HONKAI IMPACT 3RD UN JUEGO LLENO DE WAIFUS...

Hola Comunidad de Gamehag hoy vengo con un grandioso juego de acción que de seguro les gustara a todos , llevo 6 meses jugandolo y me parece de lo mas genial. Por favor esta es la tercera vez que subo este articulo y nada de lo que escribí es plagio , a si que sean considerados le he puesto animaciones , titulos llamativos , imagenes de mi pc corriendo el juego y piensan que es plagio ? Este articulo lo hice con dedicación a si que sean considerados , bueno comencemos.....

_Honkai Impact 3rd es un juego de acción de combate rápido desarrollado por la empresa “Mi Hoyo” , fue lanzado en el 2016 en China y después en los demás países. Al principio el juego solo estaba en android y después como en el 2019 tubo su salida en PC. Los requisitos para android son 2gb RAM y un procesador 4 núcleos ya con eso aseguras los 30 fps estables puedes ponerlo en 60 fps pero no serán estables y con respecto a la versión PC se requiere un sistema de 64 bit ósea 4gb RAM, procesador 2 núcleos y una tarjeta de video mínimo Geforce 8400gs de 512 Mb con eso aseguraremos casi 60 fps pero claro todo a gráficos bajos aunque igual se ve bien.__Este juego se ambienta en un destino alternativo en donde una entidad desconocida y sobrenatural llama Honkai ha estado en el planeta tierra desde que el humano tiene entendimiento y no se sabe desde cuando esta y mucho menos su origen. El Honkai se manifiesta de varias maneras como enfermedades, bestias o monstruos , convierten humanos infectados en zombis , algunos humanos los posee la energía honkai y obtienen poderes sobrenaturales e incluida supe fuerza. La humanidad ha tenido que lidiar con esta entidad desde la antigüedad y han creado a través de los años tecnología para poder usar el honkai a su favor y combatirlo ya que proporciona poder y equilibrio pero también destrucción y no debe caer en manos equivocadas ya que hay muchas organizaciones tratando de usar el poder honkai para el mal. Pero la humanidad logro crear una sede en donde se entrenan a chicas que han de tener cualidades excepcionales al ser expuestas al honkai para convertirse en valquirias y proteger a la humanidad del mismo honkai como de los mismos humanos que solo quieren hacer el mal._El juego tiene una jugabilidad impresionante y me sorprende ver un producto de tal calidad ya que literalmente es un juego de android , pero cuando se hacen las cosas bien este es el resultado un juego genial. El juego nos ofrece varias modalidades en la cual No nos aburriremos tan rápido así que voy a nombrar las modalidades primero tenemos el mundo abierto bueno si es que en teoría es el mundo es el mundo abierto ya que no es totalmente tipo GTA pero como dije anteriormente para hacer un juego de celular es increíble lo que puede hacer aquí podremos hacer misiones como recolectar tipos de árboles derrotar a monstruos y en este modo tenemos un familiar que nos ayudará a derrotar esos monstruos.

También tenemos otro modo en el cual podemos pasar el modo historia aquí a la vez que derrotamos a monstruos y hacemos las respectivas misiones sabremos qué es lo que pasa en la historia del juego en el modo historia usaremos al principio las valkirias que nos dará el juego una vez pasado el modo historia se puede volver a rejugar pero en dificultades mayores y en esas dificultades si usaremos a nuestras propias valkirias.

Aparte de esos dos modos ya mencionados también tenemos los eventos que los hagan literalmente cada mes en esos eventos podremos reunir cristales que son como la moneda del juego y también otro modo en el cual podemos reunir materiales para forjar armas para nuestras valkirias lo divertido de estos modos de juego es que no sólo es la misma mecánica de combate de acción sino que nos presentan modalidades tipo plataforma como si fuéramos un Super Mario nos presentan modalidades así como luego de contra de la nes y modalidades tipo como si fuéramos un juego de monopolio el juego es muy rico en diversidad de modos de verdad que la vas pasar bien siempre hay algo que hacer en este juego siempre.





_En el juego nosotros podremos personalizar a nuestra valquiria podremos comprar la skin Aunque eso sí las eskin cuestan algo de conseguirse pero si se puede conseguir todo de manera gratis no le recomiendo que gaste el dinero en los juegos porque creo que no vale la pena las valkiria están divididas en varios segmentos a qué me refiero con esto hay que hay valquirias tipo mecha, valkirias tipo Quantum, valkirias tipo physic, valkirias tipo biológicas. Dependiendo del enemigo que nos toque o sea vemos a ver qué tipo de enemigo a nos enfrentamos de aquí hay enemigos que son mechas y debemos utilizar una valkiria que lo contrarresta a qué me refiero con esto que hay valquirias que son mejores luchando Contra una cosa, para dar un ejemplo si tú eres una valkiria tipo physic es mejor contra un enemigo tipo mecha aunque la diferencia de daño puede variar ya que algunos enemigos son débiles a cierto tipo de ataques ya que las valquirias tienen ataques de hielo ataques de fuego qué son como ataques elementales pero en general no es mucha la diferencia en la cual las valkirias son un poco más fuertes dependiendo de que sean contra un enemigo._A nivel gráfico podemos decir que tanto la versión de PC como la versión de celular literalmente no hay mucha diferencia pero me refiero al nivel de los efectos especiales y alguno que otro brillo ya que en la versión PC obviamente corre hasta en resolución 8k y un nivel de anti elasting superior el hdr se ve un poco mejor en pc pero en lo que se refiere a otro tipo de efectos especiales literalmente es igual que la versión de teléfono o de celular a full gráficos. Con respecto al rendimiento lo he podido testear en un Samsung Galaxy S4 y literalmente hay muchos errores gráficos pero el juego corría a 30 fps estables al parecer es la Gráfica del Samsung Galaxy que no era capaz de correr algunas texturas ya que existen variantes del Samsung Galaxy S4 y no tengo idea de Cuál era la mía, también pude probarlo en un Samsung Galaxy S5 y corrió el juego casi perfectamente a 60fps pero con todos los gráficos en bajos. Con respecto a la versión de pc lo pude testear en mi PC que cuenta con un procesador 3 núcleos amd , 4 Gb RAM ddr3 y una tarjeta de vídeo geforce 9400 GT como resultado puedo comprobar que el juego anda a 60fps en la mayoría del tiempo y solamente lo tengo en gráficos bajos pero con las físicas activadas solamente me baja a 45 fps cuando hay muchos enemigos en pantalla aproximadamente Cuándo hay más de 20 enemigos. aunque este juego se puede jugar con 25 fps sin problemas a lo que quiero decir es que lo mínimo para jugar este juego son 25 fps en mi caso como estoy hablando de una tarjeta de video de hace más de 11 años atrás, yo recomendaría una gT 730 en adelante para correrlo en gráficos medios y a 60 cuadros por segundo sin bajones._En este juego hacen eventos en la cual la comunidad participa aproximadamente en los meses de julio y agosto el juego hace un concurso de fan art en el cual nosotros participaremos claro el concurso no es obligado pero aquí lo que tienes que hacer es dibujar a tu valkiria preferida o a cualquiera que gustes en vacaciones de verano puede ser cualquier cosa estar en un parque diversiones jugando en la Play o ir a la playa todo depende de tu imaginación ellos hacen este evento todos los años y generalmente dan grandes premios a los dos mejores fan Art en este momento están revisando los fan Art y los ganadores principales se ganarán 3000 las demás creaciones sólo ganarán cristales para gastarlos en el juego así que si tú sabes dibujar en digital o a lápiz y color puedes enviar tu arte y participar en este evento y poder ser un ganador y este fan art lo hice yo mismo me tarde 2 semanas.EL QUE CREA QUE ESTE ARTICULO ES PLAGIO AGREGUEME A AMIGOS Y SEÑA-LEME PORQUE PIENSA QUEES PLAGIO YA QUE NO SE SI LO HACEN POR TROLEARME SABIENDO QUE TODO LO HAGO DE MANERA JUSTA.AhriStarGuardian.... Todos los derechos reservados.