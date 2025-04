hola queridos amigos de la comunidad de GameHag. Esta vez volvemos con un juegazo de una saga espectacular, esta saga es Just Cause, y el juego en cuestión es el Just Cause 4. Si a ustedes los juegos anteriores de esta saga les pareció buenos este va a ser uno de los mejores que hayan jugado, no solo de la saga, sino también de los juegos de mundo abierto. Ahora sin mas nada que decir vamos allá!!!

HISTORIA





JUGABILIDAD





OPINIÓN PERSONAL





Este juego como todos los de la saga Just Cause fue creado por Avalanche Studios,y fue estrenado en el año 2018. Este es el ultimo y el mejor juego de esta increíble saga. Vamos a poder ver una mejora increíble con respecto a la jugabilidad y acción del Just Cause 3. Apenas salio al mercado este juego fue altamente solicitado a nivel mundial debido al éxito de los juegos anteriores. Este se lanzo para todas las plataformas, con excepción de Android e iOS.A continuación de todo lo que paso en el juego anterior, Rico Rodriguez estaba caminando tranquilamente cuando es interrumpido por una mujer que dice ser de una isla con un nombre raro, y esta mujer le habla a Rico de un proyecto que se esta realizando en su isla y que sospechan que sirve para crear una maquina que sea capaz de controlar los cielos, y general grandes problemas naturales. Acá hay un problema, este proyecto esta bajo el mando de un hombre con exceso de poder de la isla.Una vez que Rico tiene todo planeado para matar al hombre con excesos de poder, intenta poner en acción su plan pero este fracasa por la pelea que tuvo con un grupo criminal. Una vez pasado todo, Rico se da cuenta que no puede derrocar al hombre solo, para ello intenta formar un grupo junto con la mujer que lo fue a buscar. A medida que iba formando su ejercito se fue encontrando con gente que podía ser de gran ayuda, por ejemplo personas que participaron en el proyecto donde hacen maquinas que controlan el clima. Una vez formado su ejercito Rico intenta deponer al hombre con exceso de poder. Voy a parar acá la historia para no spoilear lo que sigue.La jugabilidad es la misma que todos los juegos de esta saga, nos vamos a desarrollar en un mundo abierto, y manejando nuestro personaje en 3ra persona. Vamos a tener un mapa mucho mas expandido y con excelente mejoras tanto a nivel gráfico como jugabilidad. Mientras juguemos vamos a poder apreciar distintos climas, lluvia, tormentas, sol, tornados,etc. es una de las grandes mejoras que han puesto los creadores. Ademas de todo esto también vamos a seguir teniendo las misiones principales que son las que nos guían en la historia del juego y las numerosas misiones secundarias.Y como en todas los juegos de la saga vamos a poder contar con una gran variedad de armas para poder hacer explotar todo lo que encuentres y generando caos por todos los lugares posibles, también vamos a contar con muchos objetos explosivos, sonoros, etc. pero el objeto mas preciado va a seguir siendo el gancho que tiene en su brazo Rico, donde vamos a poder engancharnos en todos lados.Ademas de toda clases de armas también vamos a tener una extensa lista y de gran variedad de vehículos, desde aviones hasta autos, desde helicópteros hasta barcos, etc. Y con estos vamos a poder hacer infinidades de cosas extravagantes, como por ejemplo saltar de un auto a otro, de tirarnos desde un paracaídas de un avión, etc.Sinceramente que este juego de mundo abierto me ha fascinado, es increíble el nivel de acción que hay, me siento como un niño en el parque, podemos hacer todo lo que se nos de la gana, destruir todo, hacer caos, es increíble. Quiero destacar otra vez el nivel de los gráficos, no le erraron en ningún detalle, y el efecto del clima es simplemente genial. Espero que les haya gustado tanto como a mi me gusto, y ojala que hayan disfrutado leyendo este articulo como yo lo hice escribiéndolo.No se olviden de dejar sus comentarios. Muchas gracias.