El nuevo gran fifa

Buenas tardes hoy soy yo molestando de nuevo ya que parece que le agarre cariño a esto de escribir y hoy vengo a dar mi opinión del nuevo Fifa 19 principalmente hablare del ultimate team ya que es la modalidad que mas juego y sobre todo para ver si este supera a sus antiguos sucesores espero que aquellos que ya han jugado el juego digan que es lo que piensan de este. Fifa 19Clubes pro: Comenzare hablando de el modo de juego que menos he probado y que menos e jugado en los fifas que ha estado por lo que he probado hasta el momento lo lamento por todos aquellos que juegan a este modo pero a los de ea no les importa mucho esta modalidad y no han cambiado nada así que lo siento por los fanáticos de este gran modo.Modo carrera: Otra de las grandes quejas de los fanáticos que como es posible los pocos cambios que han realizado al segundo modo de juego mas jugado, uno de los pocos cambios que han realizado es que al haber obtenido la licencia de la champions que pertenecía a konami han hecho que esta destacara bastante en el modo de juego tanto con las cinemáticas entrada a los estadios y animaciones al quedar campeones, son cambios que la verdad se agradecen pero da mucho que desear que este sea el cambio mas grande de este modo de juego.El camino: Muchos preguntaron porque le han dado tan poca importancia a estos dos grandes modos de juego, esto se debe a que ea confirmo que sus principales esfuerzos irían hacia el camino y ultimate team, con respecto al camino han dicho que este sera el ultimo año en el cual saldrá Alex en esta modalidad, este año son bastante buenas las gráficas aparte de que han optado por crear una triple historia aparte de la de Alex que es la que hemos estado siguiendo desde hace dos años, hicieron principalmente este año de historia enfocada a la champions ya que es la nueva licencia y es una licencia bastante importante así que es obvio que la aprovechen lo máximo aparte de que sacaron nuevas cosas en el modo como el tema de los mentores los cuales mejoran tus habilidades aparte de que el primer partido estilo antiguo sobre el abuelo de Alex solo con eso ya enamoran a los fanáticos del juego, es un gran modo de juego y esperar a ver que tendrán planeado para el otro año si ya no se encuentra Alex.Ultimate team: El modo de juego principal y en el cual mas se enfocan cada año, la principal queja de casi todos los años es que parece un juego en el cual es darle triangulazo y a correr ya que lo que importaba era la velocidad este año parece que para ahora el comienzo del juego se nota que aun escuchado las quejas y el juego es bastante mas lento y no importa tanto la velocidad, este año parece que apremia mas el físico y el pase, aunque para aquellos fanáticos de la velocidad no se preocupen aun pueden correr solo que las carreras largas no son tan beneficiosas ya que siempre te alcanzaran los defensas, pero las carreras cortas son bastante importantes osea aquellos jugadores con gran aceleración son una bestia en esas carreras mas cortas son inalcanzables y hasta ahora la jugabilidad es algo que esta gustando bastante, otro de los grandes cambios es que ya no existen las temporadas sino algo nuevo llamado division rivals que a mi parecer es mucho mejor que temporadas eso si algo mas complicado para aquellos que no son muy buenos jugando pero te dan bastante ventajas a la hora de premios y a la hora de clasificarse a fut champions ya que desde acá se clasificara ahora así que casi todo el mundo lograra clasificarse, y otra cosa muy importante redujeron a 30 los partidos de fut champions así que ahora ya tendremos vida social, lo malo o bueno no malo a mi parecer es bastante bueno es la nueva interfaz de cuando se abren sobres puede ser algo confusa.Gracias por su tiempo.