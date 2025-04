Guía para mejorar con teclado en Rocket League

Para aclarar: Ésta guía es para ayudar a aquellos jugadores que son de bronce a platino división 1 en 2vs2 donde yo me encuentro, ya que tengo unas 600hrs registradas en el juego, comparto mi experiencia y como de platino conseguí llegar a platino, que para los jugadores que jugamos con teclado y ratón es mucho más difícil ya que tienen mayor ventaja los jugadores que usan mando, ya que tienen más control y flexibilidad del auto.



No hay que desesperarse si no mejoramos, realmente uno no mejora de la noche a la mañana, hay que estar practicando, jugando día con día y veremos paulatinamente el progreso de nuestra mejora, que todos podemos ser algún día Grand Champion.



Es mi primera guía sé que no soy muy experto en el tema pero y espero que a muchos de ustedes que juegan así como yo, los ayude a conseguir su rango deseado, disfrútenla amigos, es muy importante ayudar a la comunidad.

Tener la configuración adecuada: muchos por defecto, tienen la agitación de cámara activada y un campo de visión, muy mal por lo cual, a algunos, se les complica hacer los Air Dribblings, les subo una captura de cómo más o menos tienen que ir las configuraciones, a mí me ha favorecido bastante, cada quien es libre de usar la que quiera, pero si alguien le sirven mi configuración es libre de tomarla, puedes modificarla a tu gusto, prueba con cual te acomodas más para jugar, con cual le pegues mejor al balón, con cual, atajas mejor los disparos, con cual ves mejor el boost o tienes la noción de donde está, con cual puedes hacer mejores golpes, mejores mecánicas, mejores Dribblings,



Tener el control del balón: para tener mejor control del balón es necesario siempre, si o si, empezar a entrenar en juego libre, intentar llevar el balón encima de nuestro coche, hacerle pequeños toques y tratar de atrapar el balón mientras está en el aire, llevar el balón de una portería a la otra, cuando tengan un mejor control, tratar de llevarse el balón con pequeños toques con boost, ¿para qué?, pues fácil, mientras estén en una partida, siempre será que dominen diferentes tiempo y ritmos en un partido, los rivales entre más suban de rango, serán más rápidos y en un descuido, irán a por ti a quitarte el balón y si eres capaz de tener un buen control y manejarlo con boost, será muy probable de que el rival no te alcance, de verdad hay que ponerle muchísima dedicación a ésta parte del juego ya que es lo que nos hará crecer muchísimo en el juego, con esta parte ya bien dominada podremos hacer cualquier cosa, pero como todo, al principio no será nada fácil, ya que habrá momentos en los que el balón se nos va demás, no logramos conectar un golpe, no logramos atajar un disparo, no logramos incluso dar un pase, por eso hay que tenerle mucha dedicación, ir entrenando el control del balón, para que así poco a poco podamos hacer la jugada que queramos con él, aún así estando en rangos altos, hay jugadores que se les escapa uno que otro balón, así que no se desesperen si es que si siguen fallando uno que otro balón, con la practica irán mejorando, cuando vean, ya todos los balones podrán ir a la dirección y de manera que quieran.

Pegarle mejor el balón y darle la dirección que quieres: es de vital importancia tener un buen control con el balón ya que con ello, podremos hacer mejores dribblings, cualquier mecánica del juego, todos usamos en un inicio las teclas más comunes que son la W,A,S,D, y por supuesto click derecho e izquierdo del ratón, para dar golpes en diferentes direcciones con el balón es necesario utilizar en varios casos una combinación de teclas como lo son la W con la A y la W con la D, para dar golpes mientras el carro gira, recomiendo usar las telas Q y E, igualmente con la combinación de teclas, como es la W, normalmente esto me ayuda para algunos golpes en los que llego primero que el rival o en algunos casos son más fuertes esos golpes, normalmente los uso para los Kick Off y cuando estoy cerca de llegar y tirar a gol, siempre hay que darle en el momento exacto, cuando sientas que el balón está a tu favor, que puedes alcanzarlo, ya que no quieres fallar y que el rival aproveche ese error tuyo y te quite el balón, recomiendo utilizar boost, para que así llegues a dar un muy buen golpe al balón, le ganes a tu oponente y el no tenga posibilidad de llegar y conectar con éste.

Despejar fuerte el balón: cuando alguien está atacando y te toca ser en alguna ocasión o en la mayor parte de la partida, es muy recomendable despejar fuerte y lejos el balón ya que si le das un toque muy sutil, se quedará el balón en tu portería y es muy probable que el rival pueda darte un golpe un poco más fuerte y anotar, para evitar esto, trata de esperar a que el balón de un rebote, cuando éste de uno, enseguida dale un golpe para despejar el balón de una manera fuerte y eficaz, por lo cual a tu oponente u oponentes no les quede de otra más que ir de nuevo al balón, mejor aún si esta 1 o 2 compañeros por la zona rival, ya que será muy fácil que lleguen a la portería y anoten gol, si no te es posible, trata de tapar o atajar el disparo del rival y cuando sea posible haz que el balón rebote como lo antes mencionado y así dar un golpe para un buen despeje.

Para atajar bien los balones: lo recordable, es estar en la portería, adentro y esperar al rival, ya que me ha tocado que en las contras nunca hay portero y para el rival es muy fácil hacer un disparo y anotar, para evitar eso, es preferible estar ahí, cuando veas que el rival va a disparar, no salgas y trates de atajar en seguida el disparo, trata de ver por donde va a dar el disparo y con ayuda del boost, salta y dale dirección al coche, para que así vaya al balón y logres evitar un gol.

Utilicen el derrape: cuando te equivocas en una jugada o quieres cambiar rápidamente la dirección, tendrás que utilizarlo, ya que es un movimiento muy rápido y más de una ocasión te puede ayudar, yo normalmente lo utilizo como viene por defecto en el juego que si no mal recuero en la tecla Ctrl, ya que es muy fácil de utilizarla mientas arribas tienes el W,A,S,D y las otras dos teclas que mencioné que son la Q y la E

El mejor auto para jugar en el juego: en lo personal mi auto favorito es el octane, ya que pueden ver que la mayoría de los jugadores lo utilizamos, incluso los mejores del juego, ya que es muy completo y muy fácil de usar, ya que hay diferentes autos que tienen diferente headbox y no se puede acomodar a tu estilo de juego u necesidades, para arqueros o personas que son más en el área defensiva, usen el batimovil, es muy bueno para esa posición, pero igualmente hay personas que no necesariamente tienen que jugar con ellos, ya sea por su agrado u porque no se sienten a gusto jugando con ellos que incluso no sean buenos con ese auto, pero para mi son 2 grandes opciones que deberías tener en cuenta si es que quieres competir en el juego.

Una opinión personal y que haría crecerte como jugador en el juego: me ha tocado en varías partidas, que tu compañero de equipo, es que en jugadas claves, ni siquiera te pasan el balón, evitemos eso, se pierden goles importantes y en donde si juegas competitivo, es muy importante tener un buen marcador a tu favor, ya que cada 2 partidos ganados, subimos de división, es un juego muy competitivo, en que por cualquier descuido, puede perjudicar la partida, igualmente, las personas que cuando van perdiendo o no haces alguna jugada que sea en beneficio, tu compañero de equipo deje de jugar, es realmente frustrante como te dejan a ti toda la carga, por favor hagan el intento de remontar o corregir el error de tu compañero, nunca dejen de jugar en ese partido, mucho menos se salgan de él, ya que les perjudica bastante en el rango y así será mucho más difícil subir, incluso los bajan de división, por favor no cometan esos errores, incluso afecta a la comunidad, ya que hace que se vuelta tóxica, nunca falta las persona que por no jugar como ellos, te insultan, te dicen de todo, por favor reporten a ese tipo de gente, la verdad no valen la pena y no queremos a personas así, queremos que la comunidad sea la más sana de todo, algo que realmente molesta a todo mundo es cuando te chocan y explotan, digo no ésta mal realmente, ya que es algo que está permitido en el juego y si no lo fuera, realmente estaría en total desacuerdo de que eso se hiciera, te lo permite el juego así que no le veo la manera el la cual la gente se enoje y en el chat normalmente te pongan un ‘’Gracias o ‘’Vale’’ que es lo más común en el chat, si está, es para usarse y si lo sabes hacer, tendrás de igual forma ventaja, ya que tarda un poco en que el rival vuelva a reaparecer

Un gran consejo que les doy: siempre entrenen en juego libre, pegando dando pases con el balón a la pared, ya que si aprender a jugar y pegarle después de un rebote a la pared, les beneficiara bastante, aumentaran mucho su nivel de juego, también a lado de juego libre hay una sección de entrenamiento que dice entrenamiento personalizado, utilícenla, ya que tiene muy buenos entrenamiento, de personas que son bastante buenas en el juego, hay de cualquier tipo de este, también ahí mismo hay apartados en donde podrán hacer mecánicas, ya que hará que las domines y puedas hacer unos Kuxir Pinch o incluso unos buenos Air Dribblings, ya que hay entrenamientos muy buenos e incluso para el que yo catalogo el mejor jugador de Rocket League que es Squishy Muffinz, ya ha ganado con Cloud9 la RLCS, el campeonato de Rocket League.

Espero que les haya ayudado bastante amigos y nos vemos, en unas partidas de RL.