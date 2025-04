En 1998 el gigante corporativo Sega Games Company Limited decido lanzar la continuación a lo que más tarde se convertiría como una de las más viejas y milenarias trilogías de la categoría disparos The House of the Dead 2 Bienvenidos miembros de esta comunidad Gamehag a un bonito paseo por la calle del recuerdo con uno de los títulos que seguramente marco la infancia ah más de uno y sirvió como bienvenida al mundo de los videojuegos.

The House of the Dead es un juego de la categoría disparos diseñado por Sega trasladado a la, pasando pory concluyendo con su entrega The House of the Dead 2 & 3 Return para. Consiste en una cantidad corta de mapas que deberemos cruzar lidiando con todo tipo de enemigos y entidades de carácter maligno hasta concluir cada uno enfrentando a su respectivo jefe.Para esta oportunidad nos encontraremos en los zapatos de James Taylor y Gary Stewart quienes serán enviados como agentes de evacuación para tratar de salvaguardar la vida de cuantos civiles sea posible ante el aparente brote de zombies en la zona. Este juego permite en su versión para PC jugarlo únicamente con el ratón siendo el clic izquierdo para disparar el derecho para recargar permitiendo entonces que un segundo jugador maneje otro punto de mira con el teclado valiéndose de las flechas para apuntar y números para disparo y recarga.Siendo un juego de carácter lineal no tendremos control del movimiento para nuestros personajes pero si el control direccional en el mapa ya que a medida que avancemos y vallamos rescatando civiles podremos tomar otras rutas que estos nos mostraran en agradecimiento por salvarlos permitiéndonos la posibilidad de rescatar a mas durante cada travesía.La agilidad, puntería y reflejos serán puestos a prueba durante cada mapa ya que de diversas formas tendremos que apuntar certeramente para salvar a los civiles y no resultar nosotros mismos quitándoles la vida.Entre algunos mapas encontraremos pequeñas animaciones amanera de cinemáticas la mayoría antes o después de un jefe concluyendo con la aparición por breves instantes de la mente maquiavélica detrás de todo el caos generado en la ciudad.Al inicio del juego y tras unas pequeñas cinemáticas nuestros personajes encontraran a un malherido que podremos identificar como “G” quien nos entregara un libro en donde especifica el nombre y características de los que más adelante serán nuestros jefes de piso en cada parte final del mapa este libro será una pequeña ayuda al inicio de cada pelea frente a un jefe mostrando su punto débil al cual deberemos disparar si queremos hacer algún daño con nuestros disparos.Este juego cuenta con una cantidad variada de enemigos la mayor parte de carácter zombie quienes no morirán fácilmente de un disparo, con diversas temáticas de ataque o defensa deberemos sortear entre objetos lanzados por ellos así como ataques cuerpo a cuerpo desde lugares inesperados.Este magnífico título tiene unas gráficas muy sencillas como era natural de aquella época, teniendo así la oportunidad de que prácticamente cualquier PC de nuestro actualidad lo corra. También contaremos con una banda sonora bastante atractiva a pesar de no ser compleja en efectos o gran variedad de instrumentos para las mismas creando así un ambiente siniestro, de tensión entre cinemáticas y pelas contra jefes.A pesar de ser terminable según la habilidad de los jugadores en un corto periodo de tiempo es capaz de ofrecer una bonita y entretenida experiencia en solitario o acompañado, es entoncesun título que definitivamente tienes que probar si aún no lo has hecho.Sin más que agregar me despedido entonces dejando la vista preliminar de este clásico y legendario título dando gracias de antemano a los miembros de esta comunidadque se tomaran un tiempo para pasar por este articulo y poder conocer una interesante propuesta más, hasta la próxima ;)



Asumiendo todos los derechos de edición agradezco a las fuentes Google y Youtube por el material multimedia.