Buenas comunidad de Gamehag! El mejor amigo del hombre siempre dicen que es el perro y no están nada confundidos puesto que tenemos buenos ejemplos a lo largo de la historia, pero hoy os quiero hablar de un par de amigos en concreto: Tarpak y su fiel amigo Tarao.



Acompañadme a conocer mas de cerca su historia en el juego de: Dogchild

Tenemos de protagonista a Tarpak un chico deportista que practica parkour en un parque para perros cerca de su casa con su amigo perruno Tarao siguiéndole de cerca, ambos descubren un día que las mascotas de los dueños que frecuentan aquel parque están empezando a desaparecer sin conocer las causas, este duo carismático tendrá que descubrir el misterio que rodea todo este enigma.La historia es simple y se mantiene bastante entretenida mientras se va desarrollando, recordemos que los juego indies no cuentan con un presupuesto muy elevado. Creado por una empresa española llamada Animatoon Studios con el cabecilla al mando Darío Avalos en este proyecto que es bastante reducido ya que solo trabajaron 10 personas en el, contando con un gran apoyo logro ser lanzado para la plataforma de PlayStation 4. Siendo muy aceptable frente a lo que nos ofrecen como título.Aquí os dejo el tráiler oficial del juego:En cuanto a su jugabilidad nos dan un decente abanico ya que podemos controlar tanto a Tarpak como a Tarao siendo muy versátil en las diferentes situaciones que nos pondrán puesto que cuenta con niveles de exploración en donde deberemos buscar pistas con ayuda del olfato de nuestro amigo canino, zonas sigilosas donde ambos deberán complementarse para no ser descubiertos o por su defecto que nuestro fiel perro haga una distracción para aprovechar el momento de infiltrarnos, además como no podía faltar los puzzles son un punto positivo siendo muy divertidos a mi parecer.El control del personaje se vuelve algo tosco por esta razón cuando realizamos parkour saltamos de una plataforma hacia una pared para agarrarnos puede suponer a veces un problema ya que no se adhiere, por ello caemos con facilidad haciéndonos recorrer todo camino hasta el punto donde fallamos, por otro lado su amigo can su control sera mucho más cómodo y fluido sin lugar a dudas, en mi caso prefiero siempre a Tarao aparte de con el puede encontrar muchas mas pistas al escarbar y en su modo olfateo como ya mencione arriba ya que nos pondrá en primera persona desarrollando todos nuestros sentidos que los humanos no ven.. Y no amigos, no son fantasmas, son olores de colores.Contamos con una cámara libre pero por desgracia esta siendo en algunas ocasiones fastidiosa puesto que al cambiar de personaje o en plena batalla con los nervios en acción se vuelve pesada sacándonos de la fluidez que nos quiere brindar el juego pero aun así es algo leve en comparación de todo lo que nos puede ofrece y no solo me refiero a los niveles que por supuesto son muy divertidos sino también a la originalidad de el diseño de los protagonistas, las habilidades de las que dispondremos.Los escenario son un poco simples tantos los parques como en algún edificio en el nos infiltramos, no carecen de detalles por completo pero a veces se siente algo vació por suerte la música que los ambienta nos ayuda con un leve empujón por ende es el punto mas fuerte del juego ya que cuenta con melodías muy variadas y situacionales que harán mas amena esta aventura y sin dudarlo nos encantara.Aquí os dejo un poco la jugabilidad para que lo veáis de primera mano:Es un juego que me llamo de primeras la atención no porque salgo un perro que ya me conocéis por ser amante de los animales, mas bien me atrajo la sencillez y como un estudio tan pequeño puede crear algo tan estable y entretenido. Cuando le di la oportunidad no esperaba mucho siendo sincera pero me termine de sorprender porque cumple su función como videojuego que es entretener y enseñar, aquí hay un claro ejemplo de la amistad que existe entre los protagonistas, el trabajo en equipo que realizan y sobre todo el queGracias por leer y os espero en próximo articulo. un abrazo lectores y pasar buena semana.