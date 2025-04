Como están gente? Espero que muy bien, consiguiendo gemas del alma, hoy les voy a presentar un juego muy conocido de casi todas las plataformas, es muy querido y se llama... KOGAMA

Kogama es un juego no tan favorito mío, es uno de los que llevo mucho tiempo jugando una pequeña parte de mi infancia. Se estarán preguntando por que elegí este juego para jugar y la respuesta es porque mi portátil se calienta jugando juegos descargados y buscaba juegos para pasar el rato y que no se me dañara mi portátil, me atreví a probarlo, me gusto por sus mapas creados por personas que jugaban eso antes de que lo conociera (los mapas eran muy bien desarrollados) la moneda del juego era fácil de conseguir y aparte los personajes (que hacían la gente) eran muy baratos (no muy costosos) y hoy les voy a contar mas o menos como jugarlo y de que mas o menos se trata la tienda (se puede jugar en celular y en PC)Abres la pagina aparecerán muchos juegos por jugar (por cierto muy divertidos) pero aparecerás como guest (para registrarte tendrás que ir a la parte de la derecha arriba ) eliges cualquiera de los juegos que están disponibles (te recomiendo que elijas los que están en la primera parte porque los demás pueden estar vacíos) así se vería donde se eligen los juegos(Recomendación importante: A algunos computadores no les abre el juego o no les carga, tendremos que entrar a la pagina del juego y escribir en la parte de la URL lo siguiente : ?standalone2=1&da=0 . Si no has entendido busca un vídeo de como descargar el launcher de kogama) Estarás en un mapa creado por un usuario, aquí la moneda del juego no se gana ganando un juego o haci, se gana subiendo de nivel y me estaras preguntando como subo de nivel rápido? y te digo que es ganando los juegos o jugandolos por un rato te recomiendo un parkour o una carrera, se verían haci los mapas :La jugabilidad es muy buena, también dentro de la partida te puedes vestir (si tienes ORO) le das en ESC (escape) tendras que darle en TIENDA ahi podrás ponerte sombreros, ponerte partículas etc.No podrás cambiar los controles del juego ( de como moverte de como disparar etc) tambien en la parte de arriba te dirá el nivel en que vas algunas cosas solo se pueden utilizar si estas en tal nivel (ejemplo: flamethower nivel 15) solo lo pueden utilizar los del nivel 15, aveces hay eventos en donde compramos ropa exclusiva (ejemplo en pascua que es el mes que estoy escribiendo esto las cosas tienen que ver con la pascua y son exclusivas).La moneda del juego solo se puede conseguir ganando las partidas (osea llegando a la meta al final del parkour o otro juego) y cuando ganas te dan EXP y cada ves que vas subiendo de nivel casi todas las veces te dan cubos de ORO (de forma gratuita) comprando es la forma mas fácil de conseguirlo (obviamente), te recomiendo que le tengas paciencia al juego y ganar los cubos de ORO porque luego te va a dar que quieres cubos de ORO a cada rato y no tendrás para comprar las cosas que quieres asi que te recomiendo que ahorres y después te lo gastes en algo bueno.Lo mejor de este juego es que podemos construir mapas con nuestros amigos, cuando lo hayan terminado de construir y lo hayan publicado abajo del juego aparecerá los creadores osea tus amigos y tu, como vemos en la foto podemos poner los bloques que hemos comprado (mas adelante te muestro los bloques que comprar) también podemos poner cosas como enemigos o cosas donde disparar, y podemos poner armas ya todos (si tu creas una cuenta) tenemos varias armas. también podemos crear cosas y ponerlas a la venta (como un cuadrado y le pones 10 de oro y cuando alguien la compre te dará el oro).También podrás comprar personajes que están en la tienda, eso no afecta nada en la jugabilidad (osea si te compras un personaje pequeño no podras pasar por entradas pequeñas la distancia del jugador seguirá siendo la misma, te recomiendo que compres personajes que solo sean para pasar el rato, no para que te veas pro y todas esas cosas.Podrás crear tus propios personajes y ponértelos tu mismo también ponerlos a la venta , solo podrás crearlo con los bloques que tienes.Este juego lo juegan poco mas de 3500 personas es un juego muy bien hecho, muy bien valorado y muy bien apoyado por la comunidad.Espero que les haya gustado leer este articulo y espero que lo acepten, cuidensen lávense las manos y me despido :D.