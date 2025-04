How to Survive – Supervivencia + Zombies

(Vuelvo a subir este artículo ya que fue rechazado por “Plagio/Spam” les pido que se tomen 5 minutos para calificarlo correctamente, ya que fue creado por mí, en su totalidad, pueden ingresar a mi perfil para ver el tipo de artículos que hago, gracias ^^).

How to Survive nos coloca en una isla infestada de Zombies en la cual, no solo tendremos que encontrar una salida, sino que deberemos mantenernos con un estado de Salud Elevado, encontrando Agua potable, cazando animales para conseguir alimento y aprovechando zonas seguras para que el cansancio no nos arruine la partida… Pero, a día de hoy ¿Es un juego Recomendable?

Introducción:

La base de How to Survive es siempre la misma, arrancar con uno de los 3 personajes que tenemos disponibles en una Isla repleta de zombies, en la cual tendremos que sobrevivir y para ello, nos muestran un sistema de Crafteo bastante ambiguo aún en la fecha en la que salió (2013), y una subida de niveles con habilidades “únicas” para cada personaje que hace bastante variada la experiencia jugable… o es lo que intenta hacer.

El desafio que te ponen delante es el de encontrar un Refugio, comida y agua potable, lo que te obliga a estar constantemente en movimiento para cumplir con tu meta principal “Encontrar una salida”. (Pero llegas a un punto en el que estarás repleto de Alimentos y bebidas, haciendo que el desafio deje de existir en las primeras horas de juego).

Adoro el género de zombies y aún más el de Supervivencia por lo que, cuando decidí comprar este juego estaba pensando en una larga duración y en un montón de extras, pero en las primeras 3 horas de juego, llegas a ver todo lo que tiene para ofrecer el título y es ahí cuando te das cuenta que se queda bastante corto en todo lo que implementa, ya que aplica muchas mecánicas pero no las perfecciona, haciendo que el juego no llegue a ese punto deseado.





Personajes:

Hay un total de 3 personajes para elegir al inicio de la partida, estos tienen sus propias estadísticas y ayudan a dar un enfoque jugable distinto, ya que muestran prioridades por cierto tipos de armas y tienen habilidades únicas que intentan marcar una diferencia.

Kenji: El personaje más balanceado que sobresale un poco en la precisión con armas de fuego. (Hasta el momento, el mejor personaje para completar logros debido a sus habilidades de Rastreo).

Jack: El tocho del trio, tiene mucha vitalidad y mucha fuerza, pero carece de Energia y Precisión, llegando a puntos en los que es mejor utilizar armas a Meelee o un arma bastante potente.

Lo que me sorprendió es que los niveles se mantienen tras finalizar la historia, pudiendo jugar los extras con la armadura que tenías y las habilidades adquiridas (pero si empiezas una nueva historia, se vuelve el personaje al nivel 1).





Historia:

La historia es la parte más pobre del juego con diferencia, empezando por el desarrollo de los personajes… Empiezas el juego como naufrago en una isla, en la cual, conoces a una persona que te guía a otra persona para que le hagas mandados para reparar algún bote o vehículo que te permita viajar entre las islas… con el objetivo principal de escapar claramente. De por medio logras encontrar una serie de libretas que funcionan como una guía para aprender a sobrevivir (Una forma curiosa de hacer el tutorial), todo para más tarde encontrarte con el creador de las libretas “Kovac” y seguir sus enseñanzas para salir del archipiélago.

Pero la historia en si se muestra en base a recados que hagas, te mandan de un lugar a otro para ir encontrándote con objetos o personas que tengan esos objetos y que necesitan que hagas algo para que te lo entreguen. (Si bien, es un método conocido en bastantes juegos, este principalmente lo implemente mal, ya que no te permite correr grandes distancias y todo se vuelve en varios viajes de ida y vuelta constante… Tedioso a no dar más).





Jugabilidad:

La jugabilidad la podría separar en las 3 secciones que forman la base de How to Survive “Supervivencia, Acción, Habilidades”, Si bien todas se enlazan dentro del juego, se nota bastante la diferencia en cada partida.

Supervivencia:

Por un lado, la Supervivencia se basa en conseguir Comida, Agua y Refugio, el juego en si muestra una serie de marcadores que va disminuyendo con el tiempo, estos deberás ir reponiendo para no morir y continuar con la historia.

Comida: Por lo general, se puede conseguir matando Animales como Ciervos, Avestruces o plantas y su combinación con la Carne que consigas. (Pero para poder comerla deberás cocinarla en una hoguera).

Refugios: Los refugios se encuentran por todo el archipiélago, pero contienen una alarma en el 100% de los casos, haciendo que tengas que luchar contra una horda de zombies antes de poder apropiarte de ellos. (Sirve para Guardar la partida y dormir si tu personaje esta fatigado).

El mayor problema que le veo es que, encontraras suficientes alimentos y bebidas desde el inicio, haciendo que a la larga ni te tengas que preocupar por la misma, además de que los refugios no permiten dormir cuando te apetezca y solo cuando tu personaje se encuentre fatigado, obligándote a pasar noches en las que no se ve nada durante varios minutos.





Acción:

Por otro lado, los zombies son la amenaza principal, ocasionando que te tengas que armar desde muy temprano y si bien no está mal, la inteligencia artificial de estos deja mucho que desear, aún en su máxima dificultad.

En principio, cada personaje tiene cierta preferencia pero todos pueden craftear las mismas armas y seguir mejorándolas si encuentran los objetos adecuados… sin embargo, una vez que encuentres un arma que sea lo suficientemente potente como para matar a todo zombie que encuentres de una, te olvidaras por completo de esa sensación de inseguridad y los enemigos pasaran a un segundo plano increíblemente rápido, haciendo que sean una molestia y que no apoye al Gameplay en nada. (Estamos hablando de un Rifle o un bumerang en su máxima capacidad, cosa que obtienes relativamente pronto).

Con respecto a la diferencia entre enemigos, hay que aclarar que los animales pueden llegar a infectarse y hasta atacan al protagonista de turno, además de encontrarnos con criaturas extrañas que dependen del tiempo o el lugar en el que se encuentre el jugador.





Habilidades:

Las habilidades tienden a mostrar ciertas diferencias entre los personajes o es lo que te hacen creer… la realidad es que no hay más de 3 o 4 habilidades como Mucho, de diferencia entre un personaje y otro, las demás son compartidas.

Empezamos con la posibilidad de encender hogueras y continuar con habilidades pasivas que aumentan la precisión y las probabilidades de críticos, la creación de pociones que aumentan estadísticas y… bajar el ritmo en el que necesitas alimento, bebida y descanso.

Las habilidades únicas para cada personaje se muestran en su mayoría, por crafteos específicos (Crear una ballesta, flechas explosivas, Molotov creativas, etc).

La realidad es que tardas lo suyo en subir de nivel, ya que cada zombie te da muy poca experiencia y es más un sistema de farmeo masivo… para darte cuenta de que desbloqueas una habilidad inservible en el 70% de los casos. (De forma que, tampoco llevaron muy allá este sistema).





Datos a tener en cuenta:

A pesar de encontrar muchos puntos negativos para How to Survive, me gustaría mostrar ciertos puntos que se encuentran en un “balance”, puntos que pueden estar tanto en puntos negativos como positivos dependiendo de los gustos del jugador.

Mapa: El mapa es extenso y se divide en islas cada vez más grandes, sin embargo, esto provoca que tardes más en explorarlo o llegar de un punto B a un punto A, haciendo más tediosas las misiones. Pero para los que les guste explorar, les viene genial.

Inventario: El inventario funciona en torno a casillas, cada objeto ocupa una casilla y los puedes combinar para crear crafteos, todo se hace dentro del inventario. Sin embargo, si eres de las personas que les gusta tener un inventario ordenado, te diría que no esperes mucho de How to Survive, ya que muchos objetos no te darán la opción que te permita moverlos, haciendo que quede un inventario totalmente desordenado.

Opinión y Cierre:

Sin lugar a dudas, How to Survive es un juego que se queda bastante corto en sus mecánicas y que pudo haber resultado interesante en su fecha de salida, pero viéndolo en retrospectiva, falla en el aspecto jugable y no mantiene un nivel de entretenimiento progresivo.

Pese a ello, hay ciertos temas que no pude llegar a tocar como el multiplayer (que no pude probar, pero que se puede jugar con amigos el modo historia) y los desafíos, que a rasgos generales, se tratan de ir de un punto B a un punto A, sin nada en el inventario y agarrando lo que encuentres.

Estos extras pueden resultar entretenidos pero rápidamente te aburres de ellos y el único incentivo que muestra el juego para continuar son los logros de Steam, aunque requieren bastantes horas de juego para completar.

Para finalizar, espero que hayan encontrado un juego interesante para probar y que pasen un muy lindo día.

Se despide, Tzuricu. ^^