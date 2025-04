Hola chicos y chicas de Gamehag hoy estamos ante un un juegazo de pc que estoy interesado que conozcan, el juego se llama Forgotton Anne y personalmente creo que es verdaderamente hermoso y me ha gustado mucho. En fin, comenzemos ya a hablar de este gran juego porque de verdad está bueno.

La trama empieza con una escena en la que vemos a las personas cada quien haciendo lo suyo en un día normal como cualquier otro, aparentemente no sucede nada extraordinario. Pero luego vemos cómo en la habitación de un hombre desaparece una media que estaba debajo de su cama. Esta media o calcetín termina desaparece para caer en Forgotton Lands, un lugar en donde habitan todos los objetos perdidos y olvidados por sus dueños. Luego de que el calcetín recibe una bienvenida a Forgotton Lands, ocurre una explosión en el taller de Ánima. El Ánima es la energía vital tanto para Forgotton Lands como para cada uno de sus habitantes. Esta explosión pone en alerta a Bonku, quien tendrá que contarle lo sucedido a nuestra principal protagonista de este juego; Anne.De una manera muy curiosa el Maestro Bonku es humano y vive en Forgotton Lands, un lugar en el que sólo habitan todos los objetos perdidos y olvidados por sus dueños. Anne; quien también es humana, vive ahí. Mientras ocurre la explosión en el taller, Anne esta dormida en su habitación con la luz encendida. Luego de la explosión, la luz de la habitación de Anne se apaga, provocando que ésta despierte. Una vez despierta Anne analiza la situación, investigando por qué se fue la electricidad; si hubo una explosión o si sólo era un sueño. Luego de observar un poco y darse cuenta de que no hay energía en su casa y que las cosas andan mal en el taller, Anne usa una especie de cilindro con reserva de ánima para volver a tener electricidad en su casa. Una vez que la casa volvió a tener electricidad, el Maestro Bonku habló con Anne a través de un espejo y desde ahí le cuenta lo sucedido. A partir de aquí Anne se embarca a una aventura para detener a los rebeldes que está causando daño a Forgotton Lands.Anne posee un guante llamado Arca y éste es un objeto que vamos a usar mucho en este juego. El Arca es capaz de absorber ánima y éste guante fue lo que ella usó para devolver la electricidad a su casa, ya que con el Arca absorbió el ánima del cilindro y luego expulsó la misma en una planta de energía. El Arca es también el arma de Anne, ya que al absorber el ánima de los objetos vivientes éstos quedan sin vida. Después de la conversación que Anne tuvo con el maestro Bonku a través del espejo, en el momento en que ella va a salir, entra un objeto de manera sorpresiva a su casa. Luego de un pequeño entre los dos Anne descubre que éste objeto es uno de los rebeldes que están detrás de la explosión en el taller de ánima y por lo tanto decide destilar ese objeto con el Arca, osea absorber su ánima. Una vez hecho esto, si intentamos reanimar el objeto Anne dice que no puede hacerlo.Durante el juego nos daremos cuenta de que los habitantes de Forgotton Lands conocen a Anne con el nombre de la Severa Ejecutora. Esto se debe a que mientras hablamos con los objetos en las conversaciones podemos elegir entre darles una respuesta dura o severa, o dar una respuesta un poco más amable. De todas maneras el lado fuerte de Anne se hará notar en dichas conversaciones. Pero el apodo de la Severa Ejecutora se debe principalmente a que Anne es como la ley de Forgotton Lands, ya que ella es la que mantiene las cosas bajo control y los objetos enemigos son destilados con el Arca. Para usar este guante debemos presionar el botón correspondiente en mi caso es el botón Q, luego hay que dirigir el punto a la fuente de ánima que queramos absorber. Sólo podemos absorber ánima si la barra del Arca está vacía.Más adelante también nos haremos con otro de los objetos de Anne, sus alas. Anne guarda sus alas en la casa de su amiga Tiffany, la cual fue quien le dió acceso a los objetos rebeldes al taller de ánima porque éstos la engañaron usando tarjetas de identidad falsas. Como dije anteriormente, la exposición causó daños serios en Forgotton Lands y por lo tanto varios lugares quedaron afectados. En la casa de Tiffany la explosión provocó averías en la puerta que está en medio de la ruta hacia el taller, impidiendo así que Anne continúe su camino. Por suerte Tiffany ayuda a nuestra protagonista ocupándose de la reparación de la puerta. Anne mientras tanto se dedica a buscar sus alas. Una vez que Tiffany termina con la reparación de la puerta, Anne jala la palanca y la puerta no responde como debería por lo tanto es inútil cruzar por ella. Sin embargo ésto no detiene a Anne en su deber por averiguar qué sucede en el taller y ésta decide cruzar por encima de la usando sus alas. Tanto con las alas como con el Arca en nuestro poder, nuestra protagonista estará lista y completa para enfrentar todo los retos que nos trae éste juego. A la hora de usar las alas hay que tomar en cuenta que éstas no ayudan a Anne a volar, sino que le permite saltar más alto.Los gráficos de Forgotton Anne son estilo caricaturas o tal vez similares a los anime. Personalmente creo que jugar este juego, tanto por sus gráficos como por ambientación musical, sientes como si estuvieras viendo una auténtica película de Disney. La música es toda una belleza, es tan hermosa que estoy totalmente convencido de que no se puede apreciar mucho de ella en la demo. La verdad es que esto es como una película de Disney hecho juego. Incluso cuando comienzas a jugar ha una parte en la que Anne está usando el ascensor, mientras esto sucede así como también mientras vas moviendo al personaje y llega a ciertos lugares van poniendo los créditos iniciales, como en una película. Y para terminar ya de introducir el juego, mientras mueves al personaje corriendo por las vías del tren ponen en grande Forgotton Anne. En general, me han gustado ésta y muchas otras cosas del juego.Para interactuar con los escenarios del juego debemos presionar el botón de acción correspondiente, en mi caso es el botón E. Presionamos E para ejecutar las acciones principales del juego cuando hay un símbolo encima de aquello con lo que podamos interactuar. Este símbolo estará rodeado de un fondo de color rojo y dependiendo de cual sea el símbolo será la acción que ejecutemos. El juego cuenta con un diario, el cual sigue los rastros de Anne en cada acontecimiento importante de la trama. De vez en cuando debemos leerlo si queremos saber más de la historia. Este juego cuenta con más de un final, no se exactamente cuántos finales son pero dependerá del jugador descubrir cuál es el verdadero final. También cuenta cuenta con una edición coleccionista, la cual como es de esperar tiene muchísimas mas cosas que sólo teniendo el juego base. Entre las cosas que tiene sé que algunas tienen que ver con el diario y la música, he notado que en la oferta de halloween ésta edición vale un poco menos de 12 dólares cuando su precio estándar es de 27 dólares. Valdría la pena comprarla cuando la vuelvan a poner en oferta, mientras tanto lo voy a pensar. El juego base sin nada adicional cuesta 20 dólares.Este juego pertenece al la saga de Square-Enix Collective. Supongo que se llama así porque para que el juego sea posible Square - Enix colabora con otro desarrollador y así crean el juego. El desarrollador de Forgotton Anne es Through Lines Games, quien este año ha llevado el juego a iphone. Android pues, se quedó sin el juego. En la plataforma móvil de iphone, los usuarios podrán descargar y jugar parte del juego gratis, luego podrán comprarlo completo dentro del mismo a 10 dólares.La primera curiosidad es que el maestro Bonku, a pasar de ser un humano es el gobernante de Forgotton Lands.La segunda curiosidad es que Anne dice que no puede reanimar al objeto rebelde al que destiló en su casa pero cuando estamos en casa de Tiffany nos daremos cuenta que la protagonista no sólo guarda sus alas ahí, sino que también tiene una habitación a parte en la que guarda muchas cosas que tiene acumuladas. Ninguno de éstos objetos hablan o sea no tienen vida, y hay uno en particular que no está en esa habitación sino que está al frente, en el otro extremo del escenario. No sé si éste objeto pertenezca a Anne, pero ella habla con él a pesar de que claramente no está vivo, incluso a diferencia de lo que pasó con el objeto rebelde a éste se nos permite reanimarlo pero aún así no cobra vida, sirviendo sólo de recipiente de ánima. Otra curiosidad es que Tiffany le pide a Anne que le busque su llave de ánima para intentar arreglar la puerta descompuesta. ¿Significa esto que los objetos inanimados de Forgotton Lands están hechos de ánima pura a diferencia de los objetos vivientes que tienen ánima como espíritu dentro sí mismos? De todas formas en Forgotton Lands el ánima como la energía de vida para todo, además de ser también la última esperanza de que los objetos olvidados puedan regresar con sus dueños y también Anne y su padre adoptivo Bonku puedan regresar a su mundo.La verdad chicos y chicas de Gamehag es que todo lo que les he dicho hasta ahora es sólo una premisa del juego. Además es posible que las curiosidades sean satisfechas al conocer toda la trama. Este juego tiene mucho que ofrecernos si todos(me incluyo) le damos una oportunidad. Yo por mi parte sólo he jugado su versión demo y me ha gustado mucho, ustedes también pueden hacer lo mismo y así probar el juego ya que no se pierde nada por descargar la versión demo del juego. Espero que les haya gustado mucho mi artículo, les dejaré el trailer de este hermoso juego al final. Bueno de esta manera se despide su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!!!