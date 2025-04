Exclusivos de PS4 - Ranking

Hola chicos ¿cómo están el día de hoy? ¡Espero que la estén pasando de lo mejor! Y si ya la están pasando bien la van a pasar mejor porque el día de hoy quiero variar un poco, puesto que siempre estamos haciendo artículos de un juego en específico y a veces llega hasta aburrir y por eso pensé porque no hago un Top o Ranking sobre los mejores juegos exclusivos de PlayStation 4, ya que esta consola se irá haciendo obsoleta a medida que pase el tiempo por la PlayStation 5 que poco a poco la ira opacando con su grandeza y por eso quiero hacer este top para recordar los mejores juegos que ha tenido esta consola a lo largo de los años, si no estás de acuerdo con este top te invito a que realices tu propio top en los comentarios para ver sus opiniones, Antes de empezar quiero recalcar que este ranking no está hecho de peor a mejor o viceversa simplemente son los mejores juegos exclusivos de la PlayStation 4, Dicho esto comencemos con el Ranking.

TOP 10



En el top 10 nos encontramos con un título increíble llamado Until Dawn es un juego increíble con no uno ni dos protagonistas, sino que cuenta con 8 protagonistas en toda su historia dándole una variedad increíble y muy asombrosa, En este título debes tener cuidado porque dependiendo de las decisiones que tomas los personajes puedo morir o vivir así que mucho cuidado porque el próximo paso que des puede ser lo último que hagas en tu vida. Quizás exagere un poquito haha, ya que vas a poder repetir las historias tantas veces como quieras para tomar decisiones diferentes y ver las diferentes vertientes que nos brinda el juego con los distintos protagonistas que este incluye, sencillamente una belleza, Ahora vamos a pasar al top número 9 de este ranking, ¡Síganme!







TOP 9



En el top nueve está el juego llamado Shadow Of The Colossus un título simplemente hermoso con una Jugabilidad y gráfica de otro planeta, Con luchas increíbles con gigantes colosos que son meramente asombrosas, Si te gustan los juegos de este estilo y nunca has probado esto juego te estás perdiendo de una experiencia maravillosa así que te invito a probarlo y a pasar momentos de alegría y otros de tristeza que tiene varios el juego.







TOP 8



El siguiente juego en este top es The Last Of Guardian es un juego de acción y aventura junto a nuestro amigo llamado Trico un juego que vale muchísimo la pena probar, por su historia hermosa que en ocasiones se te puede salir una lágrima si eres sensible además de que tiene una Jugabilidad muy divertida junto a nuestra mascota Trico que nos ayudará bastante en nuestras misiones y aventuras.







TOP 7



Ahora pasamos a un título llamado BloodBorne un juego como los anteriores exclusivo de PlayStation 4 este título nos sitúa en la ciudad ficticia de Yharnam este es un título de combate basado en la exploración con un gameplay preciosa y una Jugabilidad que si llegas a probar quedaras asombrado del bien hecha que está. Así que guerrero no esperes más porque este título está esperando a ser jugado por un guerrero digno y ese podrías ser tú.







TOP 6



En el top 6 tenemos un juego que se titula Detroit Become Human un título que cuenta también como los anteriores con una historia increíble con tres protagonistas principales, pero espera, ya que en este juego como en Until Dawn vamos a poder elegir entre diferentes decisiones para el bien o para el mal de cada protagonista así que piensa bien lo que harás porque si muere un protagonista no podrá volver a revivir excepto Connor que ese personaje tiene más vidas que un gato porque revive cada vez que muere lol, los que han jugado este título me entenderán, dicho esto un juego que tienes que probar antes de morir por que es una joya de título y además es uno de los grandes exclusivos de la gran PlayStation 4.







TOP 5



Ahora se viene un título muy bastante increíble y se llama Horizon Zero Dawn este es juego en primera persona de acción y aventura este juego cuenta con una ambientación y una gráfica muy hermosa con un mapa que nos sitúa en diferentes lugares como Bosques y zonas montañosas, además de que el juego puede ir cambien entre los ciclos del día y la noche, pero esto no es todo, puesto que cuenta con una historia increíble digna de jugarla por ustedes mismos, así que no esperes más aventurero, ya que si nunca has probado este título la verdad no sé qué estás esperando para hacerlo porque te llevará a un mundo fantástico y una historia meramente de otro mundo.







TOP 4



Aquí nos encontramos con un título que me da pena que las otras plataformas como Xbox o Microsoft no puedan probarlo, ya que es uno de los mejores exclusivos que tiene PlayStation 4 aquí encarnamos el papel de nuestro arácnido amigo seguramente ya saben el nombre del título y si tienes razón se titula Spider-Man un juego con unas mecánicas y un gameplay de acción simplemente digno de un Oscar, si no tienes PlayStation 4 y algún día lo compras este título tienes que comprarlo si o si por que no te arrepentirás del dinero invertido, dado que nos brinda una experiencia de juego maravillosa.







TOP 3



Llegamos al top de bronce el número 3 y aquí tenemos el título llamado Uncharted 4 este es un juego con un detalle tanto en la trama como la ambientación y gráfica simplemente increíble, En este título honestamente hay que decir que los desarrolladores se lucieron increíblemente porque es un deleite tanto en su historia que es deslumbrante y sus gráficas que son una sencillamente una belleza.







TOP 2



En estos 2 últimos lugares fue muy difícil elegir al segundo lugar, ya que los dos juegos son de otro mundo, pero al final el puesto de plata se lo lleva God of War un juego exclusivo de PlayStation 4 con diferentes entregas cada una mejor que la anterior, este título fue lanzado el 2018 con una historia que parece la de una película, pero sin duda en la parte que este juego destaca por mucho es por la Jugabilidad, este apartado fue tanto aprobado por las críticas como por la comunidad si algún día tienes la oportunidad de probarlo te aseguro que no te arrepentirás de haberlo comprado, simplemente un juego esplendoroso digno de los magníficos dioses del Olimpo.







TOP 1



Y por último llegamos al top de Oro y espero que todos estemos de acuerdo que este es el mejor juego exclusivo de PlayStation 4 The Last of Us Part II Un juego que la verdad dude mucho en ponerlo en el top 1, ya que todavía no tiene unas críticas establecidas porque es muy nuevo, pero por lo que he estado viendo esta por coronarse como el mejor o uno de los mejores exclusivos que tiene PlayStation 4, este juego como los anteriores tiene una Jugabilidad con una temática de acción y aventura pero siempre los títulos de esta saga lo que más resalta es la asombrosa historia que posee, creo que aquí no hace falta que diga que vale la pena probarlo ¿Cierto?







OPINIÓN PERSONAL



Hemos llegado al final este top no es definitivo por supuesto si desean pueden hacer sus propios tops en los comentarios estaré encantada por ver sus Rankings, así que sin más que decir espero que estén de acuerdo con mi ranking y lo más importante espero que les haya encantado, Dicho esto aquí me despido, un abrazo y adiós comunidad linda de gamehag.