Hitman GO | Reseña

Hitman GO, un spin-off móvil de Hitman lanzado en 2014, es un juego estilo de mesa del maestro calvo asesino que todos amamos, y contiene una cámara panorámica desde arriba, en donde podremos ver todos los sucesos que ocurren en este juego de mesa.





Hitman GO es un estilo de juego diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver anteriormente, a comparación de las anteriores entregas ya hechas de Hitman por IO Interactive y Warner Bros Interactive Entertainment que tenían sus propias historias y diferente estilo de jugabilidad a comparación de esta nueva entrega que al parecer intentar implementar un nuevo estilo de juego.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece Hitman GO, nos encontramos ambientados en la mayoría de los casos en pequeños niveles con forma de un juego de mesa, la mayoría de las veces el ambiente de estos niveles serán soleados y cálidos, nos podemos encontrar en el patio de una casa en la cual puede llegar a haber varios guardias de seguridad, piscinas, mesas y varios objetos decorativos.

Cada nivel de Hitman GO se presenta como un juego físico, a diferencia de sus predecesores, no se encuentran cortes de garganta, no hay “accidentes”, simplemente. No hay gore alguno y cuando se elimina a un guardia o al sacar a un personaje cualquiera del juego simplemente aparece una especie de mano invisible que la arrastra y se la lleva fuera del tablero.



Cuando el propio Agente 47 (ósea, nosotros representando y jugando como este personaje) se resbala o pierde, este se reinicia rápidamente para otro intento junto a las demás piezas, es decir, todo el tablero se reinicia de nuevo y hay que empezar de nuevo.

Hitman GO se basa en simplemente un juego por turnos, primero vamos nosotros y luego todos los enemigos. Pero medida vayamos avanzando en el juego rápidamente aumentara la cantidad de enemigos y de dificultad, haciéndonos más difícil así completar el nivel. Desde obstáculos, patrulleros, guardias armados con cuchillos y armas hasta perros capaces de perseguir literalmente a Agente 47 alrededor del mapa.



Pero eso no es todo, pues también medida vayamos avanzando en el juego, la dificultad no aumentara solo en esa manera. Sino que en si el tablero del nivel en que nos encontremos será más difícil que el anterior, por ejemplo encontrar puertas cerrada con llave y que no podamos acceder o escapar tras ellas, trampillas en donde nos podemos caer y actúan como una especie de tele transportador, entre otras cositas varias.

Pero no todo queda en complicaciones y dificultad en este juego, también el Agente 45 será capaz de portar trajes o disfraces especiales que le ayudara a caminar más lejos de lo normal y a los lados de los enemigos con total libertad, pues estos no nos reconocerán. Aparte de eso, también tendremos la posibilidad de portar objetos arrojables, que pueden marcar a un grupo de guardias en exactamente las posiciones que nosotros deseemos, aun que al ser un juego puzle, el Agente 47 no podrá lanzar obstáculos la mayor parte del tiempo pero sí que podrá coger algún que otro rifle francotirador o unas pistolas para eliminar tan solo a un objetivo o enemigo… O varios, si es que están en el mismo lugar y así poder despejar los cuadros o posiciones en que estos se encuentran, haciendo así, que podamos pasar por ahí con total libertad.



Otro dato curioso vendría siendo que cada mapa tiene un objetivo simple o en especifico, como por ejemplo simplemente llegar al final, o directamente eliminar a un objetivo, claramente esta, que esto no nos lo pondrán fácil.

GRÁFICOS.

El diseño de las texturas es bastante limpio y toma un estilo caricaturesco que es apto para todo publico y hace a referencia a ciertas piezas de plásticos o muñequitos de plásticos que usualmente se suelen ver en los juegos de mesa, el único dato malo que podría decir vendría siendo los dientes de cierra, que si miramos con cautela o si nos acercamos un poco mas a la pantalla, este se notara mas y se vera mas detalladamente. Obviamente, los gráficos del juego no están diseñados para verlo así de cerca como si fuésemos unos maniáticos pero incluso jugando como jugaría normalmente una persona normal, de vez en cuando se notan levemente estos fallos.

OPTIMIZACION.

Ya que acabamos de hablar sobre los gráficos por anticipado, profundicemos un poco mas en lo que vendría siendo la optimizacion que nos aporta Hitman GO, que la verdad para ser sincero. Se encuentra bastante bien optimizado, y dudo mucho que vayáis a tener algún que otro problema con este juego. En cuanto a problemas de optimización no tendras, pero que nuestra Pc sea una tostadora ya es otro cantar.

MINIMOS.

SO: Windows XP SP2 y above

Procesador: Intel Pentium 4 ó AMD Athlon 64 X2

Memoria: 1 GB de RAM

Gráficos: ATI Radeon X700 (256 MB) ó NVidia Equivalent (256 MB) ó superior.

DirectX: Versión 9.0

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

RECOMENDADOS.

SO: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (latest service pack)

Procesador: Intel Core 2 Duo (3.0 GHz) ó AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6 GHz) ó superior

Memoria: 2 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) ó ATI Radeon HD 4870 (1Gb) ó superior

DirectX: Versión 9.0

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

FINAL.

Hasta aquí llega mi articulo sobre Hitman GO, la verdad es que tras haber investigado y haber subido el articulo Lara Croft GO, me di cuenta que existía una versión de esta pero para Hitman así que me anime a aportarlo a la comunidad, nos vemos a la próxima.