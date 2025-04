King of Fighters 98 UM OL

Hola chicos y chicas de Gamehag en esta ocasión les voy a hablar de King of Fighters 98 UM un juego móvil que pueden descargar gratis en la Google Play Store. El clásico juego de peleas está de vuelta pero ahora más cambiado y renovado que nunca. Comenzemos con el análisis del juego.

Comienza la aventura

Estilo de combate

Innovación en los gráficos

Los personajes y mi punto de vista

King of Fighters 98 UM empieza con una batalla en la que Kyo, Yuri y Lori están luchando contra el clan Orochi en un intento por evitar que ésta recucite a Orochi. En medio de la pelea vemos que los personajes, tanto del bando de los buenos como el los malos están teniendo un diálogo entre ellos. En éste diálogo nos damos cuenta que el líder del clan contra la cual están peleando Kyo y los demás es un personaje llamado Chris quien les asegura a los demás que no han visto su verdadero poder. En esta parte de la historia del juego la pasamos como a modo tutorial en que se nos dice algunas cosas en cuanto al modo de lucha al que tendremos que acostumbrarnos, de manera que si los personajes principales mueren entonces no depende de nosotros ya que simplemente es el comienzo del juego. Pero al final si conseguimos derrotar a casi todos los del clan Orochi, faltando solamente Chris por ser derribado. Cuando ya le hemos quitado todo el HP al último personaje del clan, éste se vuelve terriblemente fuerte y luego de demostrarnos su verdadera fuerza finalmente se transforma en nada más y nada menos que en Orochi.Ya que Orochi es demasiado fuerte Lori decide contenerlo para que Kyo le diera su golpe más fuerte y así acabar con ambos. Al hacer Lori ese sacrificio al fin Kyo logra derrotar a Orochi con un ataque tan fuerte que ocurre una explosión. Aunque debido a que el ataque explosivo de Kyo derrotó tanto a Orochi como a Lori, la batalla continúa después de eso ya que el clan Orochi es numerosa y harán lo que sea para resucitar a su amo. Ahora que la gran batalla contra Orochi terminó por ahora, Yuri y Kyo tratarán de evitar que sea resicitado por su clan. Aunque al principio son sólo ellos dos más adelante se les une la diosa Athena quien aparte de luchar posee habilidades curativas las cuales son útiles para restablecer el HP del grupo. Este equipo decidido a evitar el mal lucharán contra personajes clásicos de la franquicia en una historia única. Personajes como Terry el "Fatal Fury", Leona o incluso el miso Lori quien aparecerá más adelante, éstos son sólo algunos de los villanos del juego y a los cuales tendremos que enfrentar bajo la etiqueta de "Final Boss". Estamos ante un juego en el cual se les ha asignado un papel específico a cada personaje de la franquicia de juegos de peleas arcade como lo es King of Fighters y todo en la historia principal del mismo.Los combates del juego son por turnos basados en la realización de combos. Osea que lo que hay que hacer es tocar a un enemigo y al hacerlo el primer personaje del grupo comenzará a atacar automáticamente luego hay que prestar atención los ataques ya que en cierto momento se visualizará un punto dorado sobre el oponente el cual si presionamos justo a tiempo el segundo y tercer personaje del grupo comenzarán a golpearlo y al hacerlo varios personajes al mismo tiempo, éstos realizan un combo causando mucho más daño. Por lo general el primer personaje en atacar es Kyo y luego le siguen Yuri y Athena, de modo que lo importante es pulsar sobre el punto dorado las veces que aparezca y a tiempo para que los tres ataquen en combo y causen más daño. Si no lo hacemos así y pensamos nada más en pulsar sobre el enemigo y ya, entonces no haremos gran cosa ya que el punto dorado aparecerá de todas formas pero al no pulsar sobre él no cuasaremos un daño significativo acorde al nivel de los personajes que tenemos. También hay ataques especiales que podemos realizar, sólo hay que prestar atención a los iconos de los personajes. Éstos iconos se encuentran en la parte inferior céntrica de la pantalla, y cuando estos brillan como entre rojo y anaranjado y a la vez dicen ultimate significa que podemos desatar un ataque especial.Los gráficos del juego son muy buenos y hasta invovadores para tratarse de un King of Fighters. Los escenarios, la interfaz del juego, los efectos que hay en las peleas con los ataques especiales y las animaciones parecen estar muy bien elaborados. Pero lo que más me llamó lo atención del apartado gráfico y lo que más me gustaría resaltar es en nada más y nada menos que el diseño de los personajes. En definitiva es increíble lo que ha hecho SNK con sus personajes, lo han diseñado de forma tal que parecen más tiernos y desenfadados tanto héroes como villanos. Esta forma en la que están dibujados los personajes es algo de lo más novedoso y vuelvo a repetirlo para tratarse de un "King of Fighters". Y este diseño también se ve reflejado en el Sprite que tiene cada personaje en el juego. Me hubiese gustado uno pudiera explorar diversas lugares manejando a estos personajes con su nuevo diseño, pero aunque han innovado mucho en éste juego en particular todavía hay cosas que se conservan y es el hecho de que en los juegos arcade de peleas no existe la exploración y si la hay seria muy raro o muy corta. Y a pesar del nuevo de la versión desenfadada y tierna de los héroes y villanos de este juego, aún conserva su apariencia original y por lo tanto es muy fácil identificar a estos clásicos personajes renovados.Al tratarse de un juego cuyos combates son por turnos, es importante mejorar a los personajes. Según Athena quien es la que nos va guiando en los diversos tutoriales del juego, podemos saber que tan bueno son los personajes que vamos reclutando para el equipo a través de sus colores los cuales son verde, azul y morado. El color morado ya es la clase S de personajes en cuanto a la fuerza que poseen. Podemos invocar más personajes en el ícono que dice Bar, ahí hay dos tipos de invocaciones está la invocación estándar esta representada por Athena y la premium esta representada por Terry, a ésta última se nos hará un poco difícil acceder ya que por ese hay que pagar diamantes y en resumen el juego es pay2win en ese sentido. Las invocaciones estándar son gratis pero sólo una primera vez, luego hay que esperar como 24 horas para volver a invocar de manera gratuita. Sin embargo también podemos mejorar a los personajes que ya tenemos en el equipo y por ese lado Athena sin entrar en muchos detalles nos dice que los objetos necesarios para subirlos a ellos de nivel se encuentran en la historia principal del juego, así que sólo nos tocará jugar la historia principal para mejorarlos. Sin embargo esta mejora solo nos servirá para jugar la historia del juego, de modo que si decidimos jugar contra otros jugadores con esas mejoras es muy posible que nos derroten muy fácilmente ya que según he escuchado se necesitan luchadores demasiado fuertes para estar a la medida con otros usuarios y estos luchadores son muy difíciles de conseguir.En fin ésta es la parte en la que digo mi punto de vista sobre el juego y luego me despido. Este King of Fighters resultó ser algo muy distinto a lo que realmente me esperaba. Me esperaba tener un juego arcade de peleas en la uno tiene un montón de luchadores para elegir y a otros por desbloquear en la medida en que luchamos contra los demás personajes. En cambio resultó ser de esos juegos al estilo de los MMORPG para móviles que siempre basan su mecánica de juego en eventos, invocaciones de diferentes clases, mantenimientos y la constante conexión a Internet para poder jugar más los anuncios de la nueva versión y no olvidemos los diferentes servidores. A pesar de todo el juego me ha cautivado mucho con las innovaciones que han hecho y que también tiene una gran historia muy bien trazada con sus niveles y sus diversos capítulos. Aunque no es el juego un poco pixelado y con luchas en tiempo real como me esperaba al principio, el hecho de tener una historia definida y rol para cada personaje en la trama más un súper villano posiblemente esperando, con todo esto me ha parecido muy buena la idea en este juego. En fin hasta dejó mi artículo. Hasta otra!!