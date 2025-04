Far Cry Primal | Reseña.

Far Cry Primal, lanzado en el 1 de marzo de 2016 por Ubisoft, que estoy más que seguro que mucho de ustedes les sonara este título conocido por anteriores entregas ya hechas como la joyita de Far Cry 3. Pero esta vez será un estilo de juego diferente, no todo se remontara en proseguir con la misma historia y el mismo protagonista… Como siempre pasa en cada entrega de esta franquicia.

Nos remontamos en la era del hielo… Digo, en los años 10.000 Antes de Cristo en donde nos encontraremos vigente una tribu ficticia de Europa Central en donde un tal tipo cuyo nombre es Takkar de Wenja habita en ella. Curiosamente, este será nuestro protagonista y quien desenlazara la historia a lo largo del juego. Nuestro protagonista lucha por salvar su tribu dispersada (Los Wenja) descubriendo así una tierra oculta llamada “Oros”, que se supone que está llena de riqueza y abundancia y es donde pueden asentarse como la pequeña aldea que son.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece Far Cry Primal, nos encontraremos ambientados en los años 10.000 Antes de Cristo y en donde todo parece estar remontado a los “cavernícolas”. La mayoría de las veces nos encontraremos con una flora boscosa y húmeda que a simple vista es hermosa pero no quiere decir que todo el mapa que nos ofrece Far Cry Primal se remonte a eso, también podremos encontrar unos biomas nevados y de hielo donde el clima es simplemente helado, aparte de la fauna que hay en esta que vendría siendo Mamuts, Osos, Alces, Tigres diente de sable y entre otros muy famosos que se suelen encontrar por la era en que se encuentra ambientada Far Cry Primal.

Como ya dije anteriormente, en este Far Cry nos remontamos en los años 10.000 Antes de Cristo, eso quiere decir que a diferencia de las anteriores entregas de esta franquicia acá no habrá armas, añadiendo así, una nueva mecánica que vendría siendo reunir recursos importantes para poder craftear nuestras propias armas como por ejemplo la más importante de todas, el arco.



Al igual que como acá las armas van a escasear bastantes, tendremos la nueva posibilidad de “tamear” o “domesticar” animales como Dientes de sable o otros que nos ayudaran a eliminar a los enemigos cuando estemos en aprietos, haciendo así, que no sea tan complicado enfrentarse a los enemigos que nos encontraremos a lo largo de la historia debido a la escases de armas.



Un dato curioso vendría siendo que a diferencia de las anteriores entregas ya hechas en vez de tener unos binoculares o una cámara para marcar a los enemigos desde lejos que se encuentren en cierta zona determinada utilizaremos a un búho, lo cual está bastante bien puesto se nota que están mejorando esta mecánica en el juego puesto en vez de quedarnos situados en un solo lugar marcando enemigos según la perspectiva que tengamos, podremos volar por todos lados haciendo así mas fácil la posibilidad de marcar a todos los enemigos que se encuentren en la zona si lo que queremos es atacar de una forma más sigilosa.

En cuanto a las habilidades que podremos conseguir y mejorar en Far Cry Primal, no hay mucho cambio o diferencia hacia sus predecesores puesto sigue siendo la misma mecánica solo que de un estilo “cavernícola” por así decirlo, atacar puestos avanzados sin que los enemigos nos vean para ganar más experiencia de la que ganaríamos haciéndolo de una forma épica y bestial, descubrir zonas del mapa destruyendo torres de control… Digo, encendiendo unas especies de hogueras que se encuentran situadas en cavernas, entre otras cositas varias que son muy características de esta franquicia.

BANDA SONORA.

La banda sonora de Far Cry Primal sencillamente es exquisita y acompaña al estilo de juego y el ambiente en que se encuentra ambientado este, su estilo de música y banda sonora se podría decir que es de un genero "Unga unga" diciéndolo de forma carismática, ya saben, esa música con tambores y con un coro en donde todos se ponen a cantar en una especie de idioma raro o en un idioma cavernicola. Pero eso no quiere decir que sencillamente no sean muy épicas y que en ciertas partes de la historia no aporte gran importancia o sentimiento alguno a la situación actual que se encuentra el jugador.

GRAFICOS Y OPTIMIZACION.

Esto simplemente se obvia y ustedes mismo lo podéis apreciar a simple vista sin un esfuerzo alguno, a comparación de sus predecesores Far Cry Primal contiene unos gráficos exquisitos y muy ricos, no es que los anteriores sean de lo peor, pero si que es verdad que han mejorado en cuanto a el tema gráfico como toda franquicia hace tras una nueva entrega.

En cuanto a la optimización que nos ofrece Far Cry Primal, la verdad es que no es nada del otro mundo y se remonta a la misma optimización que tienen las anteriores entregas de esta franquicia. Así que si ya han jugado un Far Cry anterior a este, ya de por si pueden hacerse una idea de como les funcionaria este en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, con una GTX 970, 16 GB de Ram, y una i5 de 3.4 Ghz obtendremos un total de 60 fps a 1440p. Aun que cabe recalcar que en ciertas zonas y cuanto estemos en batalla y haya muchos detalles y efectos estos bajaran de vez en cuando a 50 o 40 fps.

FINAL.

Si tan solo nos podemos a pensar un poco mas en como en Far Cry Primal, nos daremos cuenta que no hay gran diferencia en cuanto a la jugabilidad y mecánica que ya de por si nos aporta los anteriores Far Cry (Aparte de la mecánica de unas diferentes armas y poder domesticar a animales de una forma mas libre) pero si nos damos cuenta, el sistema de desbloquear el mapa es el mismo, ¿Marcar a los enemigos? Lo mismo solo que con un búho, ¿Atacar a puestos avanzados de enemigos? Lo mismo. Sencillamente, el único cambio que tiene en especial es que es una nueva entrega y una nueva experiencia que aun que lo queramos negar nos entra una emoción tremenda por probar esta nueva entrega.