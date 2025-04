Ion Fury (Reseña y Opinion)

_Hola comunidad de gamehag hoy vengo con otro juego más un juego que nos recordara los viejos tiempos, y se trata de Ion Fury un juego al más estilo Duke Nuken 3d o tal vez debería ser el sucesor de ese juego, tiene un estilo de antaño o de los 90 con muchas referencias a esa época la época de los 16 bits para ese entonces era todo un espectáculo visual juegos de este estilo. Pero bueno sin más que agregar comencemos nuestro viaje para conocer este gran juego lo recomiendo.

_Este juego para mi me hizo recordar esas épocas pasadas y con su estilo ciberpunk que en lo personal a mí me encanta creo que estamos ante una época de recordar esos estilos del pasado que marcaron la era del 3d en los juegos de FPS e incluso este juego me hizo recordar Far Cry Blood Dragon con un estilo de los 90 3D Realms al anunciar el desarrollo de este juego su nombre era Ion Maiden , y debido a eso consiguieron algo de polémica por su nombre ya que era muy parecido a la banda Iron Maiden e incluso esta misma banda metió una demanda contra 3DRealms, y por ese motivo su nombre final fue Ion Fury .En este juego habrá destrucción , matanza y sangre a diestra y siniestra y por supuesto que si cumple a revivir aquellos momentos de antaño e incluso en modo difícil será todo un reto para los jugadores más expertos en los géneros de FPS.







Un juego nuevo pero clásico:









_Su aspecto en el menú es del estilo clásico, aunque creo que eche de menos que no estuviera el idioma a español, la verdad he investigado y no esta en español pensé bueno tal vez más adelante lo traducen o eso espero aunque igual eso no quita la diversión que nos dará este juego pero yo soy de los que se queda a ver las cinemáticas de un juego ya que quiero entender su historia no solamente jugarlo a si no más , en las opciones graficas podemos modificar el framerate de 30 a 150 fps , pero cuando lo pongo a rende rizar en openGL el juego me anda a 15 fps y la verdad nose porque ya que la gráfica no está al ni al 20% de uso ni tampoco el procesador , y cuando lo pongo en software que es emulación por sistema operativo o procesador solamente allí si me va bien aunque solo a 30 fps y por alguna razón lo pongo a 60 y no se pone solo tengo 30 fps constantes no se si soy el único pero a 30 fps se ve super fino.









Nuestra Protagonista:









_En esta entrega de 3Drealms seremos Shelly Bombshell Harrison , una chica que no dudara en disparar a cualquier amenaza , con frases y guiños al más estilo Duke Nuken , se podría decir que esta es la versión femenina de ese personaje pero yo no lo diría así tampoco.Nuestra misión es salvar a Neo DC de Soldados y Criaturas Ciberneticas Mutadas dirigidas por el Cyborg DrJadus Heskel.En el escenario nos encontraremos con municiones y bebidas para recuperar salud pese a que la mecánica parezca simple , llega un punto en donde se nos acabaran las municiones si no apuntamos bien o nos ponemos a destruir cosas solo para comprobar las físicas del juego , al principio solo dispondremos de nuestro revolver y porra eléctrica pero a medida que avancemos nos haremos con muchas más armas como una escopeta y una ballesta claro no son todas hay muchas mas .







Escenarios:







_En lo que respecta a los escenarios pensé que sería algo más simple pero hay muchos elementos destructibles en pantalla si le damos a un vidrio se crea un orificio del impacto de la bala y a las paredes también mejor dicho a casi todo, pero si le das a un perol de basura o a una botella el impacto la deforma o la parte en el caso de la botella habrán escenas de destrucción para poder seguir avanzando en la trama, la forma en cómo se mueren y como destruyes a los enemigos también está muy buen hecha y tiene un estilo gore pero no tanto pero está bien ese nivel de detalle en todos los aspectos que les nombre , aunque no todo es perfecto.







Siempre hay un error o bug:









_Este es un capture en el cual el espejo no refleja verdaderamente el arma que tengo sé que es algo simple pero siempre habrán los que critican, pero no está demás tratar de arreglar este tipo de fallos. En lo personal no me gustan este tipo de errores ya que un nivel de detalle alto no necesariamente gráficamente es lo que hace un buen juego aunque hay personas que con ciertos bug en juegos han logrado lo imposible. Pero siempre se deben hacer las cosas bien y evitar catástrofes como la saga de Ubisoft que está llena de bug creo que no es necesario nombrarla ya ustedes saben cuál es.







Gráficos:







_Tendrá un aspecto de juego retro de 16 bits pero luce muy genial es más su estilo grafico es mucho más agradable que counter strike 1.6 claro a nivel jugable no lo comparo , pero me agradan esas luces de neón y como se refleja en nuestra arma y personaje dependiendo de la luz que te esté pegando. El nivel de detalle de distancia es muy bueno se pueden ver claramente los enemigos a distancia y es mejor guardar distancia ya que muy cerca te matan rápido aun así apuntes como todo un pro. El juego tiene un efecto de cámara tipo lupa o bueno a si le llamo yo pero lo puedes ajustar en el menú de opciones. Las texturas están muy bien trabajadas no parecen recortes de otros juego pero pedir más detalle sería dejar que el juego pasara de 16 bits a 32bits.











Conclusión:







_Un excelente juego para pasar el rato, no tenemos modo cooperativo ni multijugador son puntos muy negativos pero quien sabe si lanzan algún multijugador .El juego solo pesa 96MB es una locura yo pensé que pesaría 500 MB como mínimo , y cabe destacar que el sonido se escucha bien no se nota tan comprimido su precio es alrededor de 18 dólares , una cantidad que yo gastaría si me sobrara dinero pero como no tengo prefiero el pack de Resident Evil 4,5,6 pero en fin un juego el cual deberían probar.

AhriStarGuardian (todos los derechos Reservados xd).