Influent un juego para aprender idiomas (reseña)

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren todos muy bien, la verdad es que de vez en cuando me gusta revisar la sección free to play de steam para probar algún juego que me parezca interesante y fue así como llegue a este juego, su nombre es Influent y es un juego indie de simulación, fue desarrollado por Rob Howland y editado por Three Flip studios. Ahora les contaré de que va el juego.

Lo primero que hay que saber sobre este juego es que tiene tres idiomas gratuitos en los que podemos jugar: italiano, francés y coreano. Actualmente tiene diez idiomas disponibles pero son de pago y personalmente prefiero jugar las versiones gratuitas aunque si prueban el juego y les gusta les recomiendo comprar los dlc de idiomas cuando haya alguna oferta.Si estas interesado en aprender un poco sobre estos idiomas este juego es para ti, aunque no esperes hacerte un experto en el idioma pues se basa principalmente en aprender vocabulario y pronunciación, yo me baje el de italiano porque es un idioma de mi interés.El modo de juego es bastante sencillo nos movemos con el teclado y manejamos la cámara con el mouse, damos click sobre cualquier objeto y nos aparecerá la palabra en el idioma que hayamos elegido. Algo malo sobre este juego es que solo podemos explorar la casa así que las palabras que podemos aprender están limitadas pero si quieres aprender lo básico esta muy bien.Cuando das click a una palabra esta se guarda en una lista para que la consultes en cualquier momento, en esta lista también te aparecerán palabras derivadas del objeto que hayas tocado como los verbos que se relacionan con el, si tocas un libro te saldrá la palabra en el idioma que elegiste y el verbo leer.Como pueden ver es bastante sencillo dar click en una palabra y guardarla en la lista, pero el juego no se trata solo de eso. En la imagen podemos observar que existen algunas modalidades para poder divertirnos mientras aprendemos palabras en nuestro idioma favorito. El primero es ¡Contrarreloj! consiste en encontrar las palabras que te vayan dando, tienes que dar click en el objeto y encontrar todas rápidamente, al principio puede ser un poco complicado porque es un idioma nuevo y no tienes idea de lo que esta diciendo pero precisamente el objetivo es que aprendas esas palabras y esta modalidad es un reto para evaluar si ya las tienes dominadas o te falta practicar un poco más.La segunda modalidad que encontramos es vuelo, consiste en manejar un avión por cierta zona de la casa y dispararle al objeto que te digan (obviamente te dirán la palabra en el idioma que elegiste aprender), esta opción también es buena para memorizar las palabras y lo mejor de todo es que también puedes escuchar como se pronuncian. Si completas estas modalidades con éxito te aparecerá en la lista una estrella en las palabras que ya dominas.Otra cosa que es importante destacar de este juego es que cuenta con cuatro secciones: sala, cocina, dormitorio y baño así que podemos aprender una amplia variedad de palabras de nivel básico. El juego también tiene una lista de tareas para que cuando lo descargues y empieces a jugarlo tengas una guía de que es lo que tienes hacer, algunas tareas te pedirán guardar cierta cantidad de palabras en tu lista, mientras que otras te pedirán dominar palabras o conseguir cierto tiempo en el modo contrarreloj. La verdad es que este juego es una forma más creativa de adentrarse en un idioma, porque todos podemos buscar palabras en internet pero ¿donde esta la diversión en eso? Recomiendo este juego principalmente para niños o jóvenes que tengan interés en estudiar otro idioma.Personalmente creo que hay mejores opciones para aprender idiomas de forma gratuita pero si estas en un curso o tienes nociones básicas de un idioma y quieres aumentar tu vocabulario este juego es perfecto para ti, hace que aprender palabras sea entretenido, el juego trata de simular la forma en la que aprendimos nuestra lengua materna, observando y escuchando, aunque dominar las palabras puede ser un poco complicado, el juego te da las herramientas necesarias para que las memorices y se queden en tu mente. Personalmente me ha ayudado a mejorar mi pronunciación y conocer palabras que no sabía como se decían, pero lo que no hará este juego es enseñarte a estructurar oraciones en el idioma que estas aprendiendo, básicamente funciona como un diccionario didáctico en el que aprendes mientras juegas.

Opinión



Ahora quiero contarles un poco de mi experiencia personal con este juego, yo tomé un curso básico de italiano así que tenía nociones de ciertas palabras pero mi vocabulario no era muy amplio, la verdad no he jugado demasiado tiempo Influent pero lo que he jugado me ha servido para ampliar mi vocabulario y conocer la pronunciación correcta de las palabras, si bien no es el mejor juego del mundo ni la mejor forma para aprender un nuevo idioma, funciona perfectamente como un recurso didáctico para el aprendizaje. Lo que me hubiera gustado es que el juego tuviera mas desarrollo y pudiéramos visitar diferentes lugares para aprender más palabras en diferentes entornos, si descargamos este juego con la mentalidad de aprender algo nuevo creo que va a complacernos pero si se descarga con una mentalidad de querer ser experto en un idioma o tener una gran experiencia de juego va a dejar mucho que desear, podría decir que Influent es aceptable considerando que es un juego indie y que la mayoría de los fondos para poder desarrollarlo se consiguieron mediante kickstarter, así que mi intención es apreciar los esfuerzos de las personas que lo desarrollaron.





Si llegaron hasta aquí les agradezco y si deciden probar el juego estaría genial que compartieran sus opiniones y su experiencia personal, si no al menos espero sirva como referencia para conocer más herramientas de aprendizaje.