God of Stickman 3 (Un juego para matar el tiempo).

¿Buscando un juego para tu móvil?, ¿No tienes sugerencias buenas en la play store o en otra tienda virtual?, ¿No hay suficiente espacio para juegos de 1Gb que traten de igual tema?, Bueno usuario random, este producto es para ti

God of Stickman 3: Trata especialmente de combates y de la saga de dragon ball z acompañado de guerreros saiyajins y nuestro querido son goku que se enfrenta a varios rivales del pasado, mientras mas nivel poseas más fácil les podrás ganar y estar en niveles más alto con enemigos más fuertes. Este videojuego fue desarrollado por W N Yume, que además de haber creado este creó otros dos juegos similares que se hablaran a futuro de ellos, este juego recibió grandes críticas de 80 Mil personas (actualmente) y se siguen mejorando cada dia.



Es similar a varios juegos que en android no pueden estar y además con diferentes gráficos pero con grandes cinemáticas y modo de combates, mientras más luches, más niveles ocultos estarás ganando para así demostrar tu destreza y fuerza.



Varias horas le eh dedicado, me recuerda a Dragon ball Shin budokai... Que tiempos n.n.



Advertencia: Antes de que empieces a leer todo, quiero avisarte que esto no es una guía, solo es una introducción al juego para que varias personas mas lo prueben, y como muchos juegos para Móviles de Dragon ball no hay entonces yo les traigo este para su aburrimiento y su tiempo en nada, espero que les agrade y divierta tanto como ami, bueno yo leido esto Comencemos!.





El juego posee varios modos de juego, desde luchas 1 vs 1 hasta luchas de 1 vs 2 o más, cada uno te da una mejor recompensa para mejorar a tu héroe, pero recuerda que cada vez que la recompensa es buena la lucha será difícil pero satisfactoria;







Modo historia o 1 vs 1: Como su nombre lo indica tiene modo historia para que la vayamos completando para subir de nivel y ganar recompensas, acompaña a goku y a los demás guerreros en una larga aventura que de te sera entretenida, y si la pregunta suya es "¿Contiene todas las sagas?" La respuesta es sí, contiene todas las sagas para su tiempo largo ademas de saga, igualmente contiene varios personajes que se pueden ir desbloqueando.



Modo 1 vs 2 o más: En este modo tienes que demostrar lo practicado y toda tu fuerza, luchadores con el mismo nivel será más difícil y se enfrentarán a ti en manada, un ejemplo sería la batalla contra los saiyajins, donde Vegeta y sus aliados, Estarán dispuesto a luchar contra ti y sin piedad de acabarse, por eso sube de nivel y ¡no dejes que eso pase!.



Modo minijuego: En este modo no es mucho el entrenamiento dado si no tu suerte o tu habilidad para lograr grandes récords, puedes enfrentarte a villanos en el espacio o entrenar destruyendo planetas tu decides, solo ten en cuenta que debes ser el mejor, no el más fuerte, el mejor.







Ya que eh hablado sobre varias cosas como, Los modos de juegos y la introducción pasaremos a la categoría de los personajes y sus estadísticas.







Estas estadísticas se separan en 3, Fuerza, Vida y Energía para que ganes combates tienes que mejorarla cada vez que subas de nivel o ganes batallas se te otorgarán puntos, con esos puntos tu los irás mejorando hasta que seas el mejor. Igualmente tienes poderes, para que vayas mejorando y haciendote mas fuerte con puntos de bolas de dragón que irás ganando en combates juntos a los puntos normales.



Fuerza: Esto mejora nuestro ataque de combos, para ir quitando mas a los enemigos y ganar fácilmente en los combates, un consejo con esto "Si quieres divertirte, no te hagas mas fuerte".



Vida (Vitalidad): Esto mejorará nuestra vida en combate para que no nos quiten demasiado con un golpe y tengamos mucha más dureza en el combate, así logrando tener más tiempo de vida y quedarnos de pie por más tiempo.





Esto no se muy bien que hace, solo dire que nos mejora algo pero no se que es... Bueno a descubrirlo por su cuenta n.n.Ahora que ya dijimos lo Básico pasemos con las habilidadesEsto lleva a nuestro personaje a una velocidad extrema obviamente, con esto podemos esquivar técnicas como el ataque consecutivos de ki, y el golpe con ki.Como su nombre lo dice, contiene varios ataques de ki para tu rival, esto se puede esquivar con la "Velocidad Máxima", y es muy potente.Esto mandará una patada que usara un poco de nuestro ki que derribara al enemigo y lo hará caer al suelo, puede llegar hasta matarlo con tanta fuerza y si es mejorado constantemente.Como su nombre lo dice, el kamehameha original está en el juego y es muy potente para cualquier rival, se puede mejorar constantemente para mejores resultados.Esto llega a lo maximo de nuestro ki, ocuparía todo pero en un gran ataque que nos otorga una gran combinación de ataques y una gran cinemática para acabar con nuestros enemigos y seguir por el camino, se puede mejorar diferente a las demás técnicas.Suministros para mejorar ataques y a nuestros personajes:Esto nos ayudará a mejorar estadísticas como la Fuerza, Vida y Energía para futuros combates donde se necesitaran y además se con estos se puede mejorar el ataque definitivo de nuestro personajeSirven para mejorar a nuestro Personaje en transformaciones para que se multipliquen nuestras estadísticas, igualmente sirven para mejorar nuestras habilidades y hacerlas más potentes, también sirven para comprar personajes pero con grandes cantidades, sirve igualmente para la fusión de ciertos personajes que tenemos comprados o disponibles.Solo sirven para comprar fusionar personajes entre sí y conseguir un super guerrero.Bueno esto seria todo de esta categoría es hora de pasar a otra.Bueno, se que muchos dirán (Cómo puedes hablar mal de juego si acabas de decir que es una maravilla) pero nada es perfecto y aquí es donde se lo comprobare a ustedes,me gustaría que hubiera mucho más para diferentes sagas y ocasiones para que el juego sea más entretenido y a la vez me gustaría que hubieran más efectos de sonidos, porque el golpe de "Pum y Pam" no es divertido, bueno a esperar actualizaciones que puede ser que esten super cerca.Me gustaria que tenga mas modos, ya que supervivencia no hay y entre otros que son muy importantes, si tiene entrenamiento pero no nos deja elegir una dificultad para ello, si quiero entrenar en modo normal y que se mueva el enemigo no puedo hacerlo porque no me deja.Bueno, se que con goku estaria bien pero personajes como "Black goku" salvando el mundo, no lo creo ni mucho menos de otros como fusiones, bueno solo eso y tambien me gustaria que explicaran para que sirve la energia ya que si la mejoramos no cambia mucho, no cargamos mas rapido ni nada de eso.Bueno solo esos son los Rasgos negativos, es hora de llegar al final.Bueno al final de todo, no seria malo darle una probada al juego y saber desde tu opinion si te gusto o no, sabes que puedes dejar tu comentario y decirme algo que no te gusto, esto se ira mejorando en el futuro para que mas gente lo pueda disfrutar, muchas gracias a todos los que votaron en el anterior articulo, y gracias a los que votaran en este. Espero que les agrade estas ideas, Besos n.n.Bueno bye bye, pronto se estarán haciendo más artículos de este tipo si le gusta.