Forward to the Sky – Una aventura… relajante

Hace un tiempo hice un artículo de un juego llamado Panty Party y si bien me divertí bastante con ese juego, decidí investigar sobre el desarrollador y ver que más juegos trajo a la plataforma. Pues, Forward to the Sky fue uno de ellos por no decir el primero, pero lo curioso es que tiene una temática totalmente distinta a sus próximos títulos, tratando con un panel de 6 niveles con puzzles, plataformas, una jugabilidad sencilla y una historia “interesante”… no obstante ¿Es un título recomendable?

Introducción:

Forward to the Sky es un juego desarrollado por Animu Game en 2015, Con el Género de Aventuras con plataformas y Puzzles (Aunque también hay un poco, muy poco de acción, pero lo hay).

Al inicio solo lo probé por curiosidad, ya que estaba buscando más juegos del creador de Panty Party pero, al jugarlo logre ver un mundo totalmente distinto al que me esperaba en un inicio y decidí no juzgarlo tan bruscamente al ver que fue el primer juego desarrollado por esta compañía. Sin embargo, también afecto el conseguirlo en ofertas, ya que su precio se ve bastante reducido.

Forward to the Sky llega a tener un total de 6 niveles que vienen a ser bastante cortos pero que se ven bastante bien artísticamente hablando, no llega a ser un juego que destaque por sus gráficos pero es de lo que más resaltara en Este título.





Historia:

La historia va sobre la torre del cielo, en el que hubo habitantes hace bastante tiempo pero que fueron desapareciendo y terminaron creándose rumores sobre una bruja que domina ese sitio con el poder de los cristales. En su día se creó una especie de sociedad en la torre que aplicaba el uso de Cristales para realizar sus actividades diarias, hasta que un día nació una niña con cristales en su cuerpo y a medida que fue creciendo, empezaron a escacear los cristales y dejaron de funcionar las minas… ocasionando que las personas la culpen a ella y la tomen como una bruja. Sin embargo, tiempo después aparece una Princesa (Nuestra protagonista) que va hacia la torre con el objetivo de acabar con la bruja que escucho en historias que fueron contadas por otras personas. (Es ahí cuando empieza la historia básicamente).

En si no es muy elaborada y podrían haberla creado de mejor manera, ya que ni siquiera nos dan nombres de la protagonista como tampoco de la respectiva bruja. Pero la historia es todo lo que tiene que contar el juego por lo que, prefiero detenerme y dejar que ustedes la terminen de leer si lo llegan a jugar.





Jugabilidad:

El juego se compone de un total de 6 niveles que se interpretan como los pisos que tiene la Torre del cielo. Estos son 3D con una perspectiva en 3ra persona de nuestra protagonista. Por lo qué, trata bastante el tema de las Plataformas y los Puzzles, pero no acaba ahí ya que, el juego contiene una serie de enemigos (Esqueletos más que nada), que van aumentando con el tiempo, llegando a tener varios tipos en niveles superiores (Magos, Arqueros, Guerreros, etc).

Si bien se le ve la intención de ser una aventura, estos no generan ninguna dificultad y el estilo de batalla que muestra la Princesa no es nada del otro mundo, ya que solo tiene 2 combos en total. (El primero que se hace con el click izquierdo sucesivamente y el segundo con el derecho).

Sin mencionar lo repetitivos que llegan a ser pero, aunque no lo crean, tienen su motivo de estar ahí y con la historia queda bien explicado, es solo que deberían haberle agregado más movimientos o más variedad para que se vuelvan un poco entretenidos…





Escenarios:

Antes hable de que son entornos 3d simulando los pisos que vendría a tener la torre del cielo y si hay algo interesante a destacar es que… hay precipicios por todos lados, pero que no representan ningún peligro ya que, si te caes en algún momento, volverás a aparecer sin perder ningún punto de vida, haciendo que puedas reintentar un salto tantas veces quieras sin que haya ningún peligro en ello. (Haciendo que al final todo sea bonito estéticamente hablando pero que, no tenga ninguna dificultad ni mayor desafió que los propios puzzles).

Lo que si logre ver como un punto positivo, es la variedad de mecánicas que se dan en los distintos niveles. Estoy hablando de corrientes de aire que te llevan a distintos puntos, paneles que suben y bajan dependiendo de una palanca o botón, el uso de Rocas gigantes para moverte en reversa por distintos caminos llenos de lazers, entre otros. (Puede que no tenga una buena variedad de enemigos o una buena dificultad, pero en mecánicas establecidas por niveles, lo hace bastante bien).





Puzzles:

Diría que tienen una buena curva de dificultad pero estaría mintiendo si lo dijera, ya que la mayoría tienen una respuesta bastante sencilla y sin dificultad alguna. Sin embargo, son bastante simpáticos y van desde utilizar un sistema de luces para abrir caminos o utilizar distintos tipos de interruptores para abrirte paso a lugares secundarios. Estos sirven para encontrar estatuas que brindan una cierta cantidad de cristales (25 en general), y habiendo 100 en cada nivel, te incita a conseguirlos todos. (Pero puedes conseguirlos en la primera partida que hagas si no vas a lo loco y miras bien a tu alrededor, ya que no tienen perdida).

Más allá de los lugares secundarios y el evidente avance por la historia, no hay más. Así que los puzzles no resultan ser muy complicados pero si deseas algo relajante te podrían venir bastante bien, ya que la música de este juego es tranquila y pausada que logra crear un buen viaje para los jugadores.





Opinión y Cierre:

Sé que pudo haber quedado algo corto el artículo pero el juego no da más de sí, aunque tengo que decir que es interesante al menos para mí, el ver los primeros títulos de Desarrolladores que me interesaron en algún momento.

Con respecto a Forward to the Sky, es un juego que no tiene gran dificultad, ni los mejores puzzles, ni la mejor duración y mucho menos variedad de enemigos… pero aunque no lo crean, diría que es un juego perfecto para despejarse por un momento, luego de pasar tiempo estresado puedes disponer de este juego para tranquilizar los nervios y pasar un buen rato de tranquilidad con un plataformas simpático. (Pero si buscas una aventura seria, no te recomendaría comprártelo ya que por su dificultad y cantidad de niveles, te durara menos de 2 horas).

Para finalizar, espero que hayan encontrado cuanto menos interesante este juego y que pasen un muy lindo día.

Se despide, Tzuricu. ^^