llegar a la meta. Tanto la cantidad de monedas que nos piden como la cantidad de reliquias que hay se muestran en la parte superior de la pantalla, así como también podemos ver la vida del personaje que son tres corazones. Cada nivel también cuenta con diversos puntos de control de manera que si perdemos una vida regresaremos a ese punto para reintentar.Los gráficos no son gran cosa pero para el juego que es pienso que no esta mal. En verdad no sé por qué pero antes estaba muy entusiasmado con este juego pero la verdad es que ni siquiera el sonido me gusta mucho. Sobre todo cuando tomas las monedas cavernícolas suena como si estuvieras jugando Subway Surfers y eso no me gusta mucho. He jugado a Gravity Project y me ha gustado muchísimo pero al parecer este juego no tanto. Tanto Manuganu como Gravity Project fueron creados por el mismo desarrollador, así que si no conocen alguno de estos juegos les invito a que lo prueben de todas maneras no nunca dejan de ser entretenidos. Si les interesa probar Manuganu lo pueden encontrar en la Google Play Store gratis. Espero que les haya gustado el artículo se despide de ustedes su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!