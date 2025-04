Life is Strange (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando sobre un juegazo bastante viejo pero muy bueno llamado “Lifer is Strange”, en donde viviremos una aventura gráfica con un poco del género acción en donde el juego nos permitirá tomar decisiones, esto nos da a entender que puede afectar a la historia del juego, así que tanto el pasado, presente y futuro lo decides tu mi pana en este juego, ya sea mediantes las acciones que tomes y la decisiones a la hora del juego. Se puede decir que este gran título nos hará vivir una experiencia divertida y entretenido en donde aprenderás varios factores de la vida, más que todo en la etapa de la adolescencia, lo digo porque este juego experimenta muchas cosas que pasan en la vida real tanto el acoso escolar, las drogas, entre muchas cosas más.

En fin espero les guste el articulo y lo disfruten. :)

Lifer is strange es un juego del genero acción y aventura gráfica en tercera persona en el cual se estrenó en el año 2015 para las consolas Playstation 3 y 4, Xbox one y 360, y por ultimo para PC, un juego que sin duda vivirás una experiencia única y bastante realistas de la vida cotidiana de la adolescencia, así que prepárate antes de jugarlo porque experimentaras situaciones bastante malas y otras no tan malas que pasan en la realidad de la adolescencia, algunas por ejemplo acoso escolar o también conocido como bullying, drogas, entre otras cosas que se viven en la adolescencia que están muy mal, bueno no todos la vivimos pero muchos si viven esta experiencia, para los que no saben cómo se sienten esas cosas este juego nos hará experimentar esas situaciones.





Este juegazo trata de que usaremos o utilizaremos a una joven chica llamada Max en el cual asiste a una gran escuela de secundaria, es una persona completamente normal o así pensábamos hasta que descubrimos uno de sus poderes, al parecer Max la chica tiene la habilidad de retroceder el tiempo y así tomar algunas decisiones diferentes para un futuro “mejor”, supongamos que ella no sepa la respuesta a alguna pregunta y la investigue, puede retroceder el tiempo para así poderla responder correctamente, y así lograr cambiar el futuro, ¿algo impresionante no?. Por eso el juego nos advierte de que las decisiones o acciones que tomemos hagámoslo con cuidado, ya que puede tener consecuencias esa decisión o acción tomada por el jugador.

Nota importante del juego: “Life is strange es un juego donde todas tus opciones son importantes, las consecuencias de las acciones y decisiones serán reflejadas en el pasado, presente y futuro. Elije con cuidado…”





El juego contiene 5 episodios diferentes donde viviremos situaciones diferentes y aventuraremos algunos lugares diferentes, cuando me refiero que viviremos situaciones diferentes me estoy refiriendo que habrán situaciones en el cual deberemos tomar consecuencias ya sea algo que le hayamos tomado a alguien y no deberíamos de haberlo hecho, ser mala persona con alguien o ser amable, detener algún peligro que pasara salvando a una persona o de algún daño que le haya pasado a la persona, entre muchas otras situaciones que podremos dejar pasar o evitar, todo depende como tu tomes esa situación. El futuro lo decides tú, así que elije bien.





Por otro lado el juego nos ofrece un sistema de interacción bastante bien, esto quiere decir que podremos interactuar con cualquier cosa del entorno, ya sea para hablar con alguien o interactuar con algún objeto (Mirar o tomar). Sin embargo deben de tener en cuenta que al hablar con una persona se nos ofrecerá varias opciones que podremos elegir para decirle a la persona, en el caso que ese personaje te pregunte algo y te equivoques de opciones podrás usar tu habilidad de controlar el tiempo y probar con otra opción hasta acertar la correcta, y así esta persona aceptando tu petición.





El comienzo de esta gran experiencia empieza en un lugar bastante extraño, en donde al parecer estamos como que cerca de un faro o algo así, pero además del lugar hay una especie de tornado que está destruyendo todo, al llegar a cierto punto el tornado destruye el faro y nos cae encima y despertamos, aquí nos damos cuenta que solo fue un “sueño” y que estamos en hora de clases de fotografía, aquí es donde en realidad empieza el juego donde podemos tomar decisiones e interactuar con cualquier objeto que está en nuestro alrededor.





Gráficos: El juego posee unos gráficos no tan buenos al mi parecer pero muy originales, si hablamos un poco de los diseños de los personajes no me convencen del todo bien, los diseños no me gustan mucho pero no están tan mal, pero yo diría que pueden ser mejorables, en vez si hablamos de entornos mi opinión cambia ya que me parece escenarios o entornos muy bonitos los que tiene el juego, algunos están muy bien detallados y se pueden apreciar los suficiente, yo los consideraría hermoso. Esta 6/10 a nivel de gráficos al mi parecer claro, todos pensamos diferente.





Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran mucho, recuerden probar este juego yo que se los digo está muy bueno y entretenido, además es un juego bastante diferente a lo que solemos jugar, así que debes en cuando no cae mal probar un género distinto, no se van a arrepentir del juego les va a gustar mucho. Sin más que decir me despido y les mando un abrazo a todos.

Dato: El juego posee una secuela que está bastante reciente.

Tráiler: