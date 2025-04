Análisis de Far Cry 5

Far Cry 5 es un shooter realista de Ubisoft, ¿qué tal está el juego y de qué va? Si te quedas lo verás...

PERSONAJE MUDO





MULTIJUGADOR

HISTORIA NO LINEAL





PUNTOS DE RESISTENCIA





COMPAÑEROS





FAR CRY ARCADE





POSITIVOS

NEGATIVOS



Far Cry 5 es un juego de la saga Far Cry desarrollado y publicado por Ubisoft en 2018. El juego fue muy esperado pero al final no fue lo que muchos esperaban, es un buen juego, pero no tanto como lo fue el 3 o el 4.Lo que más chocó a la comunidad era el sistema de curación, en los anteriores juegos de la saga cuando te curabas habían unas animaciones muy chulas en las que te quitabas un palo que se te había clavado, te ponías bien un brazo o dedo dislocado... Pero en Far Cry 5 quitaron todas esas animaciones chulas y las cambiaron por una sola en la que te aplicabas una venda, es muy sosa.Ahora os voy a explicar un poco el apartado técnico del juego y otros aspectos:En este juego en vez de tener a un personaje que habla como en el 3 o el 4 tendremos a un policía mudo, lo cual no le ha gustado a casi nadie ya que la historia ya no gira alrededor de tu personaje y no tiene personalidad. Aunque gracias a esto, podremos personalizar a nuestro personaje a nuestro antojo y ponerle ropa muy chula.En el modo multijugador podremos jugar con nuestros amigos y hacer misiones (incluidas las de la historia) o simplemente pasar un rato por el mundo, es muy divertido!La historia no es lineal y las misiones de la historia no aportan mucho a esta. Es más, no son ni necesarias para acabar el juego ya que los puntos de resistencia (ahora os explicaré que son) se pueden conseguir sin problemas sin hacer misiones. Esto hace que la historia no sea muy buena y no tenga casi nada de "chicha".En esta entrega han optado por poner el sistema un poco como en Ghost Recon Wildlands, otro juego de Ubisoft, en el cual vas matando a los que son más bajos en la operación hasta llegar al enemigo principal. En Far Cry 5 han hecho que deberás hacer diferentes actividades para ganar puntos de resistencia en las tres regiones, una para cada miembro de la familia Seed y que cada una cuenta con una barra de resistencia, hay 3 niveles de resistencia y cada vez que llegues al primero y al segundo desbloquearás una misión especial. Cuando llegues al tercero tendrás la oportunidad de derrotar al enemigo.Hay varios tipos de actividades a realizar para ganar resistencia:-Misiones secundarias o principales-Asesinatos aleatorios que aparecen en la carretera-Matar personajes importantes-Rescatar rehenes-Destruir propiedades de la secta-Saquear camiones de la secta-Y más, casi todo lo que hagas te dará puntosCuando empecemos a jugar al mundo abierto podremos ver que hay unos puntos en el mapa que simulan "llamadas" de gente que necesita ayuda y al ayudarlos nos darán su personaje para poder ponerlo de compañero y que nos ayude contra los santitos (puedes tener hasta un oso como compañero!). Cada uno tiene habilidades especiales que los diferencian de los demás.Además de estos, que son los "especiales", también podremos reclutar gente por la calle, pero son menos efectivos.Far Cry Arcade es un nuevo modo de juego de Far Cry 5 en el que podremos crear nuestros propios niveles y jugar los creados por la comunidad. La verdad es que he encontrado varios mapas muy interesantes y que llevan un gran trabajo detrás, merecen ser jugados.Ahora diré los puntos positivos y negativos del juego:-Buenos gráficos-Buena jugabilidad-Divertido ante todo-Muchas misiones secundarias y principales-Traducido al español-La historia no es muy buena-Muy repetitivoY por último os dejo mi opinión:Gráficos: 8,5Jugabilidad:8Duración: 8Total: 8,25Hasta aquí llega mi artículo, espero que estéis de acuerdo conmigo, y aunque no lo estéis espero que os haya gustado igualmente ;)