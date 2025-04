Islands of Nyne (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando sobre un juego del genero Battle royale llamado “Islands of Nyne”, un juego un poco olvidado y reemplazado por muchos otros juegos de este género pero aun así siguen siendo un buen juego aunque en su tiempo obtuvo muchas críticas, por la razón de que prometía algo que no podía alcanzar, así que el proyecto de ese juego fue abandonado y pocos jugadores se quedaron en este juego. Este título lo encontraran en steam totalmente gratuito, ya que cuando fue recién estrenado obtuvo muchas críticas y los jugadores estaban pidiendo reembolso de su dinero por el gran latencia que causaba el juego en mayoría de sus partidas, después de recibir tantas critica les toco ponerlo gratis porque ellos sabían que nadie iba comprar un juego así, a pesar de ser un juego muerto me gustaría hablar sobre él. Espero les guste el artículo.

Islands Of Nyne es un juego del genero shooter y battle royale en primera persona en el cual fue estrenado su beta en el año 2017 y finalizando su estreno en steam en el año 2018, siendo también un título bastante interesante, conocido y pago, pero después de un tiempo lo volvieron gratuito por la gran mayoría de sus criticas destructivas hacia este juego, este título solo fue estrenado para PC. Este título nos ofrece un estilo de juego muy competitivo y divertido, trata en el que cien jugadores caen libremente en un gran campo de batalla sin ninguna protección, aquí es donde veremos la partida más rápido del genero battle royale que hemos visto, en tan solo 12 minutos se decidirá el campeón superviviente de la partida, ¿qué significa esto?, esto pasa gracias a la velocidad que puedes desplazarte con tu personaje al correr y la velocidad del loteo de armamento, eso quiere decir que en tan solo unos “minutos” loteando estarás más OP que el mismísimo John wick y listo estarás preparado para ser una máquina de matar, sin embargo no pienses que será fácil matar a los demás jugadores debes ser muy habilidoso y sigilos para conseguirlo, y si un jugador llega a dispararte será un verdadero peligro para ti, porque los disparos de cualquier arma puede ser bastante mortal.

Sin duda este juego es un verdadero reto, lástima que está bien muerto o eso creo, según actualmente existen pocos “jugadores jugándolo”.





Este título tiene estética futuristas por algunos aspectos, algunos de estos aspectos son sus personajes y Skins en el cual visualizaremos atuendos bastantes bonitos y muy al estilo futurista , además otro aspecto es el arma cuerpo a cuerpo que posee todos los jugadores, esta arma es conocida como “el cuchillo”, tiene un diseño bastante bonito el diseño básico aunque posee otros diseños más estilosos me recuerda un poco a los cuchillos del famoso título CSGO, Sin embargo no es el diseño que le da el toque futurista sino la habilidad que tiene esta arma, esta arma puedes usarla para combatir de corta y media distancia, ya que nos permite lanzar esta arma a cualquier enemigo y se regenera automáticamente otro cuchillo, haciéndolo infinito esta arma, la manera en el que se regenera el arma le da un toque futurista, al igual otras armas de fuego que tienen detalle muy poco pero algo futuristas, aunque sus apariencias son más casuales.

Un detalle bastante interesante y genial del juego es su Lobby, pero ten en cuenta que no estoy hablando de cualquier Lobby parece más un modo de juego incluido aunque realmente no lo es, este Lobby te permite divertirte mientras esperas un determinado tiempo para comenzar la partida realmente, es algo bastante asombroso ya que podremos eliminar realmente a los jugadores del lobby con nuestro cuchillo y pistola, mediante más elimines jugadores se te ira otorgando un arma distinta del juego, y así darte la posibilidad el juego de entrenar tu puntería y conocer sus armamentos antes de entrar al campo de batalla, si eres eliminado por otro jugador respawnearas y podrá volver a disfrutar eliminando jugadores hasta que se agote el tiempo. Me parece un detalle bastante original del juego, porque ningún título ofrece un lobby donde puedas matar a jugadores, hasta lo que yo sé no existe un lobby así en los battle royale.

Además de ofrecernos una dinámica única en un lobby también nos ofrece un mapa bastante grande o lo indicado para un lobby, un mapa el cual sea lo indicado para una masacre, aunque no está mal parece una sala de entrenamiento así que será más complicado ya que los jugadores saldrán calientitos de su entrenamiento y listo para matar.

¡Enserio sería un verdadero reto si hubieran lo suficiente jugador activos en este juego!

La dinámica de juego puede ser parecida a la de otros battle royale y el juego no puede prometer mucho, sin embargo tiene algunos detalles que lo pueden hacer un juego “Único” pero lo más importante divertido y entretenido.

Hablemos un poco de las partidas o las batallas del juego. Al terminar el lobby todos los jugadores saldrán cayendo del cielo sin más, no habrán ni naves que los traiga, ni autobuses voladores, nada de eso aquí en este juego olvidaras completamente algún vehículo tanto terrestre como volador solo aparecerás cayendo, así que deberás decidir rápidamente donde caer del mapa de juego y moverte para desplazarte hacia el lugar elegido, Seguro te preguntaras si ¿tendremos paracaídas?, aquí también te olvidaras de eso caerás como Superman rompiendo el piso y desafiando la física como todo un Pro player jeje, al caer el jugador deberás de buscar algún armamento de la zona rápidamente para eliminar o escapar de los jugadores rivales más cercanos, encontraras todos tipo de armas de fuego tanto de corta y de larga distancia, también encontraras armamento defensivo como un traje por partes que deberás de buscar si quieres que te suba las estadísticas defensivas y no te maten tan rápido, no tardaras mucho en armarte en tan solo algunos minutos estarás OP y listo para ser una máquina de matar, y deshacerte de todo lo que se mueve en el entorno.

Por otro lado además de encontrar esos suministros obviamente que también encontraras suministros para curarte, es algo bastante básico del juego.

Los diseños de las armas están muy geniales y cada una tiene su estilo a la hora del combate o el tiroteo por así decirlo, en el juego también puedes visualizar las armas moviéndolas como el CSGO, así igualito como lo hacen en ese juego, me acorde de él, cuándo vi este tipo de visualización de armas.

El juego nos permite jugar no solamente solitario también en Duo y Squad, así pueden disfrutar libremente con sus amigos tanto en el Lobby como en la partida.

El interfaz del inventario es bastan fácil y rápido de usar, con tan solo un botón uno pocos clic podrás equiparle tu arma los accesorios tomados del entorno de juego, además de guiarte el juego con un tono brillante para que sepas donde poner cada accesoria y saber de qué arma es, por otro lado si no quieres estar poniendo a cada momento las mirillas de las armas para cada situación con tan solo presionar el botón “F1”, “F2” hasta el botón “F4” podrás cambiar la mirilla al instante, sin duda un ajuste bastante cómodo de usar y muy rápida. Este muy bien pensado este apartado.





Punto positivo: Su lado positivo es que puede ser un juego muy entretenido y divertido por su estilo de juego rápido, además de tener muy buenos gráficos y un entorno de vegetación único y muy bonito, lo bueno es que no solo te divertirás en la partida sino también el lobby es otro punto bastante positivo, sin embargo el juego tiene más puntos negativos que positivo lastimosamente.

Puntos negativos: El juego tiene muy pocos jugadores activos aunque mucho dicen que esta 100% muerto, ya que mucho sufren para entrar a una partida y puede hasta tardar 20 minutos así que no se si realmente vale la pena jugarlo en estos momentos, por otro lado muchos jugadores dicen que sufrieron de latencia otro puntos bastante negativo al mi parecer. Hay muchos otros puntos negativos pero estos fueron los que destacaron más entre los jugadores.

Como dicen algunos: ¡Fue bonito mientras duro!







Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, quiero aclarar que solo quería hablar sobre el juego porque sinceramente me gusto, me gusto su estilo y dinámica, aunque muchos otros no les parecieron un buen juego, al mi parecer si sus desarrolladores les fueron metido más esfuerzo al juego entre actualizaciones quizás no hubiera muerto de todo, quizás habría ganado fama, pero bueno ellos decidieron dejarlo hasta ahí. Bueno sin más que decir me despido y les deseo lo mejor a todos.

Tráiler: