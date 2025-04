Friday the 13th: The Game - Analisis

Saludos y bienvenidos al juego que los verdaderos fans de la saga clásica “disfrutan”, Viernes 13: El Juego. Por favor tómense su tiempo para leer el artículo y evaluarlo al final, no les llevara más de 10 minutos. Muchas gracias.

¿Alguna vez quisiste controlar al impecable Jason Vorhees y mutilar, decapitar, o aplastar a aquellos adolescentes indefensos en una noche de verano? ¡En este juego puedes! O, también, puedes ser uno de los monitores del campamento y tratar de escapar de este maniaco. Friday the 13th contiene gran parte de los trabajos de la serie en este juego en donde puedes elegir con total libertad como escapar, como sobrevivir, y como enfrentarte a Jason, o conviértete en el asesino y mátalos a todos. Un juego asimétrico que determinara que clase de superviviente eres, o como mataras, uno por uno, a todos los jugadores.





(Nota: Debido a que la compañía que desarrolla el juego ha recibido un “Cese y desiste” por los derechos de copyright de los creadores originales de la serie, este juego, desde el año pasado, ha terminado su desarrollo y no lanzaran más contenido. Esto no quiere decir que el juego este “muerto” en cierto sentido, todavía puedes jugarlo.)

JUGABILIDAD:

En Viernes 13 tenemos dos bandos, los monitores, los indefensos campistas, o el asesino, Jason. Cada bando tiene sus objetivos y sus formas de escapar/asesinar a todos. La partida se desarrolla en un lobby, eligiendo el mapa (o que sea al azar), al monitor y que parte de Jason de la serie usaras, si es que sos el asesino. Como cualquier juego asimétrico tenemos diferentes elementos que nunca aparecerán en el mismo lugar, lo cual permite partidas más dinámicas y sorprendentes, pese a que el modo de juego siga siendo el mismo. La partida termina en el mismo instante en que todos los monitores mueren o escapen, o Jason sea derrotado/se desconecte, o el tiempo se acabe.





Como Monitor deberás buscar la forma de escapar solo o con tus compañeros, completando ciertos objetivos por el mapa. O también puedes enfrentarte al asesino y derrotarlo con cualquier medio a tu alcance. Solo porque puedas defenderte solo no te garantiza el éxito. Los objetivos a completar son:

Llamar a la policía: Una de las cabañas en el mapa tiene un teléfono capaz de llamar al 911. Simplemente hay que buscar el fusible y reparar la caja que opera el teléfono, y llamar a la policía. Una cuenta atrás comenzara y en cuanto termine la policía aparecerá en una de las carreteras. Puedes escapar en cuento la policía este en una de estas salidas.

Reparar los coches: Hay por lo menos dos coches en el nivel. El coche azul tiene capacidad de 4 personas, el coche amarrillo solo 2. Si quieres escapar mediante uno de estos coches, deberás buscar las llaves, cambiar el motor, y llenar el tanque con gasolina. Cuando este en marcha, puedes conducir hasta una de las dos salidas del nivel y escapar.

Lo mismo se aplica para el bote si el nivel tiene un lago, solo hay que buscar una hélice y las llaves del bote a motor.

Derrotar a Jason, o esperar a que el tiempo se acabe: Jason no es inmortal como podrás ver, puedes unirte a tus colegas y derrotarlo simplemente con las armas que encuentres por el nivel. El único que puede ejecutar a Jason antes de lo esperado, o infringirle una gran cantidad de daño, es el cazador Tommy. Si se ha llamado a través de su cabaña usando la radio a este personaje, el jugador que haya escapado/muerto y siga en la sesión, reaparecerá como Tommy. Una alternativa no recomendada es esperar hasta que el tiempo se acabe, que son 20 minutos, y Jason se ira.





Cuando estés dentro de la partida como monitor tendrás que llevar a cabo varias actividades, pero el asesino te complicara las cosas. Uno de los factores clave para sobrevivir es quedarse adentro de las cabañas, y barricar las puertas o cerrarlas para que Jason tenga que destruirlas, consumiendo una gran cantidad de tiempo. Puedes escapar de las cabañas por las ventanas, y desplazarte por el mapa corriendo, trotando, o caminando. En los cajones de algunos contenedores puedes encontrar herramientas como navajas, petardos, radios, mapas, sprays de primeros auxilios, etc. No olvides elegir tu arma, algunas de ellas están dispersas por el mapa y cada una de ellas tiene diferentes atributos, como realizar más daño a Jason, más chances de aturdirlo, o la durabilidad misma de las armas. Las escopetas y las bengalas tienen un solo disparo, pero infligen mucho daño.





“El hacha que usa a veces Jason es el arma que más daño hace en el juego, seguido de la escopeta.”

Una de las características claves que sufrirás dentro del juego es el miedo por enfrentarte a Jason, ver cadáveres, pasar el rato en interiores si están a oscuras, y más. El miedo oscurece un poco tu visión y desactiva la interfaz, complicándote las cosas. Además del ruido, el asesino podrá detectarte a una gran distancia, así que intenta ir con cuidado y tomate las cosas con calma. Puedes esconderte dentro de los armarios y debajo de las camas pero si Jason te encuentra, morirás. Si el asesino te agarra dispones de unos instantes para ser liberado por ti mismo o por un compañero, o serás ejecutado. Jason es inmune al daño mientras esta aturdido o realiza una ejecución.





“Una de las muchas ejecuciones que Jason puede realizar es esta.”

Cada personaje de la serie tiene sus atributos que alteran su modo de juego, desde ser muy resistente al daño, aguantar el miedo, o incluso correr muy rápido. Puedes comprar atributos al azar con los puntos de poder que has adquirido por realizar actividades dentro del juego y terminar la partida. Estos atributos vienen con ventajas y desventajas que cambian tu modalidad de juego, puedes experimentar con cada una de estas y a ver qué pasa. Recuerda que para recibir tus puntos hay que esperar a que la partida termine.

Si eliges ser el implacable Jason Vorhees de Viernes 13, tu objetivo es ejecutar a los monitores por los medios que consideres necesarios. Dispones de un hacha o machete (de acuerdo a que Jason eres), cuchillos arrojadizos que realizan algo de daño a distancia, y trampas para osos. Además de cinco habilidades supe naturales que puedes usar al momento en que se desbloquean. Podemos teletransportarnos a un punto del mapa, detectar adonde están los monitores tanto dentro como afuera de una cabaña, desplazarse rápidamente por el terreno, y acechar sigilosamente a los jugadores para que no puedan saber adónde esta. La última habilidad es la Ira, que se activa con el paso del tiempo, y una vez activada, las habilidades se recargan más rápido, y puedes destruir puertas y paredes de un solo golpe, aun si están con barricada.





“Tus habilidades super naturales se recargan con el tiempo y tienes que esperar a que terminen de cargarse para usarlas.”

El éxito de Jason en la partida depende puramente de la fortaleza de los monitores, ya que estos pueden estar armados y en grupo y pueden complicarle el objetivo al asesino. Recuerda que no eres inmortal, y puedes quedar aturdido en el sitio o incluso ser ejecutado, aunque esto último es muy raro. Pero no te preocupes, tienes a tu disposición un amplio arsenal de ataques y estrategias que puedes usar en cualquier momento. Cuando llegue la hora de matar a alguien, puedes hacerlo atacándole hasta que muera, o incluso agarrarlo y luego ejecutarlo en el acto. Ten en cuenta que pueden escapar de tu agarre en cualquier momento, si no actúas rápido puedes perder tiempo fácilmente en tratar de asesinarlos, pero si te tomas tu tiempo y te pones creativo recibirás mas puntos de experiencia, aunque esto no suele suceder a menudo si los monitores no son novatos.

Al igual que los monitores puedes elegir varias partes de Jason, cada una con sus ventajas/desventajas, fortalezas y debilidades, y sus ejecuciones con armas. Todas estas se desbloquean con la experiencia que acumulas en cualquier partida que logres terminar. Adapta tu estilo de juego a tu Jason favorito y veras que tan bien te desempeñas. Recuerda que puedes cambiar de personaje antes de que comience la partida. Resulta una buena idea invertir tus puntos de experiencia en nuevos movimientos o ventajas para tu monitor y ver todas las opciones posibles. Las de mejor calidad están resaltadas con un color llamativo, pero también pueden acarrear efectos negativos/positivos extra.

Por último, puedes mejorar tu experiencia como Jason en partidas offline contra bots, realizar desafíos para ganar experiencia y desbloquear aspectos/gestos, y más. También tienes acceso a una cabaña virtual que contiene la historia de Viernes 13, esto incluye todos los personajes, figurinas, cabañas, aspectos de la serie, etc. Recuerda que puedes mejorar tu experiencia de juego contra jugadores en vez de conseguir experiencia para desbloquear nuevas cosas, así que no te preocupes si eres el primer monitor en morir o tú partida como Jason no te está yendo bien. A veces puede ser injusto y frustrante terminar mal una partida, pero de la experiencia y de tus errores puedes aprender. Mantén la cabeza en alto y no te decepciones, esto es un juego en donde estas cosas pasan, y es mejor a veces tomarse un descanso para seguir más adelante. También tienes a disposición en Steam las guías de otros usuarios.

EVALUACION: 8/10





El juego es muy prometedor y es uno de los pocos en donde podemos matar al asesino en vez de simplemente escapar de él. Pese a que el desarrollo ha terminado y no saquen nuevo contenido a la luz, no me pareció una experiencia decepcionante. Friday the 13th The Game resulto ser un homenaje al clásico genero de slashers, y para mi le encontré la gracia de jugarlo, aunque tengamos poco que hacer. Nunca viene mal probar estos juegos con tus amigos y reírte de los resultados de la partida. Me gusto el juego, y espero que no termine siendo aburrido algún día.

Gracias por llegar al final.