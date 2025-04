Fortnite- Estafas Masivas

Fortnite no está es una de sus mejores épocas pero eso no quita que hayan estafadores, los estafadores de Fortnite son personas que estafan de diferentes maneras y en diferentes ocasiones, si no quieres ser victima de una estafa, scammeo has llegado al lugar indicado, porque te explicare como identificarlas y defenderte y claro, un par de consejos PERSONALES que me han servido





J885MX Esta es una pagina SEGURA y confiable

En Fortnite hay muchos tipos de estafas y scammeos, empecemos con un tipo de estafa bastante regular La estafa de cuentas, esta estafa consiste en que una persona te vende una cuenta, pero claro, como en casi todo, los estafadores salen al acecho y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de estafa es muy común, en la venta de cuentas hay distintas formas de ser estafado, una de las más comunes son en esas paginas como selly.gg,en la cual las cuentas son DEMASIADO baratas, y ese es un problema, porque nadie te va a vender una cuenta con la Skull trouper morada a 10$, pero a pesar de que 10$ no son la gran cosa, de poco a poco van consiguiendo mucho dinero, y para identificar que esto es una estafa mi recomendación es que lean los Términos y Condiciones De las paginas web, para ver que si no te dan la cuenta no pierdas el dinero y hagas reembolso, la mejor recomendación que les tengo para estas estafas es.1. Simplemente no comprar en paginas como selly.gg .2. Buscar información sobre el vendedor, pero cuidado que en muchas ocasiones se utilizan bots.3. Busca malas reseñas, mira que les ha parecido mal y SOLO si puedes contactarlos para preguntarles que ha pasado.Otras estafas no tan comunes son las de instagram o las que son realizadas por Sitios web como. Twitter, Facebook, Instagram, etc. estas personas normalmente te intentan vender una cuenta, (como siempre ultra barata) por el precio de que les pagues por paypal, tarjetas de PS4, Xbox, etc. Mi recomendación es que no utilicen estas paginas, pues no están enfocadas para esto (venta y compra) pero si enserio quieren una cuenta les doy mis recomendaciones.1. Pedirle al ´´Vendedor´´ información de la cuenta y fotos que coincidan con esta2. Pedirle que grabe un VÍDEO mostrando la cuenta y al final diciendo una palabra clave que identifique que el si tiene esa cuenta3. Hacer una cuenta de todo lo que él se ha gastado en esa cuenta, si es mayor a la del precio pedirle explicación de porque la vende tan barata, pero recuerda que la mayoría dice que porque ´´Dejara Fortnite´´, Esto no quita la posibilidad de que te estafen pero si hace que las posibilidades bajen.BONUS: solo sí esta persona ha vendido más cuentas mira las reseñas y contacta con los que la compraron.Fortnite también está plagado de estafas de skins exclusivas, canjeables mediante un código, esto es el mismo cuento, y protegerse es muy difícil puesto que también la mayoría de estafas suceden en paginas como Instagram, Twitter, etc. y REPITO estas no son paginas dedicadas a eso (Compra y Venta) en este caso es MUCHO más difícil protegerse, porque si buscan en Google imágenes de códigos (como el ´´Minty Pickaxe´´) Encontraras CIENTOS de imágenes, lo que facilita la estafa, lo mismo te pedirán dinero al Paypal, tarjeta de PS4, Xbox, etc. En este caso la mayoría te pide dinero al paypal, te mostraran imágenes de los códigos, etc, ESTO NO es de fiar, mis recomendaciones son estas:1. Pide imágenes de códigos PERO tomadas desde distintos puntos de vista.2. Pídele que estas fotos enseñe su mano haciendo gestos o algo así, también varias fotos y desde distintos puntos de vista.3. Pídele que grabe un vídeo mostrando los códigos y mira que el color y tamaño de la mano coincidan con las anteriores fotos. Recuerda que esto no quita la posibilidad de que te estafen pero si la baja notablementeNo solo puedes ser estafado en la compra de códigos y cuentas de Fortnite sino también en Salvar al Mundo en el caso de este te roban tus armas y materiales, Aquí unos consejos para no ser victima de un scam1. Pide líderUna forma de scam es dejando tus armas y el scammer te expulsa de tu base y se queda con tus cosas.2. Pide siempre permisosOtra forma de ser scammeado es que te encierren y tus armas estén alejadas de ti y el scammer pueda agarrarlas.3. En tu baseHaz en lo posible que tu lugar de tradeo sea en tu base antitormentas.Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, este articulo es RE SUBIDO porque el anterior estaba incompleto por un error de Gamehag (pero es hecho 100% por mi) Recuerden dejar su opinión para seguir mejorando