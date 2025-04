INJUSTICE 2 - UNO DE LOS MEJORES JUEGOS DE SUPERHEROES

Con el actual impulso del género de Superheroes que se ha llevado a cabo y la constante presión que tiene DC respecto a Marvel. Nace Injustice 2 (2017) que es la secuela del exitoso título de acción y lucha Injustice: Gods Among Us (2013) a cargo de NetherRealm Studios y Warner Bros. para PlayStation 4, Xbox One y PC en el que los personajes más populares de la empresa productora de superhéroes DC Comics se enfrentan entre sí en brutales y despiadados combates.

Batman, Superman y los personajes más poderosos de Warner Bros. vuelven a enfrentarse de la mano de Netherrealm Studios en Injustice 2, y esta vez lo hacen bajo la promesa de recrear los combates más despiadados y asombrosos jamás vistos por parte de los metahumanos de DC Comics. Ahora bien, Netherrealm Studios y su equipo tienen muy clara la línea a seguir, y es que, en los cómics y sus videojuegos, siempre hay un mal esperado el momento oportuno y en este caso veremos un despliegue de personalidades sin precedentes, un apartado visual maravilloso y unos enemigos que pondrán en peligro algo más que la libertad de los humanos. ¿Será este el mayor combate de dioses de la historia?



No cabe duda de que las películas de DC cómics no han sido muy buenas a comparación de Marvel que ha sabido construir un universo solido en donde el fan pueda identificarse con sus personajes. Sin embargo, en calidad de series, juegos y cómics DC lleva un poco la delantera, bien es sabido que la mayoría de secuelas no logran superar a sus antecesoras. Pudimos ver que el Injustice 1 fue posiblemente la más prometedora de sus propuestas, pero ¿podrá el Injustice 2 ser superior?







Qué nos espera luego del primer Injustice

Tras haber presenciado la muerte de su esposa embarazada, Superman cegado por la ira se convirtió en un dictador imponiendo un nuevo orden a nivel mundial contando con el apoyo de varios miembros destacados de la Liga de la Justicia, aunque no de todos. Encabezados por el Caballero Oscuro de Gotham, una pequeña pero valiente legión de personalidades del universo DC consiguió someter al último hijo de Krypton y aislarlo... aunque se trataba de una solución temporal. Una siniestra alianza de villanos surge con Gorilla Grodd, Bane, el Capitán Frío y Cheetah al frente, y es que, con una Liga de la Justicia separada, es el momento perfecto para crear desorden entre los ciudadanos. Sin embargo, pronto averiguaremos que ese no es el mayor de los problemas a los que deberán enfrentarse Batman y compañía. Brainiac ha llegado a la tierra y la única persona capaz de hacerle frente lleva unas esposas reforzadas con kryptonita. Ahora bien, Brainiac no será la única gran amenaza a la que nos enfrentemos, y es que el propio Darkseid hará su debut en esta secuela. Afortunadamente, veremos nuevos metahumanos y contaremos con un sistema de combate renovado que hará que los héroes y villanos sean las versiones más poderosas jamás antes vistas en un videojuego.





Rostros nuevos, viejos aliados y enemigos clásicos

Algunos personajes del Injustice 1 no sobrevivieron para aparecer en su secuela tal como se presencia en los cómics, pero hay muchos slots vacíos en la parrilla de seleccionables y el número de personajes con o sin capa de Warner es prácticamente inagotable. Pero partamos de lo esencial: Lo que queda de la Liga de la Justicia estará de vuelta, lo que quiere decir que Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, Cyborg y Green Arrow volverán a la batalla junto con algunos otros antiheroes como Catwoman o el Robin actual (Damian Wayne quien mató accidentalmente a nightwing con una vara en el cómicxd). Y sí, habrá situaciones y contextos en donde se enfrentarán entre ellos, pero también veremos el regreso de enemigos clásicos como Bane, Harley Quinn, Black Adam y la incorporación de otros villanos como Atrocitus y Poison Ivy. De hecho, Netherrealm Studios prometió el mayor panel de personajes jamás visto por su estudio, lo cual eleva la cifra de seleccionables a unos 38 luchadores, algo que no está nada mal. Por supuesto veremos algunas caras nuevas que encajarán perfectamente en la historia como Supergirl (la prima rikolina de Superman), Black Canary (novia de Green Arrow) y hasta la mismísima Cosa del Pantano directa desde los cómics del sello Vértigo de DC. Cada uno de estos luchadores ha sido seleccionado basándose en tres factores cruciales: su popularidad, el aporte que pueden hacer de cara a las mecánicas de juego y el contexto que ofrecerán al modo Historia del juego, y es que no nos vamos a engañar, Netherrealm Studios sigue sentando cátedra a la hora de crear tramas argumentales en los juegos de lucha. Completan el cuadro de incorporaciones algunas personalidades que definirán el futuro de DC Comics en las salas de cine, las series de televisión y los cómics como Deadshot, a quien pudimos ver hace no demasiado en la desastrosa Suicide Squad, un Blue Beetle que hará de becario del propio Batman y enemigos clásicos de Flash como Gorilla Grodd y el Capitán Frío.







**Por favor no consideren mi articulo como un plagio, soy un estudiando universitario de 19 años que le encanta como pueden apreciar... el universo de DC cómics y este juego me encanta, solo quería compartirles información del Injustice 2, pues he notado que no hay ninguna publicación respecto a esta joya. De igual forma, les agradezco de haber leído mi articulo.**