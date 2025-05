Fist of Jesus. El juego.

Vuelvo a subir este artículo que había sido censurado por algunas palabras y vídeos, lo he modificado un poco a ver si ahora pasa el filtro.

Hoy os traigo este divertido juego con un origen muy curioso.

¿ORIGEN DE EL JUEGO?

Todo comienza a principios de 2012 cuando un grupo de personas deciden hacer un falso tráiler de película para youtube parodiando una de las anécdotas más famosas de la biblia. El éxito del tráiler es tal que debido a la insistencia de la gente la cosa no puede quedar así (como pasó con “Machete”).

En ese momento comienza una campaña de Kickstarter para hacer el largometraje completo, pero antes de ello prueban con sacar un videojuego para ver que tal responde la gente.

Este es el origen de Fist of Jesus: The Bloody Gospel of Judas, que terminó viendo la luz en octubre de 2014.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA?

Todos hemos oído la historia de la muerte de Lárazo y como Jesús usando sus poderes divinos le devuelve a la vida. Pero ¿y si comete un error y en vez de resucitar a Lázaro lo convierte en zombi? Pues esto es lo que ocurre, Lázaro se levanta y comienza a comer a la gente y a convertirlos en zombis.

Judas, su buen amigo, ayuda a escapar a Jesús de morir comido por esos zombis. Pero el hijo de Dios no puede dejar las cosas así, él es el culpable y como tal, debe ser también el que lo solucione. Ha llegado el momento de repartir panes como leches (guiño a la película de Marvel).

Iba a poner el tráiler que os comentaba, pero me he dado cuenta que aquí hay muchos menores y que igual no era lo ideal. Así que el que esté interesado puede buscar en google:

Fist of Jesus (2012) Trailer

Y que lo vea.

EL JUEGO

Manejaremos a los dos protagonistas, Jesús y Judas, que deberán ir de poblado en poblado matando a las oleadas de zombis que irán apareciendo. En realidad manejamos a un solo personaje, pero podremos ir intercambiándolos hasta que nos maten a los dos (si matan a uno solo seguiremos manejando al otro).

Con los enemigos que vamos matando vamos adquiriendo experiencia que nos permitirá subir de nivel y obtener nuevas resistencias y habilidades.

También iremos obteniendo objetos que nos facilitarán la vida. Hay dos tipos de objetos, los de uso en el mapa como pueden ser una cruz-martillo, un pez-shuriken, panes-curadores o armaduras. El segundo tipo de objetos que podremos encontrar son las reliquias sagradas, como pueden ser los cartuchos perdidos de ET, la Santa Batamanta o el Santo Grial.

Las pantallas que tendremos que ir superando son de diversos tipos (aunque son bastante repetitivas) como realizar cierto número de milagros, matar al jefe de zona, aguantar cierto tiempo o ser más rápido que los enemigos.

Y como no podía ser de otro modo, algunos enemigos irán soltando monedas que nos servirán para mejorar los personajes o para comprar objetos o reliquias.

LOS ENEMIGOS

Hay varios enemigos diferentes y cada uno tiene sus fuertes y sus debilidades. Una de las cosas más importantes del juego es saber aprovechar estas debilidades.

Al principio empezaremos encontrándonos a los zombis normales y poco a poco empezarán a aparecer romanos-zombis, legionarios-zombis, leprosos explosivos o cowboys-zombis.

Y por supuesto, no podían faltar los villanos finales de las zonas, desde gigantes, pulpos o por supuesto, Lázaro.

JUGABILIDAD

El manejo del juego es sencillo. 4 botones para moverte, atacar y lanzar magias.

Cada personaje tiene tres magias distintas que se pueden modificar y mejorar según subes de nivel y consigues dinero. Las hay un poco de todo, desde invocar estrellas de Belén, lanzar muros de fuego, duplicar panes y peces, hasta lanzar un kamehameha como si fueras Goku.

Hay ciertas armas que te permiten atacar a distancia (como las cruces y las cadenas) o lanzar objetos (como los peces o las escopetas). Cada vez que consigas un objeto nuevo o una habilidad nueva, tienes la opción de hacer un minitutorial para aprender a usarlo.

LOS GRÁFICOS

El tema visual es también curioso. El juego tiene un buen toque a lo dibujo animado que nos hace pensar que casi se trata de un juego infantil, pero nada más comenzar nos damos cuenta de lo equivocado que estamos. Al igual que con el corto, el juego marca unas claras tendencias gore –sangrientas- donde no solo explotaremos a los enemigos y lo llenaremos todo de sangre, sino que hay ataques específicos para realizar estos actos (con un claro guiño a cierta película de los 80).

Las caras de Lázaro también son algo a destacar. Un miedica que nos hará reír con cada nueva aparición.

REQUISITOS

El juego inicialmente estaba disponible para IOS, Android y PC en Steam (como juego en primicia).

Los requisitos específicos para PC son:

Windows (cualquiera)

500 Mb de RAM

300 Mb de disco duro

Procesador Pentium II o superior

Gráfica integrada.

He dicho que “inicialmente estaba disponible” porque el juego fue retirado de todas las plataformas hace unos años, no se ha dicho el porqué era algo que se veía venir. Ahora solo se puede conseguir de forma pirata.

OPINIÓN PERSONAL

Lo mejor del juego es su historia. Te pasas riendo desde el comienzo hasta el final, y los toques Gores y las habilidades lo hacen aún mejor.

Es un buen beat’em up, de manejo sencillo y gracias a los gráficos y a los sonidos enseguida te sumerges en el juego. La duración es de normal a corto en este tipo de juegos, unas 10 horas. Pero aunque los monstruos van variando, al final se vuelve algo repetitivo. Para mi gusto las pantallas son demasiado cortas y hay demasiadas.

Además no existe la versión multijugador. Este tipo de juegos de humor son ideales para jugarlos con amigos, pero en este caso lo han desaprovechado.

Puntuación final 3/5 porque la historia me hizo mucha, mucha gracia.