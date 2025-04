La DIFÍCIL PERFECCIÓN de FAR CRY 3

“Far Cry 3” lleva 8 años en el mercado y creo que no ha habido un juego que me encantasé tanto y eso es difícil porque cada vez pruebo más. Pero a más recursos tienen ciertas desarrolladoras menos empeño le ponen en mejorar sus entregas, sin embargo, con Far Cry 3 no paso esto, y viniendo de UBISOFT fue algo increíble, en cierto modo fue un juego prácticamente perfecto. Con permiso de los anteriores y sobre todo de Far Cry 2, creo que Far Cry 3 consiguió hacer la historia con un argumento muy logrado





Historia

El hecho de ser un grupo de chavales viviendo la vida loca, dando unas vacaciones por Asia y qué acaben en un archipiélago tropical del pacifico llamado Islas Rook para pasar un buen rato, pero que sin embargo sean capturados por unos piratas y quieran hacerles la vida imposible es un buen argumento.

Pero la cosa aún mejora cuando tú te pones en la piel de Jason Brody, que es para mi el mejor personaje que un Far Cry ha tenido siempre, un tipo de California que se cree que puede con todo, pero cuando le secuestran y ve un par de muertes empieza a cambiar y cuando acaban con su hermana al principio quiere vengarse. El juego te transmite ese sentimiento de venganza en todo momento, es el propio juego que hace que quieras acabar con los malos y hacer lo correcto, quizás peca de eso, en su poca libertad de enfocar esta historia, pero es un pequeño problema en una colosal historia muy bien contada que lo hace insignificante y único

Evolución

La evolución del personaje es obvia, vez como cada misión es algo diferente, como al principio Jason va con miedo y al final con toda la seguridad del mundo como si fuese un pirata más, la isla le cambia y lo convierte en algo que el odia, que detesta, eso jugándolo lo agradeces y notas

Personajes

Jason lo único que quiere al principio es salvar a sus amigos y irse de esa isla que ha matado a su hermano y así es como poco a poco lo consigue conociendo también poco a poco ciertos personajes, y cada uno está más loco que el anterior, que si el Dr. Earnhardt, que si Willis, Citra, Vaas y muchos mas siendo sin ninguna duda Vaas Montenegro, el más característico quizás hubiese quedado mejor que Vaas fuese el villano final y no Hoyt, pero aun así es casi todo perfecto a las misiones no les puedes sacar cosas negativas y creo que prácticamente todo el mundo sabe lo que es la “definición de locura”

Me encanta esa misión, de hecho, por no comentar el valor de todas, ya que en su momento era algo nuevo, era explotar, derruir y romper cosas continuamente sumando unas técnicas muy buenas.





Jugabilidad

Pensar que veníamos de un Far Cry 2 con muy buena jugabilidad y aunque de dicho juego al Far Cry 3 añadieron animaciones, físicas, “El tema del es escanllentamiento de las armas” y muchas funciones que complementarían genial este aspecto a Far Cry 3, así mismo como esta es realmente apetecible y no le hechas en falta. Cuando te daban el traje aéreo por primera vez te ponías muy contento, porque eso significaba que ibas a dar saltos por todos lados, explorando el mapa, liberando zonas y haciendo misiones



Diversión

Y no se si soy el único, pero ninguna de esas misiones me parecía aburrida, toda tenía soporte, y todas me parecían apetecibles, además seamos realistas cuando te metes por primera vez al Far Cry 3 y ves la isla, los colores, la localización, te enamoras del sitio.



Caza

Te apetece mucho ir a cazar animales, ya no solo por “mejorar las bolsas de pieles” y demás que luego te van a ser súper útiles, si no por explorar las localizaciones con unos gráficos que en aquel momento eran brutales.

Gráficos

Y seguro que no soy el único que se quedo flipando en su momento con el agua, y los atardeces en el este juego, también vamos a resaltar que la inteligencia artificial no era precisamente la mejor, pero claro es un Far Cry y siempre lo ha sido y tampoco le puedes pedir mucho. En serio, estoy seguro que a los que les gusto la historia o recordáis como era entrar en el Medusa, como era ver explotar el barco y salir a nado ¿Os acordáis de las misiones que consistían en meterse en cuevas? Seguir a Willis, encontrarte mas tarde con el ruso este que está muy mal de la cabeza y por supuesto que define Far Cry 3, la misión que se echan falta en las siguientes entregas y que es inigualable.







Concluyendo, Far Cry 3 en 2012 se llevo las mejores valoraciones del año, desde el entonces ningún otro Far Cry se ha acercado a ellas, ni de lejos. Far Cry 3 es un juego casi perfecto.





Esto ha sido todo lo que he redacto, me costo mucho. Te pido que dejaras un comentario y una buena valoración. Que tengas un buen dia.