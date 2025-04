Hola amigos de gamehag hoy día les hablare sobre uno de los clásicos y recordados juegos de valve si el Left 4 dead pero hablare mas sobre la secuela que en realidad ¿es mejor que la anterior entrega? bueno descubramos lo

¿Que es left 4 dead 2?Left 4 dead 2 es un videojuego creado por la compañía valve lanzado en el año 2009 en el cual fue todo un éxito en el mercado y batiendo varios récords de venta.Historia Inicio :En la Historia somos unos supervivientes en la cual jugamos en primera persona que a medida que avanzamos nos damos cuanta que la población mundial a sufrido un brote de una enfermedad llamada La gripe verde en la cual no se sabe como, quien, o de donde viene la enfermedad pero solo se sabe que si alguien tiene estos síntomas se convertirá en un muerto viviente así iniciando la historia de left 4 dead.Personajes:En esta secuela nos encontramos con unos personajes muy divertidos al mi al parecer ya que cada uno tiene su propio carisma en la cual encontramos a: Coach,Nick,Ellis y Rochelle. Estos grandes personajes nos acompañaran a lo largo del juego y buscaran una forma de salir de este lugar destruido e infectado.Infectados:Bueno es este encontraremos algunos infectados especiales en la cual el virus o gripe muto a ciertas personas desafortunada mente en la cual encontraremos:Al Hunter: el es un infectado en la cual tiene la habilidad de saltar a distancias que ningún ser puede hacer, es muy hábil y hace bastante daño pero eso no lo ayuda tanto ya que al saltar o embestir suelta un grito que hace que los supervivientes estén atentos a su llegada y puedan impedir su ataque. Tiene un aspecto de un skater con una capucha en la cual lo vuelve difícil de ver en lugares oscuros.El Boomer: Es un infectado obeso en la cual puede lanzar billis y que es un poco asqueroso pero esta billis hace que todos los infectados alrededor de la zona que estén vallan a por los supervivientes ya que esta billis tiene un efecto muy fuerte y hará que la visión de los personajes sea difícil ademas la vida del boomer es muy poca ya que con 5 disparos lo exterminas :v y cuando el explota si es que estas cerca te caerá billis igualmente ya que el boomer es muy raro pero muy estratégico para llamar hordas de zombies en ciertos momentos.A y casi se me olvida en esta segunda entrega tiene una versión femenina yo no se porque pero bueno no me quejo xD.El Jockey: Es infectado pequeño y jorobado en la cual si habilidad es poder saltar encima de los supervivientes y que puede controlar sus movimientos en el cual donde irán y cuando pasea por el mapa se ríe como una hiena la verdad este personaje es el que mas risa me da ya que su forma de mover y su risa que cada rato me hace gracia pero bueno. el infectado es muy útil si es que ataca en compañía o en una horda ya que así dificulta la movilidad de los personajes.El Smoker: Su habilidad es poder atrapar a los supervivientes con su lengua en la cual lo arrastra hacia su posición y que cuando lo (extermina lo pongo así por que no se por que gamehag no me deja poner la palabra Mu3rt3 :c) suelta un humo es la cual no afecta a los supervivientes pero si molesta la visión de los supervivientes.El Charger: Este infectado tiene la habilidad de poder embestir con su brazo ya que este sufrió una mutación en los brazos alterando uno en el cual es Grande y el otro parece un fideo :v y que puede hacer bastante daño y es que esta en compañía con los demás infectados pero es mas útil si es que hay lugares que se pueden hacer insta kill como el puente ya que hay ciertas áreas en la cual el charger hace una embestida y mata al superviviente enviándolo al agua pero tu también caes así que F.La Spitter: Este infectado femenino es muy feo al mi al parecer pero su habilidad es escupir ácido a una distancia alta o corta depende del lugar que estés y que cuando llega el ácido hace u charco en el cual si algún superviviente esta le restara la vida si mas tiempo esta en el charco y al ser exterminada deja un charco de ácido pero un poco mas pequeño.La Witch: Otro infectado femenino pero este es muy extraño ya que en ciertos lugares la veras ya que no es un infectado jugable en el juego solo podrás verla pero eso no impide que pueda hacer daño ya que ella ya puede que este en el suelo sentada o caminando pero siempre llorando y si la molestas automáticamente ella te bajara la vida que tienes a 0 aturdiendo te pero hay una forma de impedir esto,solo pasa por su costado e ignórala que pensabas bueno si quieres ir a lo extremo solo tienes que tener una escopeta ya sea cualquiera y apuntarla al pecho, esto hará que ella ya no vuelva a llorar nunca mas ahora solo te faltan 50 mas en el juego por lo que yo llevo jugando en el juego.Ahora el ultimo y mas fuerte: El tank es un enorme infectado ya que tiene una fuerza brutal que es capas de lanzar rocas, golpear a los supervivientes a lugares lejanos dependiendo del lugar o área este, infectado es muy OP ya que puede matar a los infectados de un solo golpe y es muy molesto aveces puede ser muy útil cuando hay una horda o vas a atacar con algún infectado como el boomer ya que así dificultan a los supervivientes ya sea en visión y en lugar. Su mayor debilidad es el fuego ya que con una molotov harás que su vida vaya disminuyendo a medida que pasa el tiempo impidiendo atacar si es que el jugador esta lejos. no recuendo bien su vida pero creo que es 4000 según yo si ustedes saben mil disculpas.Campañas: Bueno es la historia de left 4 dead 2 iniciaremos en Dead center que es la primera campaña en la cual nos reuniremos con los demás personajes y buscaremos la forma de salir de unos departamentos hasta llegar a un centro comercial en el cual hay un coche que nos permitirá escapar pero primero tiene que ser llenado por galones de gasolina.El segundo es The passing que iremos al pueblo de rayford en el cual fueron los acontecimientos de el sacrificio en left 4 dead 1 y nos encontraremos con los personajes Francis,Louis y zoey y su misión sera pasar por la ciudad y llegar hacia el otro extremo del puente para poder así encender los generadores para que permitan bajar el puente y poder seguir con su viaje.El Tercero es Dark Carnival en el cual es vehiculo ya se le acabo la gasolina y tienen que seguir a pie pero al ver un cartel están cerca de una feria llamada Whispering Oaks en el cual tenemos que pasar por la autopista hasta llegar a unos departamentos y luego parar por un rió hasta llegar a las afueras de la feria y de eso pasar por todo el lugar hasta que aparece un helicóptero en la cual tienen que llamar la atención y es en ese entonces cuando y va a ver in concierto de los Midnight Riders con fuegos artificiales y esa seria la forma de llamar al helicóptero no sin antes enfrentar a la horda que hicieron alerte por los pirotécnicos.El Cuarto es Swamp Fever en el cual después de que el piloto del helicóptero estuviera Infectarlo llegan a los pantanos y tienen que salir de ese lugar lo mas antes posible ya que en esa área hay una casa al final que tiene una radio esto nos ayudara ya que hay otro superviviente en un barco llamado virgil y que nos ayudara a escapar.El Quinto es Hard Rain en el cual llegaremos ducatel un pueblo construido cerca de una azucarera en el cual la misión es ir en busca de gasolina ya que el barco de virgil se esta acabando y que su ultima parada sera new orleans ya que se me olvido decirlo a medida que van pasando por el lugar hay una gran tormenta que dificultara a los personajes y que tomara medidas para pasar sin que se retrasen, una vez terminado tienen que llamar a virgil pero no saben como pero a uno se le ocurre la idea de llamarlo por medio del cartel de Burger tank creo que era así :v y que venga lo mas antes posible pero sin antes enfrentar a la horda de zombies.El Sexto y ultimo The Parish en la cual este sera el adiós a virgil ya que esta es la ultima parada de nuestros supervivientes ya que se informaron de que están evacuando a la población por un puente pero primero tienen que paras por la ciudad hasta llegar al puente pero es bombardeado por los soldados que van en un F-18 para impedir que los infectados logren llegar pero ellos son mas hábiles y pasan por un cementerio y luego pasar por una calle hasta llegar al puente que es el clímax del juego una vez llegado al puente se comunican con un militar que esta al otro lado del puente y que sera su ultima oportunidad de escape esta parte es muy difícil y adrenalinico ya que tienes que pasar lo mas antes posible ya que habrá una horda de zombies nunca antes vista y que te molestara al ir avanzando una vez que llegas al otro lado tienes que ir lo mas antes posible habrá una ametralladora para que puedas ayudar a tus compañeros avanzar y que puedan llegar al helicóptero una vez llegado hay termina esta historia que la verdad me gusto mas que la anterior entrega.Mi Opinión: Left 4 dead es un buen juego que combina bien la acción y el terror pero es mas acción y aveces tienes que tener compañía para poder pasar estos lugares y que si no trabajas en equipo puede que no lleguen muy lejos, pero en conclusión es un juego muy bueno si es que quieres divertirte juégalo solo si es que deseas y pasar un buen rato bueno esto es todo por mi parte quise hacer también de left 4 dead 1 pero como que mucho contenido y ya que también estoy ocupado en ciertos lugares por esta cuarentena pero bueno.espero que se hallan divertido e informado mas sobre este querido juego esto es todo por mi parte soy Mr.Space un saludo y hasta la próxima