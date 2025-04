Teorías o sucesos extraños de pokemon

Bueno, ya que estamos en el mes del terror he decidido hacer este listado de las mejores teorías y sucesos de la franquicia de pokemon.

Este listado esta hecho en mi opinión, así que si tienes otra o lo acomodarías diferente te invito a dejarlo en los comentarios, amablemente.

Como todos sabemos pokemon es una de los juegos más conocidos mundialmente y del cual muchos de nosotros le debemos nuestra infancia.

Y como pasa con todo juego popular los fans empiezan a hacer teorías de dicho juego, la verdad es que he visto unas muy creíbles y otras en las que parece que el autor tomo demasiada "azúcar".

Pero bueno en este listado mostrare los que a mi opinión son los más creíbles y los cuales son mejores. Este conteo va de forma descendente, pero el mejor puesto es el número 1.

Sin más empecemos.

9-POKEMON OCURRE DESPUES DE LA GUERRA:

Ya se muchos dirá "eso es imposible, ya que pokemon está dirigido para un público menor”. Y la verdad es que yo también pensaba eso, pero cuando empecé a buscar teorías me intereso mucho este tema y decidí reunir un poco de información. Esta información las saque de los primeros juegos de pokemon (pokemon rojo y azul).

Sé que muchos dirán "porque sacaste esta información e esos juegos". Y la respuesta es simple, ya que son los primeros cronológicamente, no solo en nuestro tiempo, sino también en el tiempo de juego. Pero bueno empecemos numerando los puntos del porque esta teoría.

El primer punto de esta teoría es que casi no hay adultos,

Ya que nuestro protagonista es huérfano de padre y nuestro rival es huérfano de ambas partes.

El punto dos seria los medios de trasporte básicos, y muchos dirán "eso se debe a que pokemon está en un mundo más básico", pero ponte a pensar, que mundo "básico" tendría unos dispositivos (pokebolas) los cuales son capases de encerar a un "animal"?

También sería el interés del profesor oak de que nosotros (siendo unos niños) busquemos información de los pokemon.Para saber cuáles especies sobrevivieron a tal catástrofe.

Pero por si todavía no les quedo claro, toda esta teoría tomo fuerza por la aparición del teniente surge, el cual dice que un podemos tipo eléctrico le salvo la vida en la guerra.

Si jugaste la versión traducida en español no se nota tanto, pero si te vas a la versión en ingles dice "i tell you, kid, electric pokemon saved me during the war"

Lo cual traducido seria al como "te lo digo chico, el pokemon eléctrico me salvo durante la guerra"

Esto da a entender que dicho teniente estuvo durante la guerra.



8-LAS DESCRIPCIONES RARAS DE LA POKEDEX

La mayoría de personas sabrán de que hablo, pero para los que no, al momento de atrapar un pokemon se registra en la pokedex y esta te da una breve descripción de dicho pokemon.

Bueno ahora hablaremos de esas descripciones. Las cuales mostrare solo 5 para que no se haga muy largo.

En este punto me centrare en pokemon sol y pokemon luna, ya que para mí esta generación se pasó un "poquito" con estas descripciones.

Para empezar les diré de las diversas descripciones:

-psyduck:

“Tiene dolores de cabeza tan fuertes que lo hacen llorar, como consecuencia a veces usa la psicoquinesis”

En antiguas versiones ya sabíamos que a psyduck le dolia la cabeza, po eso se la agarra. Pero lo que no sabíamos es que ese dolor era tan fuerte como para que llorara.La verdad es que esto me desconcertó mucho, ya que yo y mis amigos cuando eramos jóvenes pensabamos que psyduck se agarraba la cabeza porque estaba feliz, y ahora me vienen con eso. Arruinaron mi infancia. :,v



-Primeape:

“Es sabido que se enoja tanto que puede morir a consecuencia de ello. Sin embargo, su rostro parece tranquilo cuando está muerto”

Bueno que puedo decir, este pokemon no lo usaba mucho pero el pensar que el casi nunca estaba en paz y que la única forma para que el descanse es estar muerto. Es muy triste.



-Gengar:

“si sientes un escalofrió repentino, es la prueba de que in Gengar está cerca. No hay escapatoria. Ríndete.”

Okey, esto la verdad me asusto. Entonces si tiene a un Gengar cerca no tienes escapatoria, lo que da a entender que no hay forma de salvarte si te encuentras con uno.

Lo peor es que Gengar es mi pokemon favorito, ahora ya le tengo miedo.



-Cubone

“Cuando piensa en su difunta madre, llora a viva voz. Si un Mandibuzz escucha sus gritos lo atacará desde el aire”.

En anteriores versiones del juego se informaba que cubone había perdido a su madre, y que el cráneo que tenía como casco era el de su madre. Pero que al momento de llorar los mandibuzz lo atacaban, es un poco triste.



-Frosslass

“Cuando se encuentra con humanos o Pokémon que le gustan, los congela y se los lleva a su fría guarida, donde estos se convierten en decoración”.

Bueno este es uno de los más traumante, un pokemon que congela tanto a pokemones como humanos.

Y para colmo te utiliza como decoración, ya me imagino la conversación cuando invite a sus amigos, “bueno y esta es mi cueva, y miren ayer encontré a un humano, es muy lindo”. Así imagino su conversación.



7- MISSINGO

Para empezar el nombre de "Missingo" se deriva de dos palabras, "missing" que significa faltante, y "No" que es la abreviatura de "number", que significa numero. Lo cual su nombre significa literalmente "numero faltante".

Este fenómeno se sitúa en el juego pokemon rojo y pokemon azul para la Gameboy, en el cual podías conseguir a este pokemon con un aspecto bastante raro, el cual es muy similar a un bloque de tetris de diversos colores.



Como podemos ver en la anterior imagen, su aspecto es un tanto raro, esto se debe a que Missingo es una corrupción de datos del juego.

Muchos dicen que Missingo era un pokemon el cual decidieron eliminar como último momento, lo cual provocó que este pokemon no se eliminara por completo y apareciera en forma de glich.

6-LA SIMILITUD DE CUBONE Y KANGASKHAN

Como lo dije en el punto 9, cubone llora al momento de recordar a su madre. Al momento en el que su madre murió tuvo que alimentarse de su cadáver y como son muy pequeños tienen que utilizar el cráneo y el hueso como protección, pero yo creo que más que como defensa yo diría que es más como un recuerdo.

Pero bueno, la teoría habla de que un cubone en realidad es un kangaskhan macho que al no tener alimento y los nutrientes necesarios no pudo desarrollarse bien como un kangaskhan.

Esta teoría tomo fuerza cuando te pones a buscar en la pokedex y dice que no hay kangaskhan macho solo hay hembras.

Y es cierto también hay cubone hembras, pero eso puede ser porque la madre kangaskhan muera al dar a luz o algún depredador la mato.



Y no podemos dejar al lado la similitud que existe entre marowak (la evolución de cubone) y kangaskhan. Tanto sus colas ojos y estómago.



5-HYPNO Y LOS NIÑOS

Esta es una de las teorías más difundidas de pokemon, respaldada por diversos sucesos del mismo juego.

Una de las pruebas es que en "pokemon rojo fuego" y "pokemon X" la descripción de hypno es la siguiente "Lleva un péndulo en la mano. Una vez, hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado."

Entonces quien nos dice que lo hizo solo una vez.

-La primera: la desaparición de pedrita, esto sale en los remakes de la primera generaciones trata que una niña de nombre pedrita se pierde en el bosque baya, ahora bien cómo es posible que se pierda si es un lugar con el que está muy familiarizado. La respuesta es sencilla, cuando la encuentras esta con un hypno salvaje, mucho dirá que se perdió por el ataque de hypno, pero ¿porque lo hizo?



No se ustedes pero los ojos de la niña me da mal rollo, como si no tuviera alma ni sentimientos.

-Segunda prueba: en el juego de "pokemon ultrasol y ultraluna" un hypno se llevó a una niña y no se sabe por qué ni el que le hizo. La prueba de este suceso aparece en un diario oculto en la escuela pokemon.el cual dice:



El cual traducido diría:

"Me quedé jugando en la escuela hasta muy tarde, ¡y luego apareció un hypno! El nuevo chico se fue a casa con el hypno. Al parecer el hypno vino a recogerlo?"

No sé pero me da un mal rollo eso.

- Game Freak, la empresa desarrolladora de pokemon, publico una serie de camisetas destinadas a los adultos y entre las cuales encontrabas una con el siguiente estampado:



A mí en lo personal esta es la que me da más miedo.

4- GENGAR ES LA SOMBRA DE CLEFAIRY

Como ya explique antes en el mundo pokemon existen muchas leyendas, y esta es una de ellas. La cual los fans rumorean que es la historia original de pokemon.

Todo se debe a que en un comienzo la mascota de la empresa pokemon iba a ser clefairy. Este pokemon tipo hada, en un principio, iba a representar lo bueno del mundo pokemon.

Pero como todo en el mundo, lo bueno siempre tiene algo malo. Un lado oscuro, un villano, el cual iba a ser representado por gengar, este pokemon tipo fantasma y tipo sombra.



Si vemos bien la imagen de arriba, podemos notar que hay cierta similitud entre estos pokemones. Se dice que gengar es el fantasma de un pokemon, por lo cual muchos piensan que como son similares, gengar es el fantasma de un clefairy muerto.

También la teoría tomo fuerza por sus tipo, en un principio clefairy era un tipo normal, pero se cambió a tipo hada, y gengar era un tipo fantasma.

Y según la tabla de tipos ninguno de los dos se puede hacer daño, como si no puedas contra tu propia sombra.

3-EXPERIMENTO FALLIDO: DITTO

Como la mayoría sabemos, Mew fue el primer pokemon creado por Arceus, para los que no sepan quien rayos es Arceus es como un dios pero pokemon.

Mew por ser el primer pokemon creado ha sido buscado por varias personas para poder saber más sobre los orígenes de este mundo.



El famoso equipo rocket por varios años estuvo en busca de mew para usar su ADN. Este fue hallado en las ruinas de una selva.

Estos criminales empezaron a hacer investigaciones sobre el ADN, ya que al analizarla por primera vez, resultó que este contenía los ADN de todos los pokémon. Por este motivo, hicieron todo lo posible para hacer un clon mucho más fuerte que Mew para poder conquistar el mundo.

Luego de analizar a Mew y Ditto encontraron 4 similitudes.

1)-son los únicos que poseen los mismos colores: rosa normal y azul shiny.

2)-Ambos se pueden transformar

3)-Ambos tienen los valores de sus estadísticas iguales, mew posee el valor 100 en todas y ditto 48 en todas.

4)-No tiene genero

En conclusión, luego de mostrar todos los parecidos, no sería descabellado pensar que Ditto sí fue uno de los intentos fallidos del equipo Rocket, uno antes de lograr su objetivo al crear a Mewtwo.

2- SINDROME DEL PUEBLO LAVANDA

Ahora si empieza lo bueno, Esta leyenda es conocida por la mayoría de las personas que juegan o jugaron pokemon.

Pero ¿cómo comenzó esta leyenda?.

Se sitúa en el año 1996 la compañía Game freak acababa de sacar al público la primera edición de pokemon rojo y verde.



Pero sucedió algo extraño, durante el verano de ese año sucedieron 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años.

Y dirán ¿y eso que tiene que ver con pokemon?

Pues resulta que los policías hicieron una investigación de los casos y resulta que en la gran mayoría los padres les informaban a los oficiales que su hijos estaban muy enganchados a este juego.

Entonces se decidió investigar estos cartuchos y en todos, la última partida guardada era en Pueblo Lavanda.



Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio parecían ser inducidos por la música que sonaba al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que sólo los niños pre-púberes pueden escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producía en los jugadores fuertes dolores de cabeza o incluso migrañas, acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego y, en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas y vómitos, y una depresión muy fuerte.



Después de este suceso la compañía decidió cambiar la música para las siguientes entregas, incluyendo las versiones rojo y azul de Europa y EE.UU. la cual todos conocemos.

Usualmente se habla de que son 108 muertos, porque durante la investigación murieron 4 policías sumándose a los 104 anteriores.

Sin embargo, la versión oficial dice que aunque el número de afectados es ese aproximadamente, no todos ellos se suicidaron, apenas murieron unos cinco. Sin embargo, los demás, que no llegaron a quitarse la vida, necesitaron atención psiquiátrica.

1-SPIRITOMB “TUMBA DE ESPIRITUS

Bueno esta leyenda en si no es conocida, pero es muy interesante ya que está ligada a la leyenda del pueblo lavanda.

¿Cómo está ligada?

Simple, en la descripción de este pokemon se dice "Se formó a partir de 108 espíritus. Esta unido a la fisura de una piedra angular mística"

¿Dónde hemos escuchado este número, 108 espíritus?

Muchos dicen que la compañía quería darles tributo a las personas que fueron afectadas por el suceso ocurrido en Pueblo Lavanda.



Como pueden ver en la imagen de arriba, este podemos seria como un espíritu enserado en una roca. Y no solo eso sino su nombre, spiritomb ósea tumba de espíritus.

Pero bueno eso fue todo, espero que les haya gustado esta lista.

Hasta luego.