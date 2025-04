Last Day of June | Análisis

Buenos días, tardes, o noche, y bienvenidos a mi nuevo artículo, en esta ocasión vengo a hablarles de un juego capaz de transmitirnos un montón de emociones sin siquiera decirnos una sola palabra, Last Day of June.

Un poco de información

Last Day of June es un juego que podríamos categorizar como una aventura con puzles, fue desarrollado por Ovosonico y publicado por 505 Games para distintas plataformas, como ordenador, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Hablemos sobre el juego

Algunos videojuegos nos transmiten unas cuantas emociones, puede hacernos enfadar, alegrarnos, entristecernos, hacernos reír, pero mientras jugaba Last Day of June sentí como una mezcla de las distintas emociones. Me encontraba completamente inmersa en su historia, una historia de amor y una fatal tragedia. A lo largo del juego tendremos tendremos que aprender a aceptar el dolor.

Que un juego como Last Day of June consiga todo eso me parece algo impresionante, pues no tiene ningún diálogo en toda la historia que nos cuenta, sino que los personajes se comunican únicamente a través de gestos, suspiros, risitas, y otros sonidos junto a sus animaciones, dándoles una personalidad distinta a cada uno.

Todo esto convierte a Last Day of June en un juego simplista, sin voces, manteniendo así las emociones puras y simples, por eso los personajes no tienen ninguna historia profunda que contarnos, pero para la historia que realmente nos quiere contar es más que suficiente.

Únicamente con las primeras escenas ya puedes saber que los dos principales protagonistas se amaban con un amor puro, como el que todos esperamos descubrir algún día, de esos que superan cualquier adversidad y perduran para siempre. Y es que los personajes son muy expresivos, y capaces de transmitirnos todo eso sin necesitar ninguna palabra.

Durante el juego asumimos el papel de Carl, aunque habrá momentos donde controlaremos otros personajes. Todo comenzará con una cita que tiene con su pareja, June, deciden ir al lago a pasar un rato juntos. Por la tarde, comienza a llover, así que deciden ir a casa, pero nada volvería a ser como antes. Se suben de vuelta al coche y comienzan a conducir, pero de regreso a casa sufren un accidente automovilístico, quedándose Carl paralítico, y June, su alma gemela, muerta.

Completamente destrozado, Carl, lucha contra el dolor, más que el físico, el emocional, y supera sus adversidades, para llegar al estudio de arte de su pareja. Una vez allí observa un cuadro de June, recordando los momentos cuando eran felices, al tocar el cuadro éste se ilumina y es capaz de escuchar la voz de su amada. Recordando lo sucedido en el pasado descubre que es capaz de influenciar en éste, y se decide por hacer todo lo posible para evitar el accidente.

Sin un solo diálogo podemos obviar la desesperación de Carl, y su deseo por cambiar las cosas es un deseo que todos somos capaces de comprender. El paisaje, el entorno y el movimiento de los personajes, junto con una música maravillosa, están cuidados para tener el mejor resultado dentro del juego y su narrativa.

Gráficos y música

Visualmente el juego es hermoso. Los personajes tienen un estilo gótico, con un cuerpo muy delgado y sin ojos. Y la distribución del pueblo está bien hecha. Los colores, tanto del paisaje, como de los mismos personajes, son como si fueran acuarelas.

La música acompaña perfectamente a cada situación y a cada sentimiento que quiere representar en ese momento, al no haber ningún diálogo es de los factores más importantes para transmitirnos lo que quiere que sintamos.

Mecánica

La mecánica principal de Last Day of June va a constar con los viajes al pasado. Terminarás controlando a todos los habitantes del pequeño pueblo donde vive Carl, serás capaz de alterar los eventos que estos realizan para así evitar que otros acontecimientos sucedan.

A parte del protagonista habrá otros cinco personajes con los que jugarás durante el transcurso del juego. Cada personaje tendrá unas características, por ejemplo, el niño pequeño puede atravesar los huecos e intentar que los adultos jueguen contigo. Siendo adulto podrás mover objetos que para el niño son demasiado pesados.

Si la acción de uno de los personajes es el causante del accidente automovilístico tendrás que evitar cambiando las distintas acciones de cada uno hasta llegar a la combinación para que no suceda el detonante de la tragedia. Todo esto podríamos verlo como un rompecabezas que debemos resolver a lo largo de la historia.

Si no eres de los que les gustan los puzles no deberías preocuparte, la historia es bastante lineal y los acertijos que aparecen son bastante simples. Los mismos desarrolladores dijeron que esto era para que nadie se frustrara con los acertijos y se centrara más en la historia que nos cuenta Last Day of June.

Habrá momentos de la historia donde tendremos que repetir varias veces un mismo recuerdo, y, como punto negativo, no vamos a poder saltar de recuerdo en recuerdo cuando nos plazca, tendremos que finalizar la pequeña historia hasta que finalice el día.

Con cada personaje vamos a poder encontrarnos con unos orbes esparcidos por todo el mapa. Éstos orbes desbloquearán recuerdos del personaje al que le corresponden, y así conocemos más de la historia acerca de cada uno, y, como dijimos anteriormente, todo con imágenes, sin ningún diálogo.

También podrás ver recuerdos de los dos principales protagonistas, pero estos aparecen como imágenes proyectadas, representan momentos de sus vidas ocurridos cuando estaban juntos.

Mientras estamos recordando podemos tener unos momentos de paz y tranquilidad, podemos volar la cometa, deambular por el pueblo, es como un momento de desconexión del mismo protagonista, pero siempre termina por volver a ser testigo del terrible accidente, volviendo al presente igual de abatido desde aquel día.

Opinión final

Si eres de los buscan juegos donde lo más importante es la historia y las emociones que causa deberías probar Last Day of June, tendrás constantemente distintas sensaciones, será capaz de transmitirte una sensación de seguridad y de repente entristecerte al ver lo destrozado que está el protagonista, serás incapaz de no empatizar con él.