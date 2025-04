Home Sweet Home (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo una articulo más, esta vez hablando de otro juego de terror, como ya saben me encanta este género de juego y pues como no hablar de un juegazo que deberían de conocer de este gran género, sin más detalle les presento este gran título de juego llamado “Home Sweet Home” un juego del terror algo viejo, pero que no le quita lo bueno que es este juego, y puedo considerarlo uno de los mejores de este género por lo terrorífico que puede serlo, yo que te lo digo es un juego que te puede hasta causar un ataque al corazón jaja, lo digo enserio. Bueno no voy a dar más detalle en esta introducción y comencemos con el contenido de juego, espero les guste el artículo.

Home Sweet Home es un juego del genero aventura horror en primera persona para las consolas Xbox one, playstation 4 y pc, además su entreno inicio en el pleno año 2017, al transcurrir unos meses se fue entrenando para diferentes consolas hasta finalizar en el año 2018 que se terminó totalmente su estreno, y así por fin toda la comunidad gamers pueda probar este grandioso juego de terror, un detalle magnifico es que el juego puede jugarse en realidad virtual, en el cual debe dar mucho más miedo que en consolas, yo que te lo digo. El juego nos presenta una historia bastante perturbadora que iremos descubriendo, lo primero que conoceremos es a nuestro protagonista un chico llamado “Tim” que utilizaremos durante todo el juego, en el cual deberemos de intentar de salir de un lugar bastante extraño en el que ha despertado Tim, pero no estaremos solos mientras intentamos de escarpar ya que una chica fantasma asesina vagueara por estos lugares, y amigo desea no encontrártela porque lo que te va hacer no es para nada bueno, así que ten mucho cuidado en tu aventura de terror.

Sin duda un maravilloso título que debes probar y jugar hasta el final, no te arrepentirás para nada.





Durante tu aventura de terror iras encontrándote sonidos muy aterradores y momentos que sin duda harán que te eches un buen grito y saltes de la silla, y no lo digo de broma porque muchos youtuber lo han demostrado durante sus gameplays, como jugador notaras que se te pondrán los pelos de punta o mejor dicho la piel de gallina a la hora de juego, si no me crees deberías de probarlo y así veras que no miento para nada en lo absoluto.

Se puede decir que en nuestra exploración como jugador en estos increíbles escenarios terroríficos deberemos utilizar mucho el sigilo, de modo que nos permite no morir al ataque de un fantasma (Criaturas extrañas) o al ataque de la diabólica chica que nos querrá matar, todo dependerá de la rapidez que actúes a la hora de esconderte o de correr y perderle de vista a esta chica, habrán momento difíciles de actuar porque no sabremos muy bien cuando aparecerá esta chica diabólica, así que deberemos tener los ojos bien abiertos mi panas.





Los puzles que nos ofrece este juego son bastante variados y divertidos a la vez, aunque sentirás mucha tensión por la razón de los fantasmas de este lugar, esto quiere decir que mientras realizas un puzles te puede pasar cualquier cosa… Los puzles tienen una dificultad muy variada, algunos son muy sencillos y fáciles de predecir, y otros algo complicados pero no imposibles de entender, solo hay que prestarle mucha atención al escenario completo ya que puedes encontrar pistas del puzle a realizar, por ejemplo la clave de alguna caja fuerte puede estar dibujada o un puzle que debas insertar alguna clave en un candado, entre otros puzles variados del juego. Por este detalle tan importante no lo hace tan repetitivo el juego y lo hace más entretenido.





Uno de los motivos principales del juego además de escapar del lugar es buscar a nuestra mujer llamada “Jane”, que al parecer ha desaparecido y deberemos buscarla a través de estos escenarios tan horrendos, debes en cuando iremos encontrando a Jane pero estará escapando de nuestro ojos al verla , solo deberemos seguir pero debes en cuando encontraremos una traba o un puzle que deberemos realizar para después seguirle el paso, sin embargo alguna de esas traba son los fantasmas o las criaturas extrañas que nos querrán matar, pero tranquilo podremos deshacernos de ellos con tan solo evitarlos es decir corriendo o escondiéndonos, algunos deberemos realizar puzles para hacer que se vayan o abrir algún lugar para escaparnos de esas criaturas.





La historia de estos escenarios y de estos personajes los iras revelando mientras juegues, por eso poseerás un diario para almacenar todo tipo de archivo que encuentres en estos lugares, ya sea notas, papeles rotos, páginas, folletos, fotos, etc, en este diario también se registraran los objetos que consigas y que podrás utilizar solo 1 vez dependiendo la situación en el que te encuentres.





Gráficos: El juego posee unos gráficos espeluznantes pero hermosos para este tipo de género, los escenarios le quedan muy bien a este juego y están muy bien diseñados en cada aspecto, ya sea los objetos tirados y desordenados, también la sangre en el piso y las paredes algo que no debe faltar en este tipo de juego, todo exactamente todo está muy bien, por otro lado los personajes (enemigos) tienen detalles muy bien realizados en su diseños, más que todo la chica que siempre veremos que nos querrá matar, a pesar de que nos quiera matar le agarraremos cariño por su diseño hermoso y espeluznante jeje. Se puede decir que esta 10/10.

Nota: Es que miren esa carita toda hermosa, queriendo solo darte un beso no seas malo solo se educado y dáselo. xD





Para concluir espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, recuerden dejar su opinión y si eres fanático de este género ve aprobar este juegazo posee una demo gratis por si no quieres comprarlo en steam, es un juego que sin duda la pasaras muy mal y más si lo juegas de noche, pero vale la pena jugarlo te divertirás. Recomendado jugarlo a la 3am, no mentira es broma no lo hagas, no vaya ser que te salga la sayona jaja.

Sin más que decir me despido y les mando un abrazo.

Tráiler: