La popularidad de Roblox

A veces los juegos simples, con gráficos que consideramos inferiores en comparación de otros grandes títulos de las consolas y pc, son los más populares y jugados del mundo, ahí está el caso de minecraft, uno de los juegos más descargados de la historia, pero no hablaremos de él ahora mismo.

Es un muy popular y ya existen muchos artículos que hablan de él, por lo que no voy a hablar de lo que es, sino del motivo de su popularidad y porque muchas personas de todo el mundo los juegan. Su popularidad aumento durante la pandemia de del COVID-19, pero aun así, era muy popular antes de eso.

Roblox un juego creado por David Baszucki en el año 2003 (Bajo el nombre de GoBlocks), hace unos días logro conseguir más de 150 millones de usuarios con estimaciones de ganancias de más de 250 millones de dólares. Pero ¿Por qué?



Roblox no es un juego, es una plataforma que permite a los usuarios subir sus propios juegos creados a través de su propio estudio de creación llamado Roblox Studio, por lo que las misma comunidad trabaja para la comunidad, sino te no gusta crear puedes jugar los diferentes que existen. . Esto hace que haiga una enorme variedad de juegos y por lo tanto, aumenta su capacidad de brindar más de una experiencia.

Roblox tiene varias cosas a favor, una de ellas es que es apto para todo público, por lo que puede llegar a un mayor número de personas, especialmente a los menores de edad, que en estos tiempos, cambiaron los juguetes por celulares y tablets.

Muchas empresas buscan vender sus productos a los menores de edad, ya que son los más fáciles de atraer y convencer de pedirles a sus padres que les compren eso que tanto quieren, esto no es muy distinto en los videojuegos, los videojuegos que apunten a este sector del mercado generalmente tienen un estilo caricaturesco, con colores vivos y una jugabilidad fácil, aquí esta Roblox, pero, al tener una comunidad que cree diferentes modos de juegos, puede ir desde lo más fácil a lo más difícil. Esto mismo se ve en el caso de Fornite que tomo un género como el FPS y le quito las cosas adultas y las cambió por un estilo más caricaturesco y familiar.



Ser gratis también ayuda a que las personas que solo quieran pasar el rato no tengan que gastar dinero para disfrutar del juego, aunque dentro del juego si tiene su propia moneda para hacer pagos, eso casi no afecta en la mayoría de los juegos creados en esta plataforma.

Lo malo es que muchos juegos intentan aprovechar su categoría para niños para ocultar actividades de la vista de los niños y de los padres, hubo casos en los que una aplicación recopilaba información de menores de edad para que les aparezca publicidad de acuerdo a lo que jugaban o miraban en la aplicación.

Roblox tiene bastantes medidas de seguridad para no comprometer la información de los usuarios menores de edad, esto hace notar que los programadores quieren proteger a sector mayoritario de sus usuarios. Por eso lo juegan tantas personas de todas las edades y también están popular.



OPINIÓN

Personalmente yo jugué Roblox por un tiempo y jugué muchas horas, pero encontré cosas que a mí me parecen más interesantes, aun así, es un gran juego para dejar a los más chicos de la casa, ya que allí no encontraran algo que no sea acto para su edad, además, pueden aprender cosas nuevas si entran en los juegos correctos.