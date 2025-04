First Winter: Oscuridad y pasillos estrechos

El miedo, el miedo es aquel sistema de defensa del ser humano, todos tenemos miedos diferentes, si, pero hay uno que compartimos todos... El miedo a lo desconocido, el miedo a no saber si detrás de esa puerta, si allí, en aquella esquina oscura, hay alguna presencia, sientes que hay algo allí, te sientes incomodo, pero te acercas... y no hay nada, no ves nada, tienes miedo a que esté detrás de ti, escuchas ruidos, los pasillos se hacen mas pequeños, y a pesar de que, no hay nada, te sientes... perseguido.



De esto se aprovecha First Winter para dar está incomodidad, un Remake indie de un viejo videojuego creado en 29 horas llamado Pacific, y que nos ofrece una ambientación tétrica en un pixelArt hermoso, acompáñenme en esta Review y Análisis sobre: First Winter.

Estamos en nuestra casa cuando de pronto escuchamos la noticia de que un submarino soviético está muy cerca del país, el ministro de relaciones exteriores rusa dice que siguen estando en los limites por lo que pueden continuar con su entrenamiento rutinario, al entrar en un aparente mundo de pesadillas y pasillos cambiantes, depende de nosotros descubrir que ha pasado en el submarino, y... si es posible, salvar a todos de una catástrofe nuclear.La ansiedad y el miedo nos acompañarán, algunos pasillos cambiaran nomas con voltearse o alejarse, algo muy curioso que tendremos muy claro desde los primeros minutos de la partida, eventualmente llegaremos a al interior de un submarino, en el que resolveremos acertijos como abrir puertas con un código morse que escuchamos en otra habitación o abrir una caja fuerte.El sonido está bien hecho, los sonidos de los pasos y los golpes en las puertas dan la sensación de vació... de soledad, las voces a pesar de que pocas veces la vas a escuchar, esta muy hecha, hay pistas de sonido de los 80's dando una sensación rara de nostalgia.Tiene un estilo retro muy bonito, a mi siempre me ha gustado el PixelArt, lo considero hermoso y alguien con experiencia puede hacer hermosuras en PixelArt. El PixelArt está muy bien logrado, los ambientes y modelados están muy bien hechos, un gran acierto.Algo que me hubiera gustado es que en el Submarino, hubieran mas cosas, o... estuviera mas vivo, se entiende que esta "destrozado" y eso, pero siento el ambiente demasiado vació.Totalmente, el juego original fue un corto proyecto que duró un total de 29 horas llamado "Pacific", y tan solo juegas los primeros minutos de la aventura, antes de llegar al Submarino, como Remake cumple su función, mejora y agrega contenido de la entrega original, me sorprendí mucho al descubrir esto, puesto que ya había jugado Pacific antes, y al jugar esta entrega sentí una sensación similar.Me dejó con ganas de mas sinceramente, aunque mantiene un elemento de rejugabilidad interesante con múltiples finales, siento que la duración no fue de mi agrado, algo corto, pero que esto no te impida jugarlo, una buena experiencia para aquellos momentos en los que estés aburrido, pero si buscas una experiencia larga, te quedaras con ganas de mas.Pues si, si estas aburrido y buscas algo que te despierte, te recomiendo mucho esta aventura, aunque podría decir algunas otras entregas que dan una experiencia mejor, sin duda deberías probarlo.En fin espero que les haya gustado este articulo, si tienen alguna anécdota o recomendación no olviden usar los comentarios, bye.