Dragon ball xenoverse 2 ¿vale la pena en 2020?

Hola gente de gamehag!, si eres fan de Dragon Ball probablemente conozcas el Dragon ball Xenoverse 2, pero no sabes si aun vale la pena comprarlo en 2020 o ya es algo tarde, así que analicemos el juego.

Vamos a analizar distintos aspectos del juego, empecemos primero por lo mas importante de este juego, laLa historia de este juego no es como la de cualquier juego de dragon ball, esta trata de que en las distintas sagas de dragon ball sucede algo raro, suceden cosas que no tendrían que pasar así que con tu personaje que lo personalizas vos a tu gusto, tenes que ir a ese momento y evitar que la historia se cambie. Un ejemplo de esto es por ejemplo en la batalla de Raditz, este logra esquivar el makakonsapo para que Goku muera y luego mata a Piccolo fácilmente, esto no tendría que haber sucedido, estos cambios en la historia, lo ocasionan dos personajes Mira y Towa los cuales tendras que enfrentarte varias veces. Yo que he jugado la historia me ha gustado mucho porque no es lo que estamos acostumbrados por eso me gusta ya que es algo bastante original. Los dejo con el trailer de la historia:Ahora pasemos a otro aspecto importante en un juego y es laLa jugabilidad de este juego no es mala pero tampoco es super buena, es algo sencillo y algo negativo de esto es que muchos personajes tienen los combos muy parecidos a otros y ademas de que no hay muchas combinaciones para hacer como las hay en otros juegos de lucha. Pero también hay cosas positivas ya que vas a tener un montón de misiones para hacer para tener habilidades, ropa o lo que quieras para tu personaje, lo que te garantiza muchísimas horas de juego. Sin duda es un aspecto que se pudo haber mejorado pero nunca lo hicieron. Los dejo con un gameplay para que tengan una idea: (gameplay no es mio)Ahora veamos algo que me encanta de este juego y es una de la razones por la que lo compre, losEste juego tiene una gran comunidad que ha hecho un monton de mods, podes agregar un monton de personajes y hacer un roster de personajes super completo o mods que te agregan mas misiones o cosas para tu personaje como nuevas transformaciones, habilidades entre otras cosas, sin duda este aspecto le da mucha vida al juego. Ademas son fáciles de agregar, no es nada dificil. Les dejo un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer:Ahora hablemos sobre lade este juego:Este aspecto te puede gustar como no, el juego no tiene música original de la serie pero la musica que hicieron los desarrolladores, no esta mal para acompañar al gameplay, hay una gran variedad de músicas pero si queres músicas originales de la serie tenes que pagar un DLC o busca algún mod que agregue músicas originales que los hay.Ahora veamos algo que es importante en los juegos de Dragon Ball, laLa verdad no hay pocos personajes pero faltan algunos que son muy importante, hay alrededor de mas de 100 personajes, si tenes todos los DLCs, que son de las distintas series de Dragon Ball, ya sea Z, GT o Super. Pero eso se compensa con los mods,muchos personajes que no están, la comunidad los ha creado para que los pueda tener en el juego, la verdad es increíble. Les un video con todos los personajes incluyendo los que vienen en DLCs:Mi conclusión es que si vale la pena pagar los 60 euros que cuesta el juego, porque tenes una historia distinta a todos los juego de Dragon Ball, en la que vos con tu personaje tenes que ir arreglando los cambios que van sucediendo a la vez vas mejorando tus atributos y consiguiendo nuevas habilidades para usarlas en el combate, ademas cuando termines la historia tendrás mas de 100 misiones secundarias para completar y alrededor de 20 misiones expertas, que son misiones mas complicadas que las secundarias, tendrás muchas de horas de juego garantizadas ademas si queres tener el juego mas completo podes agregarle mods de lo que quieras. En el caso que sigas con dudas si jugas en Playstation 4, hay una versión lite que es gratis para probar algo del juego y luego podes ver si comprarlo o no. Sin duda un gran juego en mi opinión, pero vos ¿que opinas?.