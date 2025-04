( 2 ratings)

Hellblade Senua's Sacrifice mas que un simple juego

Siempre es interesante y aconsejable el buscar nuevas experiencias y nuevos puntos de vista a la hora de jugar un videojuego. Y ésta razón es uno de los reclamos principales del juego de Ninja Theory: Hellblade, y decimos esto porque este titulo, que se apoya en la parte argumental y narrativa en su mayor parte, ofrece un punto de vista de una historia, vista bajo el prisma de un individuo con una enfermedad mental, como es la Psicosis. Lo cual es original y a la vez interesante ya que es un punto de partida que muy pocas veces se ha explorado en este mundillo. Este título nos pone en la piel de Senua, una guerrera celta, la cual se supone que esta maldita por la "oscuridad", y que a causa de ello vio como su amor Dillion fue sacrificado y enviado a Helheim, el reino de los muertos, siendo nuestra tarea la de encontrar una forma de llegar allí para salvar su alma. Esta es la premisa inicial de Hellblade, repetimos lo de inicial, ya que a lo largo de la historia se sucederán giros argumentales que afectarán a esto. Pero que no destaparemos para no entrar en spoilers.







Decir que es encomiable el trabajo de diseño artístico puesto en Hellblade, la ambientación y recreación de la mitología nórdica base del juego es digna de elogiar. Las runas, las referencias a los dioses vikingos como Ymir, Baldr entre otros, el Ragnarok, y los diferentes reinos de vivos, dioses y muertos denota que Ninja Theory le ha puesto dedicación y cariño a todo esto.

En el aspecto sonoro, es muy recomendable, por no decir casi obligatorio, jugar con cascos. Para así poder aprovechar al 100% todo lo que nos ofrece el juego, pues en su viaje hacia los dominios de Hela, Senua no viaja sola, la acompañan las voces de su interior, y en todo momento somos conscientes de lo que estas le dicen a Senua e influyen sobre ella, y aquí viene uno de los puntos "negativos" de Hellblade, y es que el juego al no estar doblado al Castellano (si trae subtitulos en este idioma), las voces de Senua hablan en inglés, con lo cual para el jugador que no domine la lengua, esta característica pierde impacto y fuerza. Ya que efectivamente las oirá, pero no entenderá lo que dicen pues no siempre se subtitulan.



Cambiando de punto, Hellblade cuenta con un sistema de combate, el cual es "sencillo". Golpe débil, fuerte, ataque cuerpo a cuerpo (romper guardia) esquivar, bloquear y activar el "poder" de Senua, son las opciones disponibles. El juego tiene un sistema de combos de botones, con lo que Senua hará determinados movimientos según el orden en el que pulsemos los botones. Lo único es que Hellblade no trae ningún tipo de tutorial (ni en combate ni en ningún otro aspecto) por lo que es el propio jugador el que deberá ir descubriendo estos movimientos por el mismo (de igual manera todo es bastante intuitivo y sencillo).



Si hablamos de duración Hellblade en mi opinión tiene una duración justa, es decir, el juego no se alarga de manera innecesaria y termina cuando tiene que hacerlo sin que se nos haga pesado jugar en ni un momento. Acabar la historia puede llevarse a cabo en poco más de 3 sesiones de varias horas de juego. En 8 o 9 horas aproximadamente puede terminarse.



Sin más que añadir, no podemos dejar de recomendar Hellblade a todo aquel que considere su compra, merece la pena el dinero que cuesta, por supuesto, y más cuando descubres que una parte de ese dinero, va destinado a la investigación y lucha contra las enfermedades mentales del ser humano. Y apoya a las organizaciones que tienen este fin. Además a fecha de este análisis, Hellbalde ya tiene un año de vida en las desde su lanzamiento y es muy posible encontrarlo en steam rebajado.