Un repaso de la saga DMC. Y su nuevo juego

Hola amigos, tuve la oportunidad de jugar al Devil May Cry 5 y hoy quiero hacer un Análisis/Reseña de este juego y de paso explicar resumidamente la saga del Devil May Cry para que entiendan por que es tan "especial" el nuevo juego de esta saga.

Antes que nada les tengo que avisar que:

No voy a enfocarme en los mangas, o el anime. Solo en la saga de los juegos y de los personajes principales Vergil y Dante. Este post es para que la gente pueda familiarizarse con el titulo, por decirlo así, una breve introducción al DMC. También aviso de antemano que habrá un solo spoiler, aunque evite demasiados.

Una vez explicado esto podemos empezar.

¿Qué es Devil May Cry? ¿De qué trata?



Bueno, para empezar, Devil May Cry, podría decirse que es un título clásico en los videojuegos, es algo así como la saga “Final Fantasy” o videojuegos similares, juegos que posiblemente no toda la gente jugó, pero de alguna forma u otra los conocen. (Juegos relacionado a lo que digo para que entiendan podrían ser: Resident Evil, Street Figher, Mortal Kombat… Y un largo etc). Este juego fue creado por Capcom y el primer juego publicado en 2001, desarrollado para la PlayStation 2.



¿De qué Trata? La trama de Devil May Cry, para explicarlo muy resumidamente, se trata de demonios, estos demonios están en el infierno, y quieren escapar del mismo para conquistar el planeta Tierra, la primera saga del juego es bastante curiosa si nos enfocamos en la historia, ya que uno de los demonios más fuertes y poderosos casi llega a conquistar todo el planeta, este demonio se llamó “Mundus”, pero un demonio llamado "Sparda" se lo impidió.



¿Por qué?

Resulta que este demonio Sparda se termina enamorando de una mujer del planeta Tierra llamada "Eva" y desde ese entonces Sparda se propone proteger el planeta. Eso significa que Sparda traiciona a los de su misma “especie” para salvar el planeta Tierra de los demás demonios que quieran llegar a destruirlo. (Dejo a continuación una imagen sobre el concepto de "Sparda & Eva")



Algo así como las historias sobre los Dioses mitológicos que se terminan enamorando de una mujer humana (de una mortal) y de ellos dos sale un hijo “semidiós” (un hijo mitad Dios, mitad humano). En el Devil May Cry pasa lo mismo entre Sparda y Eva, de ellos dos salen sus dos hijos gemelos, Vergil y Dante, ellos dos, son mitad Demonios, mitad humanos

Dante, al ser el hijo de Sparda eso provoca que este, siga el ejemplo de su padre, que proteja también el planeta tierra y se vuelva un cazador y asesino de demonios y demás enemigos sobrenaturales. Lo que no conté hasta ahora es que Dante tiene un profundo resentimiento, el busca venganza, venganza por su hermano que ha sido corrompido (ya que busca poder a toda costa) y también porque (Spoiler Alert) mataron a su madre, podríamos decir que Dante busca cobrar venganza del asesino de su madre. Pero en cambio Vergil en vez de buscar venganza, quiso buscar poder, influenciado por las leyendas de su padre, eso hizo que Dante y Vergil se separen cada vez mas.

Para no hacer tantos spoilers, por alguna razón (que sabrán al jugar uno de los primeros juegos de la saga), Dante llora en una ocasión. Lo que nos da a entender que “El Demonio Puede Llorar” (la franquicia de la caza de demonios de Dante, desde ese entonces empezara a llamarse “Devil May Cry”).

Ahora bien, una vez explicada la historia lo más resumidamente posible, en las demás sagas él tiene que seguir cazando y luchando con demás demonios, y enemigos sobrenaturales que quieren seguir conquistando el mundo, lo normal de esta saga. (Obviamente que también pasan cosas muy características y muchos cambios que no voy a decir para no hacer spoilers, y para que no se haga tan largo este articulo).



Ahora sí, hablando del seguimiento de su saga hay cosas que hay que mencionar antes de hablar del Devil May Cry 5. Lo que hay que decir es que el juego Devil May Cry 2 fue criticado. Salió solamente 3 meses después del primero, y fue más de lo mismo, la gente sintió a Capcom un poco desesperada por querer vender más de lo que tuvo éxito en su compañía.

No fue una desilusión ese juego solamente, sino que también el Devil May Cry 4. Los fans y seguidores pensaron que a partir de ahí la saga moriría, Capcom dejo de pensar en hacer otro Devil May Cry por un largo tiempo.



Eso hizo que el lanzamiento del Devil May Cry 5 lo haga épico más de lo que ya es, muchos dicen que es uno de los mejores, tanto en gráficos (Motores gráficos Resident Evil Engine), en historia y en los personajes que podemos elegir, personajes ya relacionados con la saga y también uno nuevo.



Quiero hablar de que tan cómoda es la jugabilidad en ordenador:



Siendo sincero no es tan cómodo jugar con teclado, vas a necesitar un joystick para jugarlo. Y esto casi siempre fue así con toda la saga de este juego. Hablando solo del nuevo Devil May Cry vas a necesitar un joystick, ya que los consejos, combos, golpes y demás solamente te los explica con las teclas de un joystick, Es difícil jugarlo cómodamente con un teclado. Paso a poner una foto para explicarles





Experiencia de juego:

Los gráficos son muy lindos, usa el motor gráfico Resident Evil Engine como dije anteriormente, los combos, golpes y el estilo de pelea son bastantes frenéticos, desde la primera misión hay acción y ya te somete a la historia en el infierno, tiene cinemáticas muy lindas, personajes con mucha personalidad y te dan 3 de estos, para que elijas con quien jugar. También hay escenarios del planeta Tierra muy Pos-Apocalípticos. Voy a dejar un video mío jugando una de las primeras misiones:





Ahora, para finalizar quiero decir que sé que este artículo es muy, (por no decir demasiado) resumido al menos para el Devil May Cry, sin embargo solamente es un post para que la gente que no sabe o no está muy familiarizada con la historia entienda el concepto, más que nada con este post quiero invitar a que la gente juegue este título. Ya que parece que la compañía retomo uno de los títulos más llamativos de su empresa. Y para el que no haya jugado nunca un juego de esta saga creo que va a ser buen momento para hacerlo ahora.

Personalmente, la historia que tiene toda la saga me parece increíble, todavía quedan muchas cosas que no se han explicado bien y esperemos que en futuros juegos la historia se haga mas completa y entretenida.

Sin nada más que agregar quiero agradecerles por leer mi artículo.