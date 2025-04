Dark Souls 3 (Review en Español)

Introducción:



Muy buenos días a todos, hoy día me gustaría hacerle una breve review a este fantástico juego culminante de la saga souls. Y por supuesto me refiero a Dark Souls 3! Entonces, este juego fue dirigido por el genio Hidetaka Miyazaki, que en esta última entrega volvió a la silla de director e hizo un espléndido trabajo! También desarrollado por nuestro querido FromSowftare y además, publicado como uno de los muchos éxitos de Bandai Namco. Y terminando esta introducción, vamos con la review!

Bueno... respecto a historia, yo en lo personal nunca fui un gran fan de las clases de historia, los profesores nunca explicaban bien, no tenían algo que me llamara atención, solo dictaban fechas y números y lo tenías que aprender aunque no quisieras, pero en cambio están los cuenta-cuentos, te meten con sus palabras en un mundo imaginario y lleno de inspiración, y dependía de ti como creabas ese mundo. Pues Dark Souls 3 está por el lado de los, ninguno de ellos esta fuera de lugar, y le dan al lore del juego una gran facilidad para comprenderlo, y porque lo digo, se preguntarán. Y es que para jugar Dark Souls 3 no necesitas estar al tanto de la historia en foros, blogs, etc, el propio juego te lo cuenta con su entorno, y es que además cada uno de sus personajes tiene una historia que aporta al juego un trozo importante, pero hasta ahí mejor me hablo, porque no quisiera soltar algún spoiler de casualidad...Respecto a la jugabilidad, hay bastantes cosas que destacar así que si me permiten, haré una pequeña lista de los cambios respecto a los juegos anteriores, para que se les haga mas digerible la escritura:El rodar en la saga souls es bastante significativa ya que esta junto al cubrirse y saltar, es la forma mas usada para evadir ataques y daño en general. Y en Dark Souls 3 puede de que le choque un poco al principio a los jugadores de, si es que aún no lo han probado, ya que en estos juegos el rodar era de, y eso si, también necesitabas tener un completo control del timing de los enemigos, pero por otra parte en este juego, eleslo que facilita el esquivar el daño de una significativa manera.En las anteriores entregas teníamoslas cuales nos permitían recuperar nuestra vida y ver señales de invocación, etc. Pero en esta 3ra entrega, tenemos las, que cumplen con el mismo rol, pero estas se encuentran con mayor facilidad gracias a las invasiones, enemigos con ojos rojos, etc.Nos introducen una nueva barra azul, la de! Antes solo usabas tu stamina, y tenias cierta cantidad de hechizos para lanzar, pero ahora, tendrás que ocupar unpara recargar esta barra, y esto créanlo o no, afecta de gran manera al PvP de este juego.Aquí es donde realmente siento que esto mata un poco a la", déjenme explicarles, ahora el online funciona bastante mejor respecto al Dark Souls I y II, y ese es un hecho que no puedo negar pero...Particularmente, yo creo que la respuesta es no,, si bien jugar con tus amigos o invadir a otra gente puede ser divertido, lo que realmente sugiero para toda la gente que quiera jugar al juego y aun no lo han probado, no invoquen a nadie. Y así cuando acaben al juego van a sentir una gran satisfacción...Este juego es una joya que espero que aun siga perdurando muchos años en el futuro, este juego ofrece una gran cantidad de placeres y experiencias al jugar, batallas épicas contra jefes, un aplastante desafío por delante, un vasto y increíble mundo por explorar, y horas de juego recompensadas. Realmente una verdadera obra de arte del, Graciaspor este asombroso juego.