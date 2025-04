Work at a Pizza Place-Cómo ganar dinero más rápido

Trabaja en equipo en una bella pizzería, entre mejor y más trabajes, más grande y jugoso será tu cheque. El dinero que ganes te servirá para hacer mejoras a tu casa y para amueblarla. Te daré unos consejitos para generar dinero de una manera más rápida y disfrutar al máximo éste juego. En el no sólo te divertirás , sino que también vas a trabajar, ganando una buena experiencia en lo que es ganarte tu propio dinero para comprarte tus cosas e invertir en tu casa para tener comodidad y un lindo lugar para vivir.

gustarte trabajar y más aún, hacerlo en equipo.quiere decir que necesitas que en tu servidor hayan jugadores que tengan muchas ganas de jugar, de trabajar y ganar dinero.de unirte a un servidor en el que estén jugando tus amigos y amigas, así será más fácil coordinarse con ellos.estate pendiente del chat para ver si se desocupa el puesto de gerente, si lo hace corre y trata de entrar a la oficina lo más rápido posible, siéntate en la silla y serás el nuevo manager o gerente.5.te servirá para supervisar de mejor manera a todos los empleados y a motivarlos dándoles un bonus o haciéndolos empleado del día.6.seas el gerente te aconsejo que ayudes en el puesto que más se necesite, no dejes solos a tus empleados.7.personas ayuden, más rápido harán el trabajo, más pizzas se entregarán y todos ganarán más dinero.8.para hacer más dinero es durante el, ya que las pizzas se cocinan más rápido entonces pueden hacerse más, vender más y entregar más. Es éste tiempo las pizzas te las pagan al doble del valor normal, por ellos ganas más dinero.9.es cuando mejor organizados deben estar tú y tu equipo para que todos trabajen rápido y bien hecho. Organícense de manera que todos estén en puestos diferentes, ya que si por ejemplo todos están de cocineros pero no hay nadie de cajero no habrán pedidos que cocinar, ni pedidos que entregar.10.de la cantidad de ingredientes que hay disponibles, pues si te quedas sin alguno de ellos ya no podrás hacer las pizzas. No esperes a que llegue a 0 de ingredientes, trata de que se mantenga lleno. Para esto debes proveer o que alguien lo haga de manera constante para siempre estar surtidos con todo lo necesario, sobre todos en el tiempo doble trata de estar con todo lo necesario, ingredientes y gaseosas, ya que al cocinar más rápido los ingredientes se acaban más pronto.11.s el lugar donde se guardan los ingredientes todo desordenado, pues además de verse feo, quita tiempo el tener que acomodar las cajitas.12.r en los artículos que deseas comprar visita siempre "The Dump", cada cierto tiempo cambia sus ofertas y a veces hay grandes y fabulosas ofertas. Los descuentos van desde el 10% hasta un 90%.13.de colores valen 100 monedas, así que dale prioridad a esas y repártelas rápido.14.de amarillo valen 20 monedas, también dales prioridad.15.los clientes piden una pizza que trae unpueden darte un objeto que te gusta o deseas, ábrelo en cuanto lo recibas, pues si por cualquier razón te sacan del servidor o ya debes salirte del juego, al entrar nuevamente más tarde u otro día ese regalo ya no estará.16.as pizzas en el suelo pues se llenaran de cucarachas y deberás tirarlas a la basura, siendo un desperdicio de ingredientes y por lo tanto de dinero.17.muchas pizzas para tenerlas listas, pues de nada sirve porque se van a enfriar. Muchos jugadores las tiran ya que frías no se pueden entregar, pero en realidad puedes volver a meterlas al horno, calentarlas y ya servirán de nuevo, pero te da lo mismo que hornearlas, es el mismo tiempo de cocción.18.es hacerlas y tenerlas listas sobre la mesa pero crudas y hornearlas hasta que te las pidan, así ahorras el tiempo de preparación.19.trata bien a los empleados ya que pueden votar para quitarte del puesto. Al llegar a los 8 votos automáticamente te quitarán y dejarás de ser gerente.20.que te lleva a la isla fiesta, ahí siempre es de noche y no se trabaja, todos están de fiesta. Así que si lo que quieres es solo divertirte ese será el lugar para ti, pero si lo que quiere es realmente trabajar, quédate en la pizzería, ayuda a los jugadores.21.traen un sticker, se lo darán a todos al entregarla.22.que ya tenías te darán en compensación una cantidad de monedas. Estos sticker puedes colocarlos en cualquier pared, claro que solo puedes ponerlo 1 vez, sólo con gamepass puedes poner 3 a la vez.23.solamente entran a molestar, se llevan los carros de los repartidores, se llevan los camiones llenos de ingredientes y los tiran al agua. O en la cocina se ponen a tirar y desperdiciar la masa. Si eres gerente puedes darle votar para ban y si todos votan que sí, la sacarán del juego, del servidor, porque es realmente molesto aguantar a esas personas que no quieren trabajar en equipo.24.los autos del color que gustes y así lo personalizarás, pero de repente en algún momento del día el auto se vuelve rojo de nuevo automáticamente, solo píntalo de nuevo y listo.25.as pizzas en el área de empacar, úes si ya no cabrán más y no pueden seguir pasando las que te envían desde la cocina, se van a amontonar y en el área de la cocina se van a enfriar.26.es esperar a tener varias pizzas para repartir y no ir solo por una, así ahorras tiempo no teniendo que regresar a cada poco a la pizzería, sino que al llevar varias te dedicas solo a repartir y no volver a cada ratito a la pizzería. Pero eso sí, no debes tenerlas tanto tiempo guardadas en tu inventario o empezarán a desparecer y entonces ya no podrás entregarlas y perderán dinero todos.27.una gaseosa o una pizza para ti y hasta puedes compartirla con los demás si gustas. La dejas en una mesa y ellos pueden tomar una porción.28.tu casa con 2 colores, los que quieras y decorarla a tu gusto para que se vea única.29.proveedor trata de llevar el camión lo más lleno posible con las cajas que te quepan, así ayudas a llenar más rápido los ingredientes de la pizzería y te ahorrarás el viajar a cada poco.30.i mantienes los hornos abiertos y listos para meter las pizza, así ahorras tiempo.31.varias pizzas, si es que tienes varios pedidos, y meterlas seguido al horno, así saldrán casi al mismo tiempo y de ésta manera cocinas más rápido.32. Cuando recibes un regalo te sale la opción si quieres comprar otro, esto es opcional.33. Al recibir un regalo también sale si deseas conservarlo o si quieres venderlo, si ya es repetido te aconsejo venderlo, o sino te gusta. pero si no lo tienes o si te gusta mejor consérvalo.Espero te hayan servido estos consejitos para que disfrutes éste gran juego al máximo, que hayas aprendido a ganar dinero más rápido y alguna que otra cosita exta. Disfruté muchsísimo escribiendo éste artículo y de paso jugando mi juego favorito. Te recomiendo Work at a Pizza Place al 100%, es un juego genial en el que pasarás horas de entretenimiento sano, aprendiendo a trabajar en equipo, a ganar y a administrar tu propio dinero, a ser un buen buscador de ofertas en The Dump, a decorar tu casa a tu propio estilo. Es muy bonito poder también vestir a tu avatar como más te guste y puedes cambiarlo cuantas veces quieras y ponerle ropa según cada temporada o época del año. También tiene hermosos eventos en que te dan lindos premios por participara que te servirán para decoración y que tu casa se vea espectacular y muy original.Hasta pronto, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias por visitar Builder Brothers Pizza!