Hayfever - Las cartas perdidas

Hola comunidad de Gamehag, espero que todos tengáis una semana llena de diversión ya que en el día de hoy os vengo a traer otro título más de plataformas que sinceramente me gusta mucho porque es un juego que al principio te resultará difícil pillarle el truco pero a la vez te divierte mucho para pasar un rato.



es un videojuego dedeendesarrollado por la empresa "Pixadome" con la ayuda de la empresa "Zordix". El juego fue lanzado primero en PC en la plataforma de Steam el 25 de febrero de 2020 y un mes después fue lanzado para Xbox One, PS4 y para la Nintendo Switch.Dicho esto, empezare a hablaros un poco sobre lo que trata este videojuego.El juego, en resumen, trata de que somos un cartero llamado Thomas el cual es alérgico y debido a un estornudo, pierde todas las cartas debido a que salen volando a diversas partes del mundo por el desplazamiento causado por el aire. El objetivo, como os imagináis, consiste en buscar estas cartas por los diferentes escenarios.La duración de este juego está entorno a 1 o 2 horas como mucho ya que es un juego muy corto, cuenta con 28 niveles los cuales se agrupan en los días de la semana.En cuanto a nivel de jugabilidad, el juego emplea los botones clásicos de cualquier plataformas pero lo que resulta algo difícil porque este juego es como una especie de "geometry dash" pero pausado, ya que tendrás que impulsarte a través de unas especies de bombas de color rojo que tendremos que tocar para ser impulsado y avanzar sin tocar las trampas o enemigos que hay alrededor del suelo y encima de nuestra cabeza. En pocas palabras, hay que tener una buena precisión para medir el impulso que necesitemos para llegar a suelo seguro.Este juego también cuenta con una "habilidad" especial que consiste en estornudar la cual podremos observar en la parte inferior central de nuestra pantalla y que nos permitirá realizar dobles saltos cuando nosotros lo necesitemos. Esta habilidad cuenta con 3 barras que las iremos recargando mientras avanzamos cogiendo del suelo como una especie de "bolsas" amarillas las cuales aparecerán de forma infinita en el mismo sitio de donde la cogemos (cabe destacar que estas "bolsas" están muy presentes en todos los niveles y en algunas zonas del mapeado están muy juntas unas de otras).En cuanto a sistema de salud, contaremos con 3 corazones que iremos perdiendo cuanto toquemos una trampa o enemigo y que al tocar, perderemos el avance y apareceremos desde un punto de control. Si pierdes todas estas vidas, tenemos que empezar de cero el nivel en el que estemos.Pues en cuanto a este apartado, sinceramente no es nada del otro mundo ya que es un juego 2D con gráficos normales que no son nada del otro mundo. El diseño del modelo del personaje está bien hecho pero una cosa que no me gusta es que se ve demasiado pixeleado en mi opinión, así también ocurre con los enemigos. Los enemigos y las trampas se vuelven al final monótonas ya que no hay gran variedad.Los escenarios, en cambio, están bien logrados y cada nivel cuenta con su propio escenario, cosa que me gusta bastante para que no transmita tanto esa sensación de monotonía durante todo el juego.La banda sonora del juego es muy buena y transmite perfectamente esa sensación de frenetismo pero que al final se vuelve repetitiva ya que no incluye muchas canciones. Una cosa que me pareció curiosa es lo bien que pusieron el efecto de sonido de la habilidad que posee nuestro personaje, en mi opinión está muy bien lograda. Los enemigos que encontraremos no contarán con ningún tipo de sonido.El juego no contiene ningún tipo de voz, sólo textos que están completamente en español y que podremos encontrarlos en varios idiomas más.Como pros puedo destacar el hecho de que no vas a encontrar muchos juegos de plataformas tipo geometry dash, como decía anteriormente. Otra cosa a favor del juego es que los niveles son muy variados y no se hace repetitivo avanzar por estos que gracias a esto el juego puede ser rejugable.Como contras puedo decir que el juego es muy corto a pesar de que puede ser rejugable y otra sería que no cuenta con un sistema de dificultad ya que con este juego tienes que tener cierta habilidad en cuanto a los saltos y con las bombas rojas para precisar donde llegamos. Otra cosa negativa que le veo es que, como bien decía, el juego cuenta con una pequeña variedad de enemigos y trampas así como de canciones de la banda sonora.A mi este videojuego me lo recomendó un amigo para pasar el rato cuando te aburres de tu rutina de juego y la verdad que lo ha conseguido, por lo que lo recomiendo a todos vosotros para cuando tengáis tiempo libre y no sepáis que jugar. El juego en Steam no está caro, por lo que yo aprovecharía las ofertas de verano para comprarlo :)Bueno comunidad, esto ha sido todo, espero que os haya gustado la reseña que he hecho sobre esta colección de clásicos shoot’em up y sobretodo me gustaría que comentéis vuestra opinión del juego en los comentarios y si vosotros le daríais una oportunidad. Un saludo