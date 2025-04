Ghost Sweeper - Reseña

Hola muy buenos días comunidad de Gamehag, espero que tengáis una maravillosa semana y os divirtáis mucho porque hoy os traigo un título el cual no es muy conocido y es el cual me enseñó los juegos del genero plataformas que nunca antes había probado porque no me atraían aunque en cambio este, hizo todo lo contrario.

Ghost Sweeper es un juego indie del género plataformas en 2D de aspecto "cartoon" desarrollado por la empresa inglesa "7 Raven Studios" y sacado al mercado el 22 de julio de 2016 para PC en la plataforma de Steam, aunque recientemente este juego fue lanzado para Nintendo Switch y Xbox One, concretamente en marzo de 2020.Dicho esto, me gustaría contaros la pequeña trama que tiene este juego.La trama de este juego sinceramente es muy sencilla y tampoco muy larga; en resumen, nos adentramos como un cazafantasmas en un mundo lleno de maldad gobernado por un señor oscuro al cual tendremos que vencer derrotando a toda costa monstruos, fantasmas y criaturas malignas que vendrán a por nosotros para impedir hacerle frente a este señor.La campaña se desarrolla a lo largo de 8 mundos distintos y cada uno de estos mundos está compuesto por 8 niveles los cuales tendremos que pasar de uno en uno, haciéndose cada vez más difíciles de completar.La campaña es muy corta y no es como estos juegos de hoy en día que la mayoría te dan 300 mil horas de juego. Este juego solo da unas 2-3 horas de juego aunque depende mucho de tu habilidad en este tipo de juegos.A nivel de juego, emplea un sistema de mecánicas y rompecabezas bastante sencillo para ser este género, por lo que este juego es muy bueno para aquellos jugadores que jugaron poco o son nuevos en los juegos de plataformas. Aunque sea una mecánica sencilla, no se hace un juego monótono ni mucho menos.Como bien decía, a medida que avanzamos en los niveles aumentará la dificultad de estos por lo que no será un juego tan fácil como parece ya que además con un sólo golpe del enemigo estaremos muertos y tendremos que empezar desde cero, dicho esto cabe destacar que tenemos que emplear la estrategia la cual al principio no parece fundamental pero a medida que avanzamos tendremos que prescindir más de ella para acabar cada nivel del juego.Además, también hay items distribuidos por los distintos escenarios que tendremos que recolectar pero no será tan fácil porque como bien decía, nos aparecerán hordas de enemigos que nos intentarán matar. Cabe destacar que a parte de esto, también existen portales que tendremos que atravesar si queremos pasar a salas donde no hay como acceder en ellas si no es por estos portales de donde tendremos que coger alguna llave para abrir una puerta u algún objeto importante o simplemente desbloquear el pase al siguiente nivel.Todo esto parecerá difícil pero nuestro personaje tiene un arma con el cual podremos crear cubos de hielo para protegernos de los ataques enemigos o para acceder a algún sitio escalando estos cubos de hielo. Además, con este mismo arma podremos absorber a nuestros enemigos y lanzarlos para que se alejen de nosotros.A nivel gráfico, es un juego muy colorido y agradable para la vista con un aspecto de dibujos animados, haciéndolo muy disfrutable de jugar. Presenta muchos modelados de enemigos y muchos de ellos con habilidades únicas los cuales no se repiten a la hora de atacarnos, así como también es el caso de los diferentes escenarios. El modelo del personaje se nota que está realizado con mucho mimo por los desarrolladores y destaca dentro de los escenarios.La interfaz es muy sencilla como si se tratara de un juego de las décadas pasadas.La banda sonora que presenta este juego es muy simple y no destaca demasiado, pero lo que más destaca son los efectos sonoros de los ataques y de nuestro personaje. El juego está completamente en inglés y no tiene opción para cambiar a español.Pues sinceramente no puedo decir muchas cosas malas de este juego solo que la campaña es demasiado corta y que deberían en un futuro emplear más niveles para que esté a la altura de otros juegos del género. Otra cosa como mucho es que no está en español y después de 4 años no creo que lo pongan dentro del juego.Si nunca has probado un juego del estilo plataformas, este es tu juego para adentrarte en este género y así aprovechas y pruebas cosas nuevas para salir de tu zona de confort :)