Life Is Strange 2 - Reseña.

¿Buenas gente como les va la vida, como les ha ido la cosa? ¿Bien? ¿Mal? Tampoco es que me interese mucho sabes, esta vez estoy de vuelta y les traigo este articulo que trata sobre un juego que quizás muchos ya de vosotros conoceréis "Life Is Strange 2" se me ocurrió la idea de hacer este articulo por que...Bueno, por lo típico ¿No?. Estar buscando ideas y tal, buscando juegos en el buscador de artículos de Gamehag a ver cuales juegos tienen "malos" artículos o no si quiera tienen algún artículo existente (bueno ningún artículo es malo solo que quizás algunos tienen ciertas cositas que otros no tiene y eso hace que los que no tienen esas cositas se vean mal informados o con falta de información... Si, ya sé, me explico "malísimo" por no decir una palabra vulgar, total no soy profesor.) Como decía, estar buscando ideas y ver cuales juegos tienen "malos" artículos y tal, y me tope con este jueguito, con el que si, ya tiene articulo. Pero solo tiene uno, ese único artículo que tiene no me convenció de el todo. Así que decidí crear mi propia versión, un artículo sobre Life Is Strange 2 sin copias ni nada, mi versión original y mas mejorada de la actual que ya existe. Y heme aquí.

En este articulo aparte de explicarles la historia de este grandioso juego (Sin spoirlear cabe recalcar, para aquellos que no lo hayan jugado.) también comentare y explicare la jugabilidad de este, junto con la optimización, banda sonora, horas de juego, etc etc.

Sin mas nada que decir, empecemos.

Empecemos por el principio, Life Is Strange 2 comienza en las afueras de Seattle, donde un malentendido o problema obligan a Sean (De 17 años.) y Daniel (9 años.) a huir de su hogar. Tras el momento de pánico, Sean lleva a su hermano a la casa familiar de su padre en Puerto Lobos, en México, y esta pareja de hermanos da sus primeros pasos tras y en su viaje de un año hasta la frontera. Su decisión ofrece un impresionante fondo para su aventura, los fríos inviernos de Oregon, los bosques californianos y el sofocante desierto de Arizona.



Y aquí es donde empezamos nuestra gran aventura en Life Is Strange 2.

JUGABILIDAD.



En cuanto a la jugabilidad, como ya mencionado antes. El juego ofrece varios biomas o lugares gracias a la decisión de esta pareja de hermanos, el desierto de Arizona, el frio invierno de Oregon y los bosques Californianos.



Pero eso no es todo, también contamos con el estilo de juego que aporta, en Life Is Strange 2 las decisiones que tomemos importan y nos encontramos ambientado en un estilo de cámara de 3ra persona a lo largo de nuestra aventura, Life Is Strange 2 se trata más que todo de explorar el ambiente o lugar en el que te encuentras e interactuar con los objetos o personas que te encuentres por ahí, recuerda que este es un juego en donde las decisiones cuentan, y lo que le digas a esas personas o lo que hagas con esos objetos con los que interactúes igual y altere la historia ya sea trágica o suavemente.







En cuanto a coleccionables, podemos encontrar varios objetos repartidos por todo el juego (un total de 6.) que podemos encontrar si revisamos cuidadosamente cada capítulo que juguemos… Ah sí, también alguna que otra vez necesitaremos la ayuda de Daniel para poder encontrar alguno de estos coleccionables.



(Life Is Strange 2 cuenta con un promedio de 15-20 horas de juego si es que tenemos todos los capítulos.)





OPTIMIZACION.



En términos de optimización, Life Is Strange 2 se encuentra muy bien optimizado y no nos encontraremos con problemas como bajones de fps o que directamente se nos tilde el juego haciendo así que lo cerremos y perdamos el progreso. El juego en si, no necesita o demanda un Pc muy potente que digamos para correrlo, según Steam y otras plataformas o paginas famosas y bastantes conocidas los requisitos minimos para Life Is Strange 2 para mantener ya sea unos 30fps o 60fps estables vendrían siendo:



MINIMO:

SO: Windows 7 or above (64-bit Operating System Required)

Procesador: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) or AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 650 2GB or AMD Radeon HD 7770 2GB

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

RECOMENDABLE:

SO:Windows 10 64-bit

Procesador:Intel Core i5 3470, (3.20 Ghz) or AMD FX-8350, (4.00 Ghz)

Memoria:6 GB de RAM

Gráficos:Nvidia GeForce GTX 970 4GB or AMD Radeon R9 280X 3GB

DirectX:Versión 11

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible.

BANDA SONORA.

En cuanto a la banda sonora, Life Is Strange 2 cuenta con diferentes pistas o canciones en cada episodio que ambientaran el juego ya sea añadiéndole algo de emoción, tristeza o adrenalina. Dependiendo de la situación actual en la que se encuentre el jugador. Cada unas de estas pistas esta disponibles en la sección de vinilos, en la Edición coleccionista del juego.

FINAL.



Hasta aquí llega mi artículo, espero que le haya gustado ;), no olviden valorarlo correctamente si les gusto o si no encontraron algún fallo o alguna que otra cosa que carecía a el tema. Próximamente como siempre seguiré sacando más artículos de este tipo (Reseñas.). Nos vemos, hasta la próxima.