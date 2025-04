Leche y Chocolate - ¿Que es?

Hola a todos, subo este articulo de nuevo, el articulo de

leche y chocolate, aquí hablo de este gran juego fps,

espero me lo acepten y si no ya no lo volveré a subir.



¡Comencemos amigos!

- HISTORIA DEL JUEGO

¿De que se trata este Juego? Bueno, MilkChoco es otro juego FPS entre todos los que existen en este mundo, pero, hay algo que lo diferencia de los demás... Casi todos los juegos de shooter (disparos) tienen como personajes ''Humanos'' y hasta ''Animales'' y aveces llega el caso que tienes al mando hasta monstruos utilizando armas para batallar en un escenario especifico, es este caso este juego utiliza Leche usando armas para batallar con Chocolate o viceversa; Continuando con la historia de MilkChoco decía que es un juego de FPS en tercera persona y hasta puede llegar el caso donde puedes cambiarlo a primera persona pero principalmente en tercera, pues este juego no tiene tantas cosas diferentes de los otros juegos de disparos, ya que utiliza dos equipos con 5 jugadores cada uno, tal como otros juegos lo tienen...En este FPS existen hasta 20 clases de avatares diferentes cada uno con una habilidad especial que desarrollar, consta con varios modos multijugador en las cuales se encuentran: / Modo Asalto /, / Modo Combate con la muerte /, / Modo Escolta /, ( cada uno lleno de aspectos diferentes para poder pasar un buen rato jugando este FPS ) también el juego tiene incluido un modo Battle Royale donde pueden unirse hasta 100 jugadores como máximo y cada uno intentando destruirse entre si hasta que solo uno pueda obtener la victoria.- ESTE JUEGO FUE LANZADO POR PRIMERA VEZ EL 13 DE MARZO DEL 2017, POR EL DESARROLLADOR DE VÍDEOJUEGOS ''GAME PARADISO EN LA PLATAFORMA DE ANDROID Y IOS, MÁS TARDE LANZADO EN LA PLATAFORMA DE NINTENDO SWITCH.¿Como llegue a este Juego? Pues, me uní a este juego como casi todas las veces que me engancho con estos juegos; suelo buscar juegos de disparos (shooter) para que cada vez que me sienta algo aburrido, tomo mi teléfono y empiezo a jugar esta clase de juegos; pues buscaba juegos FPS y encontré este, me llamo la atención porque había una persona ( no una persona normal como suele aparecer en estos juegos ), sino una persona creada con ''Leche'' sosteniendo una arma en la mano, ahí fue que descargue el juego rápidamente para empezar a probar este juego para ver de que trataba, me gusto mucho el juego ya que cumplía con algunas expectativas que buscaba para un Juego de shooter.Bueno, en este juego decía anteriormente que consta con tres modos multijugador y uno en especial que es el de Battle Royale, tiene incluidas una gran variedad de armas; de hasta 60 armas y más ( cada actualización agregan hasta 3 armas nuevas ), en este momento el juego consta con 20 personajes que puedes personalizar a tu antojo agregándole trajes, sombreros, gafas, zapatos, etc. ( Trajes que puedes obtener en el juego cambiándolos por monedas que obtienes en cada partida ), Existen varios mapas en este FPS, creo que si mal no recuerdo son como 5 o 6 mapas diferentes que tiene el juego para poder pasar un buen rato jugando.En este juego algo que no quiero dejar atrás, es que cada cierto tiempo van agregando eventos y cosas así; donde puedes obtener diamantes, monedas del juego, trajes, armas y hasta personajes si duras mucho tiempo jugando en los eventos que van saliendo...En la interfaz viene trayéndonos un modo algo animado, en la pantalla al descargar el juego puedes observar en la sala a tu personaje llevando entre sus brazos la arma que tu elegiste para que la lleve en sus batallas, puedes observar su traje y también tu experiencia en cada personaje,¿Experiencia? Si, cada personaje que uses en uno de los modos del juego, el personaje que llevas seleccionado va subiendo de nivel al adquirir experiencia en cada partida, ¿Esto me ayuda en algo? Si, cada vez que el personaje sube de nivel, las armas del personaje también suben de nivel y adquieren mas daño y precisión (Esto te ayudara a ganar en mas partidas) , en la interfaz del juego también te muestra como puedes obtener diamantes en el juego viendo solamente vídeos, también puedes obtenerlos en partidas y en los eventos.En este juego como ya les había contado; hasta ahora solo existen 20 avatares de clases diferentes, cada uno con una habilidad especial, ¿Habilidad especial, Que quieres decir? Bueno, cada personaje consta con un poder diferente que te ayudara a ganar partidas mas rápido,pero.... Este poder tan especial que tiene el personaje no vas a estar usándolo cada momento ya que el juego te avisa que cada 15 o 20 segundos si no mal recuerdo vas a poder utilizar ese poder y atacar al equipo contrario y tratar de obtener una victoria...El juego consta con 20 personajes cada con nombre y poder especial ( lo cual ya he dicho ) / Estaré diciendo el nombre de los personajes que recuerdo y su poder especial:- Enfermero. ( Este personaje se encarga de curar a su equipo cuando tienen poca vida )- Samurai. ( Este personaje se dispara el mismo hacia su enemigo y lo derriba con una espada )- Gato. ( Este personaje tiene casi el mismo poder que muchos personajes mas, pero este personaje se dispara hacia el otro enemigo y lo destruye con sus garras )- El Ángel o Piloto ( Este personaje tiene el poder de volar o saltar mas que los otros jugadores en una partida )- Rana ( Este personaje se encarga de dejar cada 15 o 20 segundos una rana en el suelo que va atacando a los otros jugadores )- Pirata ( Dispara ganchos hasta su objetivo, llega a el y lo elimina )- Sr. Binoculares. ( Tiene binoculares para ver mas lejos que cada jugador )- Electro. ( Electrocuta a sus enemigos )- El Comisario o Vaquero. ( Utiliza dos revolver para destruir a su objetivo )- Bombardero. ( Deja bombas que causan daño al equipo contrario )- El Ninja. ( Se hace invisible )Esos son algunos de los personajes que el juego FPS tiene; pero como ya no recuerdo mas personajes, esos los únicos que les dejo acá arriba -- pueden descargar el juego y probarlo y ver cada personaje y probar sus habilidades especiales.La verdad; les digo que solo mencionare algunas armas que existen en el juego, el cual solo serán como 8 o mas armas ya que no conozco muy bien los nombres de cada una de ellas, les digo que casi todas las armas las puedes obtener por diamantes y solo como 10 armas de 40 o mas se pueden obtener con monedas del juego, ¿Diamantes, como los consigo? Bueno, los diamantes los puedes obtener diarios, ya que cada vez que entrar te dan máximo hasta 120 diamantes por día; lo cual es genial para poder comprar armas y bombas...Algunas armas que el juego MilkChoco contiene:- Ametralladora- Ametralladora con Mira- Rifle- Ametralladora pesada- Escopeta- Cañón- Pistola de bolsillo- Revolver- Sniper- Rifle de cazaLos controles en Android y IOS son todos iguales, pero tienes la oportunidad de cambiarlos como tu quieras y a cualquier lado de la pantalla y de cualquier tamaño, pero en Nintendo Switch ya sabes que tienes que usar los controles que tiene el nintendo; y nada mas que decir, ya puedes disfrutar de este juego, descargándolo en tu teléfono o agregando este FPS a tu Nintendo.Bueno hasta aquí ha llegado la reseña de hoy, sobre este buen FPS de Leche y Chocolate creado por GameParadiso, recuerda que si quieres probar este juego de shooter, lo puedes encontrar en la Google Play Store y la App Store, un maravilloso juego en tercera y primera persona con un equipo de 5 jugadores cada uno, cada equipo tratando de obtener la victoria y el modo Battle Royale, con 100 jugadores y un solo ganador....Espero Les haya gustado esta Reseña que les traje en este Día, espero les agrade Comunidad de Gamehag, sin mas nada que decir, yo me despido, cuídense y....¡Hasta La Próxima!