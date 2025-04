Introducción

Muy buenas gente sean bienvenidos a este artículo del cual tratara de un juego de estilo pixel art muy entretenido a mi parecer, a continuación daré una breve reseña

Do not Feed the Monkeys

Este videojuego fue desarrollado por la compañía Fictiorama Studios y traduciendo su título al español nos daría, No alimentes a los Monos es un juego en el cual tendremos que espiar gente mediante cámaras, y también sobrevivir haciendo trabajos para poder comer y pagar el alquiler del departamento.

Historia

Al comenzar este juego nos darán una breve introducción en el cual nos aceptan a una compañía que se dedica al estudio de primates, nosotros tendremos que espiarlos mediante cámaras en una aplicación que tenemos en nuestra pc llamada MonkeyVision 2.1.

En el juego los Humanos se determinan Primates, tenemos que espiar la vida íntima de varios primates a la vez en la aplicación MokeyVision, y estarán en clasificados en Jaulas nosotros tendremos que ver y escuchar sus conversaciones y todo lo que hacen, también podremos tomar nota y investigar, todo esto es para brindarle información a la organización, en el juego se supone que no podemos interactuar con los primates por eso el juego se llama Do not Feed the Monkeys (No alimentes a los Monos) pero nosotros podremos elegir si alimentarlos o no, dependiendo de lo que hagamos podremos cambiar la vida de ese mono.





Jugabilidad

Al empezar a jugar veremos que al frente tendremos la pantalla del pc, abajo un periódico una libreta y un teléfono y una barra de vida, sueño, hambre y dinero a la derecha, con el ratón si giramos a la derecha podremos ver otras cosas como el refrigerador una puerta y la cama a continuación explico todas estas cosas y sus funciones:

La Pc es lo principal en ella tendremos varias aplicaciones al comienzo solo tendremos la MonkeyVision, ChatMeGo, El Correo, Un calendario, Un Navegador Web y nuestras finanzas.

En la MonkeyVision Espiamos a los Monos, ChatMeGo es un chat con el que hablaremos con amigos, en el correo nos llegaran las misiones de la organización, en el calendario tendremos los horarios por ejemplo en el que viene la casera, el navegador en el cual podremos investigar palabras que tenemos en nuestra libreta y las finanzas allí veremos nuestros gastos y ingresos.

En el periódico podremos ver las noticias, en la libreta podremos guardar palabras claves que anotemos en las conversaciones de los monos o los objetos a su alrededor, con el teléfono podremos llamar a números que tengamos guardados en nuestra libreta, luego al voltear la cámara tendremos el refrigerador en el cual guardamos la comida que compremos y allí podremos ordenar comida rápida o ir de compras, En la puerta podremos ver notas que son los minis trabajos que podremos hacer para ganar dinero y al lado la cama donde podremos dormir.





Objetivo y Extras

El objetivo del juego es ir ascendiendo poco a poco en la organización, cada 5 días tenemos que subir de grado y para hacerlo hay que comprar un numero de jaulas que varía, para ello tendremos que conseguir dinero, lo obtenemos haciendo los minis trabajos que hay en la puerta, brindando información a la organización o alimentando a los monos solo podemos elegir una de estas.

Además de esto tendremos una casera que nos vendrá a cobrar cada ciertos días por lo cual tienes que tener un dinero a parte del de las jaulas si no le entregas el dinero a la casera te puede echar y significare GAME OVER, y además de eso tienes que comer por lo cual tienes dos opciones o llamar a un repartidor para que te traiga comida o tú mismo ir al supermercado (lo cual te quita tiempo) pero la comida que te trae el repartidor no es sana lo cual puede perjudicar tu rendimiento, también podrás comprar café para que aguantes más las noches ya que algunas jaulas solo hay actividad en la noche, así que la administración del dinero en este juego es crucial.

También podrás interactuar con vecinos los cuales vendrá por la puerta como la casera y el repartidor y tienes que abrirle la puerta o sino se irán.

La dificultad aumentara mucho al administrar bastantes jaulas y intentar resolver los misterios de cada una, se cerrara la jaula si damos información a la organización o alimentamos a los monos en esta jaula en especifico.





Conclusión

En conclusión este juego es una maravilla, me gustan mucho sus gráficos al estilo pixel art y su jugabilidad en la que hay que sobrevivir y que cada vez se complica más, si te gustan los juegos pixel art y de este estilo te lo recomiendo un montón que lo pruebes, hay distintos finales dependiendo del rumbo que tomes.

Bueno chicos eso sería todo espero que les haya gustado mi artículo y que lo apoyen es mi tercer articulo por lo cual soy nuevo redactando así que se los agradecería mucho que lo voten positivamente, también me podrían decir que errores he cometido para asi corregirlos en mis futuros artículos sin nada más que decir adiós.



Creditos:



Juego Creado por: Fictiorama Studios



Imagenes: las saque de su pagina web Do Not Feed the Monkeys.com



Escrito y Redactado por: Kokun95YT