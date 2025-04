EA Sports UFC 2 - En busca del knockout Artículo

Buen día comunidad hermosa de Gamehag ¿Cómo lo están pasando el día de hoy? Espero que de lo mejor y si lo estaban pasando bien lo pasaran mejor porque el día de hoy les traigo un título fabuloso de peleas que sin ser mi favorito porque tiene mucha sangre y cosas que no a mi no gustan mucho, pero eso no le quita lo emocionante que puede llegar a ser para algunas personas que adoran el género y este título lleva por nombre EA Sports UFC 2, quizás muchos lo conocen, dado que este género tiene muchos fanáticos y fanáticas, Si no sabes de qué va continua conmigo porque más adelante lo explicare a detalle así que vamos a comenzar con el artículo del día de hoy. ¡Acompáñenme luchadores!

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Como es habitual en mis artículos vamos a comentar acerca del origen de este juego para las personas que nunca han escuchado de él, Este título fue lanzado el 15 de marzo del 2016, Antiguo se podría decir, pero emocionante a la hora de jugarlo, Fue desarrollado por la compañía de juego EA Canadá y está disponible para las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One así que con mucha tristeza tengo que decirles que este título no está para los usuarios de PC. Pero no se preocupen porque en próximos artículos voy a traer juegos que estén disponibles en esa plataforma, Dicho todo esto vamos a pasar al siguiente apartado.







JUGABILIDAD



Como muchos saben los que ven la UFC que este deporte es de artes marciales mixtas y el juego trata de implementar las mejores mecánicas para poder disfrutarlo al máximo con nuestros luchadores favoritos dentro del cuadrilátero y es que si buscas una experiencia de peleas más realistas este es tu juego, ya que puedes hacer prácticamente de todo en el cuadrilátero. Además de la experiencia realista que no brinda el juego tiene unos controles tanto en Xbox One y PlayStation 4 fáciles de controlar, bueno no tan fáciles, puesto que para hacer algunos movimientos se necesita práctica y experiencia en el juego. así que ¡Entrena y vence Luchador!







MODOS DE JUEGO



Pensaban que esto era solamente otro juego de peleas más como cualquier otro, pues no, ya que tiene una variedad muy amplia y extensa de modos de juego para disfrutar de horas y horas de diversión y pasar un buen rato si es que se juega con amigos. Dicho esto, vamos a pasar a mencionarlos que de seguro a algunos de ustedes les interese bastante esta categoría del artículo. Un modo bastante típico en todos los juegos del género que es que es el Combate Rápido que este es un modo en cual vamos a jugar con otro jugador o si no contra la Inteligencia Artificial (IA) un modo de juego bastante típico del género.







Además de este modo tenemos un modo que en estos últimos años ha conquistado los corazones de los amantes de los juegos de deportes y este es el modo Mi Carrera este nos dejará crear un personaje ya sea hombre o mujer y nos dejará personalizarlo para hacerlo a nuestro propio estilo. Después de crearlo hay que llevarlo a los más alto de la competición, pero el problema está en que tenemos una fecha límite, Cada vez que sufras graves daños en el cuadrilátero el jugador estará más cerca de su retiro, así que lucha con sabiduría y calcula tus movimientos en el ring. ¡La derrota nos es una opción!







También tendremos otro modo llamado Modo K.O un modo muy clásico de los juegos de lucha el cual nos enfrentaremos con otro jugador y tendremos una barra de vida la cual cuando se acabe por completo por los daños recibidos en el cuadrilátero por otro jugador y cuando esta se acabe estarás K.O ¡Esquiva, Lucha y Golpea! Y por último tenemos el Modo Eventos en el cual vamos a poder clasificarnos contra otros luchadores. Ya que mencionamos todos los modos de juegos vamos a pasar a la siguiente categoría del artículo.







GRÁFICOS



En este apartado este juego brilla, dado que tiene una calidad gráfica de locos y esto es justo lo que el juego se propuso, brindar la experiencia de combates más realista posible y lo logra de cierta forma porque la calidad de detalle de los luchadores, la sangre en el ring y los golpes parecen como si fueran los de un combate en vivo de la UFC es sencillamente experiencia que para la gente que le guste los juegos de lucha o pelea se van a deslumbrar con este título. Lamentándolo mucho para los usuarios de PC aquí siempre acostumbro a dejar los requisitos, pero tristemente el juego no está disponible en esta plataforma. Así que vamos directos al penúltimo apartado de este artículo.







OPTIMIZACIÓN



Este juego tanto en Xbox One como en PlayStation 4 va de maravillas en cuanto a optimización nos referimos, puesto que está muy bien optimizado, yo lo poco que jugué de este título nunca me dio problemas, pero por si acaso comprobé en algunos foros y no vi ningún inconveniente en este apartado al principio sí tenía como todo juego nuevo, pero fueron arreglados con las constantes actualizaciones de los desarrolladores. Para acabar con este artículo vamos a pasar a la última categoría. ¡Síganme luchadores hasta el final!







CONCLUSIÓN



Por ultimo como en todos mis artículos tenemos la conclusión, Como siempre espero que les haya encantado y servido el artículo que es lo más importante, Este título si te gusta este género te lo recomiendo al 100%, ya que te brindara horas de batallas frenéticas e intensas contra otros jugadores, Aquí me despido, Hasta un próximo artículo, un abrazo y adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 10/10 PRECIO: €19.99 Xbox Live