Majora's mask remake análisis

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren muy bien y jugando bastante, en esta ocasión quiero hacer un articulo de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y bueno es un juego que no necesita presentación, The legend of zelda majora's mask 3D, he decidido hablar sobre la versión para 3ds para poder compararla con la versión original de nintendo 64. Lo vuelvo a subir ya que alguien lo marcó erróneamente como plagio o spam, si lo leen se darán cuenta que solo comparto mi punto de vista y no lo encontrarán en ninguna página de internet.

Recomendaría este juego a cualquier persona que le gusten los juegos de aventura y que quieran una historia maravillosa porque los juegos de Zelda son expertos en eso. Si buscas gráficos geniales y no te importa para nada la historia ni la jugabilidad tal vez no te guste jugarlo. Para mi es un titulo que vale completamente la pena en todos los aspectos y vamos, tanto la versión original como el remake si tienen oportunidad de jugar cualquiera lo recomiendo ampliamente, personalmente me gusta más ocarina of time pero este juego no tiene nada que pedirle a los demás, es bastante entretenido además de implementar funciones que no existen en ningún otro zelda. Tal vez sea un juego viejo pero es una historia que nunca pasará de moda.Bueno como todos sabemos este juego fue realizado originalmente para la consola nintendo 64 y es una secuela de ocarina of time, la historia del juego continúa directamente cuando link vuelve a ser un niño y es abandonado por navi. Al principio del juego vemos a nuestro personaje principal caminando por el bosque con Epona cuando un misterioso ser se cruza en nuestro camino y nos quita nuestro caballo, por si fuera poco este ser llamado skull kid aparte de robarnos nos lanza una maldición y ahora estamos atrapados en el cuerpo de un pequeño deku, vaya forma de empezar el juego para link. A partir de este momento se nos van revelando datos que no hacen mas alentador el juego, pues si no detenemos a skull kid la luna caerá sobre la tierra y bueno todos sabemos lo terrible que eso sería. Link en serio se encontró con un terrible destino.El modo de juego fue adaptado perfectamente, yo he jugado ambas versiones y personalmente se me hace más sencillo y cómodo jugar en la 3DS y además los controles son muy fáciles de aprender, ni siquiera se necesita un tutorial. Ahora, el objetivo principal del juego es recolectar máscaras y vencer a los cuatro jefes finales de los niveles para poder salvar Termina, cada mascara nos otorga una habilidad diferente y las obtenemos ayudando a las personas del juego o realizando misiones especiales. Las máscaras más importantes que nos permitirán transformarnos son la de deku, que es con la que iniciamos, la de zora, la de goron y la de la fiera deidad. Cada una de estas máscaras tiene el espíritu de alguien que murió y por eso nos permite transformarnos. Y como en todos los juegos de la saga también encontramos objetos que nos ayudarán a lo largo de nuestra aventura, en este juego destaca el álbum en el que recolectamos información de los personajes y las tareas que podemos hacer por ellos.Les dejo un gif bastante ilustrativo sobre como son las transformaciones en el juego.Como en todos los juegos de la saga se cuenta con un soundtrack bastante bueno, tanto que tiene su propia orquesta que hace giras por el mundo. Los sonidos y música de este juego van completamente acorde con la temática, un poco oscura, que tiene majora's mask. La verdad escuchar la música del juego me llena de nostalgia por todos los buenos momentos que pasé jugandolo, las piezas están compuestas principalmente con instrumentos de cuerda, piano, instrumentos de viento y percusiones y tenemos temas muy destacados. Además dentro del juego también se nos permite tocar canciones y yo creo que es algo que los juegos de la saga han implementado muy bien, personalmente me gusta mucho tocar la guitarra de mikau, que además es mi transformación favorita del juego.El juego es uno de los favoritos de los fans de la saga y nintendo no podía perderse la oportunidad de ganar dinero volviendo a lanzar el juego. Personalmente creo que el remake era necesario ya que muchas personas tuvieron la oportunidad d ejugar este gran juego por primera vez y fans de la saga de jugarlo nuevamente, me hubiera gustado que el remake se hiciera para una consola de sobremesa en lugar de una portátil pero de todas formas se agradece bastante. Los gráficos cambiaron para ser adaptados a la 3DS y poder jugar el juego con el visor de 3D de la consola aunque tampoco es como que hayan hecho una maravilla con ellos pues existen versiones hechas por fans que se ven mucho mejor. En la actualidad los fans de Zelda siguen pidiendo remakes de sus juegos favoritos pero yo no creo que sea necesario, a pesar de que me gustaría bastante jugar majora´s mask en consolas nuevas, los cambios solo serían en cuestión de gráficos y volver a lanzar una versión completamente igual pero más bonita para mi no vale la pena.En conclusión me parece que hacer un remake era necesario pues se trata de uno de los juegos clásicos y obligados para cualquier fan pero personalmente hubiera preferido que se pusiera a la venta en una consola diferente. Pero tanto la versión de nintendo 3Ds como la de nintendo 64 son geniales y la historia es la misma así que puedes jugar cualquiera.El juego es bastante bueno y tiene mucho que ofrecernos, fue un gran acierto de nintendo el volver a lanzar el juego al mercado ya que es una estrategia de marketing muy funcional, a pesar de que no me gusta que nintendo saque tantos remakes creo que siempre es bueno darle una oportunidad a una buena historia como la que nos ofrece majora's mask. Gracias por leer y espero haya sido un articulo interesante.