DreadOut – Terror con Cámaras

Si hay algo que en los últimos años ha decaído fuertemente, es el género de Terror, ya sea porque no asusta o porque abusan de la “vieja confiable”, el Jump Scare. Haciendo que el encontrar un juego que brinde verdadero terror en la actualidad sea algo difícil para el público promedio, pero… no exagero al decir que DreadOut cumple con sus expectativas, Mezclando la primera y tercera persona con tal de resaltar cualquier situación tensa que te encuentres en el respectivo título. Por lo que, hoy les presentare uno de los indies de Terror que más me ha tocado en los últimos años.

Introducción:

DreadOut fue sacado inicialmente en pleno 2014, con la premisa de enseñarnos ciertas mecánicas cuanto menos curiosas, dentro del género de Terror. La idea en si era la de colocarnos en un Pueblo abandonado que está dominado por una maldición, en la que seremos perseguidos por una cantidad de seres sobrenaturales destacables y teniendo como única “Arma”, nuestro Celular o mejor dicho… Su cámara, con la cual podremos deshacernos de ellos al sacarles fotos en sus puntos débiles… cuando estén lo suficientemente Cerca de nuestra protagonista.

En este aspecto, el juego cumple con lo que propone, haciendo que las situaciones de tensión sean constantes, ya que, por más que podamos defendernos con nuestra cámara, el riesgo de ser enviados al Limbo es bastante alto, provocando una sensación que me recuerda al famoso título “Outlast”.





Historia:

Todo empieza en un viaje que tiene nuestra protagonista “Linda” junto a sus compañeros de instituto. En medio del camino se topan con un puente destruido y un pueblo abandonado ubicado en Indonesia, en el cual, (¿Cómo no iba a ser?) deciden frenarse e investigarlo.

Los problemas empiezan a caer cuando dichos estudiantes, deciden examinar un colegio en ruinas, en el que se pierde un estudiante y nuestra protagonista en conjunto con los demás, deciden ir a buscarlo… con la desgracia de quedarse encerrados y totalmente separados. Partiendo desde ese punto, Linda ya no solo tiene el objetivo de encontrar a los demás, sino también, el de huir de ese pueblo al empezar a experimentar sucesos extraños en los que, causan que su vida corra peligro. (La idea inicial me gusto y me recordó un poco a Silent Hill, en relación con el pueblo abandonado, el puente cortado y demás, pero no se confundan, ya que por más similitudes que haya, DreadOut cuenta con la suficiente personalidad como para ser tomado en serio).





Jugabilidad:

El juego está dividido en un total de 3 capítulos contando el 0, en el que la jugabilidad se ve intercalada por 2 posiciones de cámara. La tercera persona es la que se usa en general, tanto para movilizarte como para investigar y se coloca la primera persona en momentos de usar la Cámara, haciendo que la experiencia sea más escalofriante a la hora de enfrentarte a enemigos sin tener un gran rango de visión.

Sin embargo, parte de la gracia del juego está en unas auras que presenta la protagonista cuando se dan ciertas situaciones:

Halo Rojo: Indica que hay un enemigo cerca, en la mayoría de ocasiones, solo los puedes ver con la cámara activa, por lo qué, es un indicativo de que te pongas en Alerta.

Indica que hay un enemigo cerca, en la mayoría de ocasiones, solo los puedes ver con la cámara activa, por lo qué, es un indicativo de que te pongas en Alerta. Halo Azul: Esta aura presenta 2 funciones, la primera es avisarte si hay objetos que puedas recoger en las proximidades y la segunda, si hay alguna pista que te ayude a resolver Puzzles.

Por último, cuando tu cámara empieza a causar interferencias, es momento de hacerle una foto al Fantasma, con tal de hacerle daño y que desaparezca.





Sistema de Puzzles:

Quizás es el único punto que me llego a disgustar del juego, pero depende bastante del jugador, ya que, DreadOut tiene como planteamiento el dejarte en un área con muy pocas indicaciones de lo que tienes que hacer, haciendo que tengas que recorrer constantemente pasillos y cuartos con tal de encontrar alguna pista de cómo seguir adelante, y por más enemigos que haya, llega un punto en el que puedes quedarte atascado bastante tiempo por no darte cuenta de detalles que no son “tan obvios”.

La mayoría de Puzzles se resuelven con la cámara, ya sea alineando formas para que tengan algún sentido o logrando ver puertas ocultas por las cuales acceder y es cuando lo descubres, que la protagonista decide colocar una anotación en su libreta como para guiarte un poco. (Sin embargo, presenta un modo de juego lineal, aun que te pongan en un área grande, si no cumples los pasos en el orden correcto, no podrás seguir con la historia).





Funciones de enemigos:

A lo largo del juego, los enemigos tendrán 3 funciones generales, pero la principal es la de colocarte un freno, haciendo que tengas que derrotarlos para seguir avanzando en la trama, pero esto lo hacen de diferentes maneras:

Agresivos: Son los que más abundan en el juego, estos tendrán una cantidad de “vida” elevada, que les vas quitando dependiendo de la cantidad de fotos que les tomes, pero mientras más heridos estén, más rápidos se moverán, haciendo que aumente la dificultad.

Son los que más abundan en el juego, estos tendrán una cantidad de “vida” elevada, que les vas quitando dependiendo de la cantidad de fotos que les tomes, pero mientras más heridos estén, más rápidos se moverán, haciendo que aumente la dificultad. Aprisionadores: Cumplen el rol de retener al jugador hasta el punto de matarlos, pero con la idea de que al despertar, este aparezca en un sitio en el que puede continuar con la historia. Pueden ser agresivos pero no servirá de nada el intentar erradicarlos.

Cumplen el rol de retener al jugador hasta el punto de matarlos, pero con la idea de que al despertar, este aparezca en un sitio en el que puede continuar con la historia. Pueden ser agresivos pero no servirá de nada el intentar erradicarlos. Perseguidores: Por último, encontramos a esos que te persiguen por pasillos estrechos en los cuales tendrás que encontrar una salida, por qué no los puedes destruir.

Si bien, estas funciones son muy vistas en varios juegos de terror, lo que hace bien DreadOut es el no dejarte notar la diferencia entre Agresivos y Aprisionadores, haciendo que en muchas ocasiones, no puedas confiarte en “si dejo que me mate, proseguiré la historia” y te arraigaras en intentar derrotarlos a todos y mantenerte a salvo, algo que me pareció estupendo porque lleva al límite la cordura del jugador.





Banda Sonora:

Por supuesto que la banda sonora fue clave en toda la experiencia de juego, ya que fue gracias a ella que uno puede sentirse en tensión en todo momento. Lo más destacable es el uso de sonidos fuertes frente a críticas situaciones en las que te están persiguiendo y/o estas a punto de morir pero… la cosa no queda ahí, ya que, aún en momentos de supuesta tranquilidad, la banda sonora hará que no puedas estar tranquilo, dejando un suspenso constante que te tendrá con los pelos de punta hasta que el ambiente cambie.

Más allá de lo oportuno que llegan a ser en esas situaciones, hay que decir que DreadOut muestra canciones que rompen el Clímax de terror en esas situaciones en las cuales el jugador no maneja a la protagonista, pero por más sorprendente que suene, no queda mal y están bastante bien conectadas con el entorno.



Datos a destacar:

A pesar de la buena impresión que me pudo dar DreadOut, sí que se siente a lo largo de la historia que hay mecánicas que no están muy bien trabajadas y que con un poco más de elaboración, hubieran dado como resultado un juego excelente, pero es por ello que estaría bien detallarlas para que sirva como aviso y no arruine la experiencia del jugador:

Interacción: Al inicio explique que la experiencia que intenta brindarte DreadOut es la de dejarte en un espacio relativamente abierto, en el cual, tendrás que buscar por tu cuenta una forma de escapar, sin muchas indicaciones… pero esto se convierte en un problema a la hora de interactuar con el escenario, ya que más allá del “halo azul”, no hay nada visible que te indique que objetos se pueden Agarrar/usar y cuales no… haciendo que puedas estar perdido por horas.

Al inicio explique que la experiencia que intenta brindarte DreadOut es la de dejarte en un espacio relativamente abierto, en el cual, tendrás que buscar por tu cuenta una forma de escapar, sin muchas indicaciones… pero esto se convierte en un problema a la hora de interactuar con el escenario, ya que más allá del “halo azul”, no hay nada visible que te indique que objetos se pueden Agarrar/usar y cuales no… haciendo que puedas estar perdido por horas. Pistas: A la hora de sacarle fotos o interactuar con el escenario, la protagonista anota en su diario ciertos comentarios como recordatorio, pero no da pistas sobre cómo solucionar el problema, así que, no sirven de mucho a lo largo de la trama.

A la hora de sacarle fotos o interactuar con el escenario, la protagonista anota en su diario ciertos comentarios como recordatorio, pero no da pistas sobre cómo solucionar el problema, así que, no sirven de mucho a lo largo de la trama. Partida: Por último, la partida no tiene un guardado manual, es automático, así que si te pasaste alguna cinematica porque justo te interrumpieron o minimizaste el juego, déjame decirte que tendrías que volver a pasarte el juego desde el inicio para saber cómo era. (No es muy grave, pero sí que se apreciaría un guardado manual para sacar logros y buscar objetos esparcidos por el pueblo).

Opinión y Cierre:

Puede que DreadOut tenga sus fallas y que este algo desfasado en mecánicas respecto a la actualidad, pero no puedo negar que me ha llegado a asustar más que cualquier otro juego de terror, ya sea por su ambientación, su banda sonora y su jugabilidad, en la que siempre nos hacen sentir totalmente indefensos, refugiándonos detrás de una pequeña cámara que nos ayuda en todo momento a combatir a esos espíritus.

Actualmente se encuentra en Steam y en rebajas suele estar extremadamente barato, puesto que es un juego que ya salió hace unos cuantos años. Así que recomiendo su compra a todo aquel amante de los juegos de miedo y sobre todo, para aquellos jugadores que quieran salir de la monotonía de los Jump Scare actuales.

Para finalizar, espero que les haya gustado el artículo y que puedan probar esta maravilla, por otro lado, también les invito a compartir su opinión en los comentarios.

Se despide, Tzuricu. ^^