Explorando a Fancade

Introducción: Hola, espero que estén bien porque hoy traemos un nuevo juego a la lista de artículos, se llama Fancade y actualmente esta en recomendados y lista de éxitos en la Google Play Store pero no es un juego cualquiera, este tiene minijuegos dentro donde podemos hacer los nuestros y estudiar como funciona la mecánica.

Lanzamiento

Fancade, es un juego desarrollado por Martín Magni siendo este mismo un desarrollador indie de videojuegos con un canal de YouTube que no es tan amplio pero explica cosas del scripting de Fancade así también trabajando en otro proyecto llamado Mekorama y Odd Bot Out. Aunque no esta tan especificada cuando salió a la luz después del acceso anticipado podemos dar un estimado basandonos en el trailer entonces la fecha de lanzamiento fue el 16 de abril de este año 2020.



Entrando a profundidad en el lanzamiento, estaba como acceso anticipado en 2019 (se cree que por julio salió la versión beta) donde era mas limitado las acciones y minijuegos así también habiendo bugs que se solucionaron después de este mismo, ahora el juego cuenta con 50 minijuegos distintos y mas de mil niveles para completar.

Jugabilidad & Minijuegos

La jugabilidad es amplia con distintos niveles y minijuegos como ya hemos dicho antes, pero se limita a unos pocos controles y no uso de tantos dedos y reflejos, los minijuegos mas conocidos es el del robot (el cual debemos tocar cuadrados que nos llevaran a algún lado y encontrar el camino a el bloque amarillo), el gato que se estira (debemos rellenar toca la pantalla con un gato que se estira, rellenando cada hueco) y por último pero no menos importante el auto (que es mantener el equilibrio y completar el camino) esto son solo tres, hay muchos mas y se van desbloqueando por niveles que son representados en islas también hay una mezcla entre el 2D y el 3D referente a la jugabilidad.



En cuanto a otros minijuegos, pueden ir descubriéndolo ustedes mismos probando el juego yo llegue hasta la isla tres y son los únicos minijuegos que me han tocado hasta ahora, cabe aclarar que las islas tardan en desbloquearse por mas que hagas todos los niveles deberas esperar un transcurso corto de tiempo para no desbloquearlo al instante, por que si no, el juego seria bastante simple y lo terminarías solo en unas horas.

Desarrollo dentro de Fancade

Respecto a la creación de tus propios mapas, utilizando mecánicas que estuvieron en otros minijuegos podemos meternos a un editor bastante básico que mostrara el funcionamiento de objetos o plantillas, también puedes ver el trabajo de otros usuarios desde la biblioteca y si lo tienes permitido también tomar su trabajo para hacer tu propia versión. Esto creo que es uno de los puntos mas buenos, porque quizás no te interese programar como para hacer tu propio juego pero utilizando una base y mírate puede interesarte bastante a la hora de jugar.



Referente a la apertura y libertad que te da no es mucha, ya que bueno, solo creamos escenarios para utilizar nuestros personajes o assets sobre una mecánica que ya esta implementada, es como ponerle texturas diferente y no cambia mucho, pero también si estas mas avanzado o conoces como funcionan los algoritmos puedes hacer cosas impresionantes y bonitas o mapas propios con tus mecánicas ya que incluye unas placas que funcionan como lineas de código.

Gráficos, Animacion y Diseño

Gráficamente para mi es atractivo, combinando píxeles con 3D que son bastantes bonitos a la vista, con colores luminosos pero no saturados que pegan bastante bien con la paleta de colores, personalmente me encanta aunque hay videojuegos de Android y iOS que me gustan mas gráficamente este tampoco esta mal y esta bien a la hora de jugar, aunque no hablo solo de gráficos también hablo de animación y diseño. Respecto a la animación para mi esta genial y cuando vas a seleccionar un nivel es súper fluida y bonita de ver, juro que la repetí muchas veces y en si esta presente en el diseño de niveles ya que siempre hay algo moviéndose y animándose. Ahora con el diseño esta bien y se implementa correctamente, tampoco es lo mas original del mundo pero esta correcto y estoy feliz con ello.



Ampliando un poco mas el tema a diseño de niveles, esta bien y cada uno intenta explicar cada mecánica del minijuego para dominarlo perfecto. Un ejemplo es el de robot que vamos por niveles viendo las mecánicas que tiene cada objeto (botones, el cubo dorado, palancas, bloques y autos que debemos evitar) con una interfaz amigable y relajante de ver.

Conclusión

En mi opinión es uno de los mejores juegos que he probado que sean tan para pensar en como moveras y que movimientos haras, un juego estrategico donde tu unica herramienta es la habilidad y el cerebro. También una gran plataforma creativa que pronto tendra varios jugadores con distintos mapas para jugar y personalizados. Me gusto mucho hacer este artículo y espero que a ustedes les haya gustado este juego que si bien no esta del todo completo en la actualidad, pronto sera uno grande.