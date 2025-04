Resident Evil: Revelations 3DS (Reseña)

Introducción:



Hola comunidad de gamehag, hoy les traigo un breve resumen de lo que fue uno de los juegos de la saga de Resident Evil que vieron la luz en una consola que no era precisamente de sobremesa y que tampoco estaba al nivel de las mismas. Hablo por supuesto del Revelations en su versión de Nintendo 3DS, la cual forma parte como una de las joyas que tiene la consola en su extenso catalogo de juegos que vale la pena jugar. Espero sea de su agrado y dejen sus comentarios sobre que les pareció o si llegaron a jugar esta entrega.

Historia: La historia es contada por capítulos en los cuales se van mostrando los hechos conforme el jugar va avanzando. En un principio se ve a Jill Valentine y un nuevo personaje llamado Parker Luciani, Forman parte de la BSAA(Alianza de Seguridd Contra el Bioterrorismo). Juntos se dirijen a una especie de barco en el mar mediterráneo llamado El Queen Zenobia en búsqueda de Chris Redfield y Jessica Sherawat quienes supuestamente desaparecieron en esa ubicación. Pronto se dan cuenta de que algo no anda del todo bien y todo resulta ser una trampa de un grupo terrorista llamado Veltro, dejando a Jill y Parker en medio de una conspiración que gira entorno al suceso del ataque terrorista ocurrido en Terragria en el año 2005. Mientras tanto en las montañas, Chris se entera de la desaparición de sus compañeros y de inmediato emprende la busqueda. Cada personaje desarrolla de forma paralela sus historias con el fin de ir desvelando cada uno de los misterios de la trama y al final revelar la verdad.

Finalmente:



Para empezar, Resident Evil: Revelations es un shooter en tercera persona del genero survival horror que fue lanzado en Europa el 27 de Enero y en América el 7 de febrero, para entonces la nintendo 3ds tenia un pequeño catalogo de juegos (Sin contar los de la generación pasada que fue la DS), la mayoría eran sagas propias de nintendo y muy pocas de terceras compañías. También fue lanzada un año después una versión en hd que capcom lanzo para tener mas ventas agregando nuevo contenido y lograr abarcar mas plataformas(saben lo típico).Recuerdo que cuando se anuncio este juego me impresiono muchísimo que un juego de esta saga pudiese tenerlo en mi pequeña consolita, literalmente tuve muy altas expectativas aunque no fuese seguidor de la saga, ni me hubiese jugado algún otro juego por completo. Era terreno nuevo y desconocido para mi y a traves de este juego le di una probada ese genero que ahora me encanta que es survival horror.En general, el juegro lograr tener una calidad de vídeo bastante buena con unos 30fps. Considerando que los recursos que la nintendo 3DS dispone en su hardware son SUPER inferiores a los que normalmente podríamos encontrar en un pc u otra consola de nuestra preferencia, pues, no puedo mas que darle muchísimo merito a esta versión. Claro que de vez en cuando tiende a notarse un leve bajon de fps en algunos momentos pero no afecta en absoluto la experiencia de juego. La caracteristica de este juego que para mi es la mas valiosa es el efecto 3D, aunque a la mayoria de las personas no les gusto demasiado, pero yo aprecie un monton.Cuando terminas la campaña o luego de jugar un numero determinado de capítulos se desbloquea lo que se conoce como modo asalto o Raid Mode, en donde pones todas tus habilidades a prueba en los escenarios ya explorados de la campaña de forma solitaria, cooperativa(Osea con un amigo en conexión local) o probar la opción de jugar online. En este modo aparecen los mismos enemigos que salen en la campaña, pero cada uno tiene un nivel de dificultad distintivo y características diferentes, como pueden ser que algunos son pequeños y muy rapidos; otros que son altos pero lentos con mucha vida; otros con un aumento en el daño y un con todas las características anteriores juntas. Entonces en este modo a medidia que avanzas, vas ganando experiencia, subes de nivel al igual que los enemigos.Ademas de la experiencia que consigues al superar las fases o escenarios, también obtienes puntos que podrás gastar en la tienda, para abastecerte de munición, comprar granadas y ver las ofertas de armas que aparecen en ellas. También modificas y personalizas a tus personajes y las armas al igual que como se hace en el modo campaña.Aunque es cierto que el raid mode es bastante entretenido a mi no me funciono demasiado este modo de juego, claro que en su momento lo probé, pero me quede con la historia principal.Los personajes que aparecen en la campaña son viejos como Jill y Chris, y los que son insertados en esta historia que son:En esta entrega tenemos durante la campaña tenemos pocas armas en comparación al resto da la misma entrega, ya que hay una carencia de un método de obtención de armas que no sea mediante las misiones (que por cierto son muy pocas). Todo esto para aprovechar la función de StreetPass que tiene la consola que, enserio, es uno de los puntos negativos que al menos yo tengo con este juego. En Raid Mode la cosa ya es diferente pues alli si que se pueden comprar armas, y sin embargo son a veces simples variaciones de las que están en la campaña y que a veces son demasiada exageradas y absurdas pienso yo. Las granadas tenemos la granada de toda la vida, que solo explota; esta una granada eléctrica que produce una fuerte descarga a los enemigos; Un señuelo que emite una señal que siguen las B.O.W.S hasta que explota, cosa bastante útil cuando la cosa se pone fea y la ultima que se usa cuando estamos bajo el agua que, no mata a los enemigos pero, si los aturde como para que no te hagan ningún tipo de daño. También esta la navaja para ataques cuerpo a cuerpo, destruir cajas o objetos a los que no necesariamente hay que dispararles.Este juego no podrá ser totalmente perfecto para algunos, aunque a mi me encanto el juego en general y pude pasar unas buenas horas de juego con respecto a la campaña. La intención de colocar este juego primero en la 3DS fue buscar un nuevo publico y que llegue a mas personas esta franquicia yyy, conmigo lograron su cometido, pero bueno, esa es mi humilde opinión.Si llegaron hasta aquí un montón de gracias por haber aguantado el suplicio de leer mi primer articulo, espero mejorar.