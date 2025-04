Creativerse - Minecraft Moderno

Buenas Tardes/Noches/Días, de donde sea que estés leyendo esto. Hoy vengo a presentarte un juego llamado Creativerse, posiblemente lo conozcas, o no. pero si no lo conoces hoy te lo muestro.



Antes de comenzar quiero recalcar que no estoy copiandome de nada, ya que no se si existen cosas sobre/de creativerse, por miedo a copiarme. ya me han rechazado varios articulos por lo mismo porque piensan que es [Spam/Copia] Pero no. Por favor tomate el tiempo de leer y analizar lo que escribo, y te darás cuenta de no es una copia :)

Jugabilidad

Creativerse es un juego tipo sandbox, creado por Playful Corp, para todo tipo de PC ya sea windows o macOS, el juego esta inspirado en minecraft tiene lugar en un mundo de bloques generado por procedimientos donde los jugadores se relacionan con la naturaleza donde puedes crear objetos y construir cosas. el juego fue lanzado como un título de acceso temprano en Steam en agosto de 2014, y fue lanzado oficialmente en mayo de 2017.Al inicio comienzas en el menú del juego donde puedes personalizar tu avatar/nombre y decidir su s3xo (ya sea hombre o mujer).Como ya notaron el jugador posee un guante, este se puede utilizar para muchas cosas, tales como minar objetos ya sea obsidiana/minerales/bloques y tambien podes poner y destruir bloques. y tambien el juego posee una forma llamada ''Creativerse Pro''Es un creativerse con mejores cosas. pero eso es otro tema no nos desviemos de lo que es el juego.El juego tambien te da la posibilidad de matar ''monstruos'' para sobrevivir. tales como-Pigsy ( y su otras formas llamdas Night Pigsy - Ghost Pigsy )-También hay un Pigsy pero chiquito llamado Night Hoglet (Solo existe esta forma osea la forma NIGHT) y como dice su nombre solo aparecen en la noche-Hay un Pigsy llamado Feral Pigsy y su ultima forma llamado Corrupted Pigsy (Pigsy Corrupto)Ah!, me olvidaba tambien hay Biomas un poco peculiares. Llamados: Woodlands, Grasslands, Forests, Mountains, Jungles(y siguen contando) pero el que quiero destacar es el bioma corrupto.La capa de corrupción es la capa más profunda de cualquier mundo de juego en Creativerse, que se encuentra debajo de la capa de Lava.La base de la capa de corrupción está hecha de bloques violetas vidriosos irrompibles llamados "Fin del mundo" en la altitud 0 que actualmente no se pueden extraer / extraer. La capa de corrupción generalmente alcanza hasta una altitud de ca. 26,6 bloques.En el hay Muuuuchoooos, mas mounstros y mas dificiles de matar. tales como:Corrupted PigsyCorrupted LeafiCorrupted RocksterCorrupted MiruCorrupted ChizzardAh, otra cosa. En el juego puedes obtener una campana con la cual puedes tener de mascotas a todos los mobs del juego. por ejemplo:Un Corrupted Pigsy de mascota:Como podes notar aqui arriba dice DISMISS, eso es para liberar a la mascota, supongamos que ya no la quieres o no te gusta. Apretas ese botón y automáticamente dejara de ser tu mascota, pero ojo te podrá atacar si le pegas o si es un monstruo agresivo.Cabe resaltar que tienes que alimentarlo y es un peso encima. (a mi parecer).También en el juego hay tipos de guantes. Como en minecraft hay tipos de PICOS/HACHAS/PALAS bueno en creativerse estan los guantes, que seria una junta de todo eso.Estan: El Stone Minning Cell (De piedra) El de Obsidiana, El de diamante, entre otros.Si te da peresa construir, el juego te proporciona unas cosas llamadas Blueprints, que mas o menos serian unas cosas que construyen por vos, pero vos tenes que ir poniendo materiales para que se construyan solas.Aaaalgo asi:Y si quieres escoger un par de casas lindas para tu mundo o quieres hacer que se yo una estatua o una fuente anda a esta pagina de steam, aqui podras encontrar un sin fin de blueprints:Bueno hasta aquí llegué, ya me canse de teclear espero te haya gustado el articulo, y bueno eso. me despido gracias por leer!