Grand Theft Auto 5 - Reseña

PD: Artículo escrito por mí antes de hacer cualquier cosa leerla por favor que es bastante interesante y después ustedes deciden que hacen. GRACIAS POR LA COMPRENSIÓN.



Chicos aquí les hablare sobre la historia del gta V ya que he visto muchos artículos de Mods, Roleplay y esta perfecto pero vi que nadie se ha centralizado en la historia así que en esta reseña veremos las deslumbrante historia de GRAND THEFT AUTO 5 y sus personajes principales que cada uno posee una historia detrás que engloba misterios y emoción para los jugadores.

Primero que todo antes de empezar quería decirles que vi muchos artículos de Grand Theft Auto V pero la mayoría hablaban de cómo instalar Mods o como jugar al Roleplay. Lo cual está perfecto pero aquí vamos a adentrarnos un poco más en la esencia y la historia que posee este título que tiene merecida toda su grandeza.



Ok empecemos. Quiero recalcar que me pase la campaña 3 veces cuando salio el juego. Los voy a poner en contexto este título fue trabajado durante 5 largos años que para los fanáticos de la franquicia fueron eternos este juego inicia en la ciudad de Los Santos basada en Los Ángeles en Estados Unidos esta obra nos presenta 3 personajes Michael, Trevor y Franklin que cada uno posee sus misiones en el juego y es que lo que hace a este juego grande que digo grande enorme son todos los detalles en la cual el desarrollador busca un perfecto equilibrio en el juego.







Cómo decía en Grand Theft Auto V existen 3 personajes principales en la historia vamos a empezar con Michael de Santa. Era un ladrón de bancos junto a su compañero Trevor. Pero decidió fingir su muerte para empezar una vida nueva. Con su parte del dinero compra una casa en Los Santos se casa y tiene 2 hijos Jimmy y Tracey.



Después tenemos a Trevor Phillips un descontrolado, con problemas de ira que junto a Michael se dedicaban a robar bancos en el robo final que planeaban hacer casi al final del robo Michael junto a Brad otro ladrón fueron heridos de bala y esto terminó con Brad muriendo y Michael fingiendo su muerte ya que Trevor después de querer ayudar a sus compañeros tuviera que escapar para no caer en manos de la policía y esto Michael lo aprovechó.



Más adelante en la historia aparece Franklin Clinton mejor conocido como Franklin aparece por primera vez en una misión de recuperación de vehículos con su amigo Lamar ya que trabajaban para Simeón dueño de una agencia de vehículos este estafaba a las personas y se lucraba de ello un día el hijo de Michael Jimmy fue a este agencia y compró una camioneta amarilla unos días después como era de esperar Simeón mando a Franklin a traer el coche devuelta por unos problemas de las cuotas. Cuando Franklin estaba a punto de escapar Michael lo sorprende ya que se encontraba escondido en el baúl. Michael obliga a Franklin a llevarlo con Simeón y le da una paliza y le advierte que no se meta con su familia y en ese momento comienza la aventura de Michael y Franklin.



Pero algo inesperado paso y es que Trevor que había escapado de la policía en el último robo. Así que cambio de ciudad justo como hizo Michael y para mala suerte de Michael se encontraba en Sandy Shores una localidad situada en las afueras de la ciudad de Los Santos. Trevor por coincidencia se enteró por la televisión que había un Michael De Santa en la ciudad y decide investigar ya que le parecía sospechoso. Trevor se dirige a la ciudad y cuando llega a la casa del supuesto Michael sorpresa a quien encontró a su amigo que pensaba que había muerto teniendo una vida de lujos. Después Trevor se enoja con Michael pero al final deciden trabajar juntos. Michael que conoció a Franklin que era un chico que quería dejar de hacer robos pequeños lo invito a unirse a un golpe grande en el cual ganaría mucho más dinero y a partir de este momento comienza la aventura y la historia de los 3 personajes principales de GRAND THEFT AUTO 5.







Después que Michael, Franklin y Trevor se juntaron llegó la acción empezaron a hacer un montón de atracos junto a Lester un genio que era el que planeaba todo los atracos desde principio a fin después después varios trabajos para Lester este decide ayudarlos con sus atracos. Michael necesitaba el dinero para poder pagarle a Martín Madrazo ya que destruyó una propiedad que le pertenecía y como no tenía dinero para pagarle llama a Lester y Franklin. Lester se encargó de planificar el atraco y Franklin ayudaba a Michael a realizarlo. El robo salió más que perfecto pero como nada es tan bueno para ser verdad esto sale en las noticias y Trevor se entera pero esto ya lo dije así que vamos a lo bueno estos tres se vuelven amigos y realizan los mejores atracos de todo el juego. Michael cumplió su sueño de producir películas y Franklin después de hacer algunos trabajos mas para Lester este le da una mansión en agradecimiento y Trevor anda haciendo de la suyas como siempre por ahí.



Después de muchos atracos planeados por Lester planean el último atraco que los hará millonarios de por vida. Michael, Franklin y Trevor junto a Lester planean robar una de las bóvedas más importantes de la región. Pero Trevor descubre que el cuerpo en la tumba en la que se suponía que estaba Michael era Brad su antiguo compañero de robos. Trevor se enoja con Michael y en medio de la discusión aparecen los chinos que son la competencia de Trevor en el negocio de drogas. Capturan a Michael y Trevor escapa abandonando a Michael ya que está enojado con él así que no le importa y se va



Los chinos planean matar a Michael ya que Trevor no planea ir a salvarlo pero aparece Franklin y lo salva de una muerte segura. Más adelante Michael tiene problemas con el FBI y casi muere pero justo cuando iba a morir llega Trevor y lo salva ya que están juntos los 3 de nuevo ahora si planean el último gran atraco. Después que el atraco fue realizado con éxito todos se vuelven millonarios pero esto no acaba aquí ya que Franklin fue el único afectado ya que el FBI lo contacta y le ordena que mate a Trevor ya que se volvió un problema incontrolable pero David Weston también lo contacta y este le ordena que mate a Michael. Pero junto a Lester Franklin decide arriesgar su vida para salvar a sus amigos e idean un plan que servirá para que los dos bandos tanto el FBI como Merryweather entren en conflicto el plan funciona y David Weston es capturado por Michael, Trevor y Franklin y arrojado en el baúl de un coche hacia el mar y llevándolo hacia su muerte. Finalmente acabamos con la historia y los personajes siguen con sus vidas Michael con su familia, Franklin teniendo la vida que siempre quiso y Trevor haciendo de las suyas.





OPINIÓN Y CIERRE

Bueno chicos qué más puedo decir que no haya dicho un increíble título con una historia en mi opinión espectacular y un desarrollo de personajes espectacular y emocionante para el jugador. Sin duda uno de los mejores juegos que he probado en todo mi vida. Recomiendo 100% este título si es que nunca lo han jugado porque no saben lo que se están perdiendo.